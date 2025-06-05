Русские кантаты и итальянское пастиччо: оперы, концерты и балеты июня

В июне для любителей классической музыки и балетов приготовили насыщенную программу не только в Москве, но и за её пределами. Например, в Перми пройдёт знаменитый Дягилевский фестиваль, в рамках которого можно посмотреть балеты и перформансы, послушать оперы и концерты классической музыки, а ещё посетить лекции. А в Архангельске состоится фестиваль «Белый июнь», который в этом году будет посвящён женщинам. В его программе опера «Зори здесь тихие» и аудиовизуальный перформанс о Северной Двине. «Рамблер» рассказывает о главных событиях в мире классической музыки за пределами Москвы.

© Страница фестиваля «Кантата» в VK

Фестиваль «Белая сирень»

Где: Казань.

Когда: 11 июня.

Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень» проходит в Казани в четырнадцатый раз. Идея его создания принадлежит Александру Сладковскому — художественному руководителю и главному дирижёру Госоркестра Татарстана. С 2010 года с приходом Сладковского этот оркестр восстал из небытия 1990-х как птица феникс. Всего за десять лет коллектив не только получил персональный абонемент в Московской филармонии (до сих пор это единственный региональный оркестр с таким статусом), но и стал участвовать во многих российских фестивалях, регулярно выезжать на гастроли за границу, транслироваться на французском телеканале Mezzo, выпускать собственные записи.

Все симфонии Шостаковича, Бетховена и Чайковского — далеко не полный список дискографии оркестра. Все эти пятнадцать лет во главе Госоркестра Татарстана маэстро Сладковский вынашивает идею записать и все симфонии австрийского композитора и дирижёра Густава Малера — а это сложнейшие симфонические полотна продолжительностью до двух часов. Часть этой работы уже сделана, и сейчас оркестр подходит к Восьмой симфонии. Это последняя симфония, исполненная при жизни Малера и единственная, которая имела безоговорочный успех. Хотя замысел отнюдь не тривиальный: вместо классического четырёхчастного цикла композитор пишет две и использует крайне далёкие друг от друга тексты — католический гимн Veni Creator Spiritus («Приди, дух животворящий») в первой и финал «Фауста» Гёте во второй, воспевающий идеал «вечной женственности» как венца творения.

© tatarstan-symphony.com

Сам Малер считал, что Восьмая — самая значительная из всех его симфоний. «Представьте себе, что Вселенная начинает звучать и звенеть. Нет человеческих голосов, а кружатся планеты и солнца», — писал композитор одному из своих собеседников.

Количество исполнителей сочинения столь велико — усиленный состав оркестра, три хора, включая детский, восемь солистов, — что его стали называть «Симфонией тысячи». Таким составом её нередко исполняют — в формате специальной акции, и сам Малер считал присвоенное название дурным рекламным ходом.

На самом деле можно исполнить Восьмую симфонию и меньшим составом, но он всё равно впечатляет. Александр Сладковский не гонится за количеством и вряд ли выйдет за рамки 200–300 человек, но и это впечатляет! На закрытии фестиваля «Белая сирень» вместе с Госоркестром Республики Татарстан партитуру Восьмой симфонии исполнят Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» (Москва), Камерный хор «Нижний Новгород» и хор учащихся Музыкальной школы при Казанской консерватории, солисты Большого театра и «Новой Оперы» Алексей Кулагин, Роман Коллерт, Анна Юркус, Полина Шамаева, Василий Ладюк, Рамиля Баймухаметова, Валерия Терейковская, а также органистка Евгения Кривицкая.

Фестиваль «Кантата»

Где: Калининград.

Когда: 12–15 июня.

В Калининграде и его окрестностях пройдёт Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Название обыгрывает, конечно, имя философа Иммануила Канта, а также и музыкальный жанр кантаты, и итальянское слово cantare — «пение». Концерты фестиваля проведут в живописных местах, часто сцена и зрительный зал встроены в развалины храмов, а сборы от продажи билетов идут на их восстановление.

Неслучайно в программе фестиваля этого года опора на русское барокко. Целый вечер посвящён уникальному явлению в русской музыке — песенному жанру канту, распространённому в петровские времена. Отдельная программа — духовная музыка русских и зарубежных композиторов. Открытие фестиваля построено на сопряжении современности и традиции. Первое отделение представит фрагменты из балета «Лебединое озеро» и знаменитой арии Жанна д’Арк из оперы «Орлеанская дева» Чайковского. В роли национальной героини Франции выступит солистка Большого театра Ксения Дудникова. А в продолжении вечера прозвучит кантата «Россия», которую современный композитор и победитель Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» Алексей Чернаков написал специально для фестиваля.

© Страница фестиваля «Кантата» в VK

Второе отделение концерта-открытия станет частью специальной акции. Фестиваль в свой первый юбилей (пять лет) выходит за рамки одного региона и устраивает музыкальный марафон, который начнётся на Дальнем Востоке и завершится в Калининграде. В каждом городе — а в акции участвуют Москва (Красная площадь и Центр «Россия»), Санкт-Петербург (Дворцовая площадь), Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Юрьевец (Ивановская область), Ярославль, Новосибирск, Иркутск, Якутск, Севастополь (музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес») — прозвучит кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Ну а заключительный вечер фестиваля посвящён русской классике: прозвучат фрагменты из оперы Чайковского «Пиковая дама» и «Симфонические танцы» Рахманинова в исполнении Калининградского симфонического оркестра, которым управляет художественный руководитель фестиваля Кристиан Кнапп.

Дягилевский фестиваль

Где: Пермь.

Когда: 13–22 июня.

Дягилевский фестиваль — традиционная точка притяжения меломанов: сюда стекается публика не только из просвещённых Москвы или Петербурга, но и из самых разных российских городов. Программа форума, которым руководит российский музыкант греческого происхождения Теодор Курентзис, складывается из оперной, перформативной и концертной частей. Курентзис, способный своим искусством вызывать самые острые переживания, вместе с оркестром, хором и солистами musicAeterna в этом году откроет фестиваль. Он исполнит театральное пастиччо, посвящённое музыке Георга Фридриха Генделя, к 340-летию композитора. Пастиччо — принятый в старые времена жанр сборной солянки, то есть связного исполнения фрагментов из разных сочинений, в этом случае — фрагменты из величественных ветхозаветных ораторий Генделя, арии из его итальянских опер, а также виртуозные оркестровые номера. Теодор сам отобрал музыку, а режиссёр Елизавета Мороз разработала театральную концепцию.

Второй спектакль фестиваля — французская опера на библейский сюжет «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса — создан в копродукции с Пермской оперой. Это история об израильском воине, который влюбился в филистимлянскую жрицу и поведал ей свою тайну: его безграничная сила заключалась в его волосах. После чего Далила выдала своего воздыхателя врагам, они отрезали ему волосы и ослепили его. Спектакль ставят муза Курентзиса, режиссёр Анна Гусева, и главный дирижёр Пермской оперы Владимир Ткаченко. Третья — умопомрачительная и остросоциальная «Трехгрошовая опера» немецкого композитора Курта Вайля, которая высмеивает пороки буржуазного общества.

© Страница Дягилевского фестиваля в VK

Что касается перформативной части мероприятия, то здесь тоже есть любопытные постановки. В частности, две работы, исследующие шекспировские тексты. Одну из них представит ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах и резидент Дягилевского фестиваля София Хилл («Макбет в чужой земле»), вторую — новокуйбышевский театр «Грань» («Король Лир»). А танцевальная труппа musicAeterna dance презентует свою последнюю премьеру — спектакль «Стыд», где танцует звезда — прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко.

А между ними — самые разные концерты, от музыки Востока до ультраавангардных партитур, которые исполнят известные российские и зарубежные музыканты. Традиционно на Дягилевском фестивале проходит образовательная программа, и в этом году она посвящена хоровой музыке, а также работает Фестивальный клуб, где будут проходить кинопоказы, встречи и лекции.

Фестиваль «Белый июнь»

Где: Архангельск.

Когда: 19–29 июня.

«Белый июнь» — титульное мероприятие Архангельской области, проходит в белые ночи, самое красивое время на летнем Севере, когда не заходит солнце. Появившийся как книжный — и эта составляющая до сих пор центральная — фестиваль обзавёлся новыми направлениями, от еды до театра. Его музыкальная часть в этом году представлена очень мощно. «Ночную» тему представят поздние концерты в старинной кирхе (сегодня — это камерный зал Поморской филармонии с немецким органом), а главные события фестиваля — опера и современная музыка. Неожиданно получилось так, что объединяет их тема женщины.

© Страница фестиваля «Белый июнь» в VK

На сцене Драматического театра имени Ломоносова покажут оперу Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие», по известной повести Бориса Васильева, в центре неё — женщины, отдавшие свою жизнь на Великой Отечественной войне. Свой аудиовизуальный перформанс, который написан для фестиваля и впервые исполнит на Красной пристани (набережная Северной Двины), композитор Владимир Горлинский посвящает Северной Двине — реке, охватывающей всю Архангельскую область. Музыкант задействует подлинный фольклорный материал и связывает тему реки с образом женщины Севера. По замыслу организаторов Красная пристань превратится в архаичный остров, а зрители отправятся в путешествие по «звуковому лесу», где будут рассредоточены музыканты и перформеры.

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