Пять летних театральных фестивалей: что посмотреть в Москве и за её пределами

Летний театральный сезон обещает быть насыщенным. В Москве в рамках международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» москвичи и гости столицы смогут посмотреть постановки известных актёров — Юлии Пересильд, Андрея Мерзликина и Дарьи Мороз бесплатно на улицах города, а фестиваль «Фабрика Станиславского» сделал упор на образовательную программу для будущих работников театра. В Иркутске на фестивале современного искусства «Территория» покажут лучшие постановки городов Сибири и Дальнего Востока, а в Суздале на фестивале театральных премьер «Сенокос» поставят спектакли про местный язык и про сон местных жителей. «Рамблер» отобрал интересные театральные события лета.

© Пресс-служба фестиваля «Территория», Рамблер

«Театральный бульвар»

В прошлом году с 15 июня по 11 августа в Москве впервые прошёл международный открытый фестиваль «Театральный бульвар». Все те, кто остался на лето в городе, смогли стать свидетелями, а может быть, и участниками невиданного эксперимента — на московских бульварах, под открытым небом, всё лето шли спектакли, концерты и поэтические вечера. Чтобы попасть на них, не надо было покупать билет — достаточно оказаться в нужное время в нужном месте — на одной из площадок. Эксперимент оказался удачным — за всё время работы фестиваля на городских бульварах показали почти пятьсот постановок, которые в общей сложности собрали более 600 тысяч зрителей.

В этом году «Театральный бульвар» пройдёт с ещё большим размахом — он будет продолжаться 92 дня и станет, как подчеркнул в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, самым длительным театральным фестивалем в мире. К московским театрам присоединятся региональные и зарубежные коллективы — не только театральные, но и цирковые. В списке стран-участниц — Аргентина, Китай, Индия и Сербия.

Афишу — пока только на июнь — можно увидеть на официальном сайте проекта teatr.mos.ru. Организаторы фестиваля обещают, что она будет обновляться раз в неделю. Среди июньских событий — выступления Антикварного цирка, Театра эксцентричной клоунады «Микос» и Театра клоунов «Пампуш» (цирк сегодня явно становится важнейшим из искусств). Кроме того, в программе много спектаклей, которые поставили актёры театра и кино. Например, моноспектакль актрисы Дарьи Мороз «Алиса в Зазеркалье», «Кабаре “Бродячая собака”» актрисы Юлии Рутберг и концерт рок-группы «Мандрагора», созданный актрисой Юлией Пересильд.

Также москвичам и зрителям столицы покажут музыкально-драматический концерт «Живёт такой парень» актёра Андрея Мерзликина. А ещё «Комедию о театре» квартета молодых актёров (воспитанников «Ленкома») «Заячий стон» и спектакль «Не КАНТовать» — совместный проект Калининградского драматического театра и петербургского уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо», главным героем которого стал философ Иммануил Кант, и много-много других событий, которые не хочется пропустить. Вход на большинство из них свободный, но лучше свериться с афишей, прежде чем отправляться в кругосветку по Бульварному кольцу.

Где: Москва.

Когда: с 1 июня по 31 августа.

© teatr.mos.ru

Фестиваль «Фабрика Станиславского»

Летний фестиваль губернских театров проходит в Москве с 2018 года, всё это время его программу составляли показы спектаклей из разных регионов страны, поставленных в традициях русского психологического театра. Отдельной частью «Фабрики Станиславского» была образовательная программа — лекции, мастер-классы, практические занятия.

Название этого смотра содержит много смыслов. «Фабрика» — поскольку Станиславский, как известно, принадлежал к купеческой династии Алексеевых, его семье принадлежала текстильная фабрика, и Константин Сергеевич долгое время был её директором. «Фабрика Станиславского» — это ещё и непрерывная работа, творческое осмысление опыта великих мастеров русского театра.

В этом году фестиваль сделал неожиданный поворот: образовательная программа станет его главной частью, а эскизы спектаклей можно будет увидеть на её открытии и закрытии. Причём учиться будут не только студенты актёрских факультетов театральных вузов, но и молодые художественные руководители и главные режиссёры театров.

«Я очень рад тому, что у нас будет возможность уделить внимание будущему российского театра на разных этапах его формирования: от тех, кто только готовится войти в профессию, — до тех, кто уже ступил на этот путь, но ещё нуждается в свежем взгляде, советах мастеров и более опытных коллег», — отметил в приветственном слове художественный руководитель фестиваля и актёр Сергей Безруков.

В афише — «На дне» по Максиму Горькому, спектакль студентов ВГИКа в постановке Сергей Безрукова, два эскиза по повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» — драматический, созданный режиссёром Губернского театра Максимом Меламедовым, и пластический, результат работы лаборатории режиссёра-хореографа Сергея Землянского. Марина Брусникина проведёт для студентов «Фабрики Станиславского» лабораторию, темой которой станет перенос на сцену прозаического текста. Итогом лаборатории станет эскиз спектакля по рассказам Чехова.

Где: Москва.

Когда: с 8 по 20 июня.

© Соцсети фестиваля «Фабрика Станиславского»

Фестиваль современного искусства «Территория»

«Территория» проходит в Иркутске второй раз, объединяет театр и современное искусство и дарит иркутской публике возможность познакомиться с московскими спектаклями и выставками, а также с лучшими постановками городов Сибири и Дальнего Востока.

Из Москвы в этом году приезжают спектакли режиссёров, которые предлагают современную интерпретацию классики: это «Три сестры» Андрея Маника от театральной компании «Озеро», «Фигаро» Дениса Бокурадзе и «Пиковая дама» Дениса Азарова (две последние постановки — из репертуара Театра на Таганке) и поэтический моноспектакль Дмитрия Сердюка «Конец прекрасной эпохи» по стихам Иосифа Бродского. Иркутскую публику ждут встречи со звёздами столичной сцены Александрой Урсуляк и Петром Дрангой (музыкальная программа с их участием откроет фестиваль), Юлией Пересильд и Ириной Апексимовой.

В афишу вошли и спектакли — победители конкурса «Полюс. Золотой сезон», созданного в 2016 году для государственных и частных театров, которые работают в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс». Жюри отобрало восемь постановок из шести городов Сибири и Дальнего Востока. Среди победителей — Магаданский музыкальный и драматический театр со спектаклем «Кукольный дом», Городской драматический театр из Шарыпова с постановкой «Пучина», Театр «Поиск» из Лесосибирска с работой «Сторож», Красноярский ТЮЗ со спектаклем «Джинджер и Фред. Несостоявшееся шоу», а также иркутские коллективы — Центр современного танца с пластической постановкой «Детали» и Драмтеатр имени Охлопкова со спектаклем «Дети».

Где: Иркутск.

Когда: с 5 по 11 июня.

© Пресс-служба фестиваля «Территория»

Международный летний театральный фестиваль (МЛТФ)

Преемник «Новосибирского транзита» (межрегиональный фестиваль-конкурс, который объединял драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока с 2001 по 2010 год — прим. «Рамблера») пройдёт в этом году впервые и продолжит развивать лучшие традиции межрегионального смотра-конкурса. В географию фестиваля в этом году впервые включён Пермский край, ранее считавшийся спорной территорией.

В специальной программе МЛТФ — блок гостевых спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и Нягани: «Тартюф» Евгения Писарева (Театр Наций), «Последнее лето» Данилы Чащина (Театр Наций), «Калечина-Малечина» Сойжин Жамбаловой (Няганский ТЮЗ) и «Преступление и наказание» японского режиссёра Мотои Миуры (Большой драматический театр имени Товстоногова).

В конкурсную программу вошли лучшие спектакли Сибири, Урала и Дальнего Востока. Среди них «Бесы» Андрея Прикотенко в театре «Красный факел», «Маленькие трагедии» Олега Рыбкина в Красноярском драматическом театре имени Пушкина, «Котлован» Антона Федорова в новосибирском «Старом доме», «Профессор Сторицын» Петра Шерешевского в Новокузнецком драматическом театре и «Якут, превратившийся в злого духа» Юрия Макарова в Нюрбинском передвижном драматическом театре (Республика Саха).

Где: Новосибирск.

Когда: с 8 по 22 июня.

© Пресс-служба МЛТФ

Фестиваль театральных премьер «Сенокос»

В старинном Суздале природа встречается с искусством, классическим и современным. Здесь всё время происходит что-то интересное: известнейший виолончелист Борис Андрианов, арт-директор нескольких музыкальных фестивалей, приезжает сюда, чтобы дать несколько концертов в рамках проекта «Музыкальная экспедиция», художник и перформансист Андрей Бартенев выращивает внутри деревянных суздальских изб цифровое искусство. Недавно Суздаль получил собственную Луну — она попала сюда вместе с работами художника Леонида Тишкова для выставки «Кругом свет», куратором которой стала бывший директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Театральному фестивалю «Сенокос» всего четыре года, но уже славен своими проектами: каждый год организаторы выбирают одну тему, вокруг которой выстраивают программу фестиваля. Например, в 2022 году объединяющей темой стал произведение «Лебединое озеро», в 2023-м — Шекспир, в 2024-м — тысячелетия Суздаля. В этом году фестиваль открывает новое тысячелетие и одновременно продолжает погружаться в историю Владимирской земли: в афише спектакли, которые соединяют прошлое с настоящим.

«Язык суздальский» — спектакль-квест о суздальском языке, в котором прочно закрепились слова, созданные бродячими торговцами — офенями. Есть версия, что «офенский» язык постепенно превратился в «феню», блатной жаргон. Режиссёр Анна Лифиренко окончила филфак МГУ им. Ломоносова, затем Школу сценических искусств Константина Райкина, её спектакль — это шоу и филологическое исследование.

«Сон в саду» — попытка познать суздальскую землю через сны, которые снятся её жителям. Авторы спектакля, который вырос из прошлогодней драматургической лаборатории «Сенокоса», — драматург Ринат Ташимов и режиссёр Карина Бесолти.

«Список Паперной» — спектакль-застолье, на котором зрители сядут за один стол с исполнителями, чтобы послушать песни, звучавшие во время застолий поэтов-обэриутов. До нас они дошли благодаря детской писательнице и переводчице Эстер Паперной, частой участнице этих домашних встреч.

В 1937 году она была арестована и провела в лагерях 17 лет. Записи песен, которые собирали и исполняли Хармс, Маршак и другие сотрудники детского отдела Госиздата, были сделаны в середине 1980-х годов, а в 2019-м выпущен диск под названием «Песни в кругу обэриутов. Паперная знала несколько тысяч песен, среди прочих — английские и шотландские баллады, хасидские песни и русские городские романсы. В команде спектакля «Список Паперной» — режиссёры Константин Учитель, Борис Павлович и Дмитрий Крестьянкин.

Где: Суздаль.

Когда: с 10 по 13 июля.

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