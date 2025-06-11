История археолога-самоучки и трагедия деловой дамы: театральные премьеры июня

В июне в Театре Наций прошла премьера спектакля «Васса» о женщине, которая борется за своё наследство, с Юлией Пересильд в главной роли. В Театре кукол имени Образцова готовят к выпуску спектакль «Троя» об археологе-самоучке, открывшем Трою. А в Студии театрального искусства поставят спектакль по книге писателя и драматурга Виктора Некрасова «В родном городе» о битве в Сталинграде. «Рамблер» отобрал театральные премьеры, которые покажут в июне в Москве.

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«Васса»

Где: Театр Наций.

Когда: премьерные показы 9 и 10 июня.

Литературную основу для этого спектакля подготовил белорусский драматург Константин Стешик, он объединил оба варианта трагедии «Васса Железнова» Максима Горького и добавил фрагменты из других его произведений, в том числе романа «Жизнь Клима Самгина».

Вассу Железнову, владелицу пароходной компании, женщину богатую и влиятельную, готовую на всё, чтобы сохранить своё дело и репутацию, играет Юлия Пересильд. Обычно режиссёры отдают эту роль актрисам старшего поколения, но на самом деле Вассе всего 42 года. Во времена Горького это, конечно, был более солидный возраст, чем сейчас, но тем не менее Васса — женщина, полная сил и энергии, а не властная старуха, какой её часто представляют.

По сюжету Васса будет бороться со своими свадебными братьями за наследство покойного отца. Ей придется балансировать между своими родственниками и бизнес-партнёрами, чтобы сохранить своё наследство и преуспеть в жизни. Всё действие режиссёр сосредоточил в одном времени и месте — за большим обеденным столом.

Партнёрами Юлии Пересильд в этом спектакле стали Александр Девятьяров (Сергей Железнов), Юлия Хлынина (Рашель), Алесия Некрасова (Наталья), Александра Ахметзянова (Людмила), Инна Сухорецкая (Анна Оношенкова). Брата Вассы Железновой — Прохора — будут играть по очереди Виталий Кищенко и Алексей Вертков. Костюмы для постановки создала Надежда Васильева, вдова кинорежиссёра Алексея Балабанова, — она была художником по костюмам большинства его фильмов, от «Замка» до «Морфия».

Юлия Пересильд — поющая актриса, у неё есть своя музыкальная группа «Мандрагора», которую нынешним летом можно будет увидеть и услышать на фестивале «Театральный бульвар». В спектакле много музыки, от народных песен и советского хита «Течёт река Волга» до песен рок-группы «Ноль».

© Иван Пономаренко/theatreofnations.ru

«В родном городе»

Где: Студия театрального искусства (СТИ).

Когда: 12 и 22 июня.

Четыре года назад театральный режиссёр Сергей Женовач поставил в МХТ имени Чехова спектакль по книге писателя и драматурга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — пронзительный до боли, лаконичный и честный, как и сама некрасовская проза. Повесть «В окопах Сталинграда» вышла в 1946 году и стала первой правдивой книгой о войне. Виктор Некрасов на фронте был заместителем командира сапёрного батальона, в Сталинградской битве воевал на самом опасном участке фронта — на Мамаевом кургане.

«В родном городе», вторая премьера 20-го, юбилейного сезона СТИ, спектакль по второй, не менее значительной повести Виктора Некрасова, тоже написанной на основе личного опыта. Главный герой, капитан Николай Митясов, отслужив три года в разведке, получает снайперскую пулю в руку и оказывается в тыловом госпитале. Ранение сложное, после лечения капитану вручают белый билет, и от мечты дойти до Берлина ему приходится отказаться.

Виктор Некрасов назвал героя своей книги именем фронтового друга, но подарил ему свою биографию — он сам был ранен немецким снайпером в руку в 1944 году, получил инвалидность и в начале 1945-го был демобилизован. Как пишет Сергей Женовач на сайте СТИ, «В родном городе» — это «история о ребятах, для которых война стала частью жизни, её смыслом. И о том, как трудно им найти себя в новой реальности».

Спектакль выпустила постоянная постановочная команда СТИ: режиссёр Сергей Женовач, художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов, композитор Григорий Гоберник. В ролях: Дмитрий Матвеев, Александр Суворов, Мария Антипенко-Горячева, Тарас Шевченко, Анна Рудь, Полина Пушкарук, Александр Антипенко и другие артисты СТИ.

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«Барахло»

Где: театр «Практика».

Когда: 13 и 14 июня.

Кто любит блошиные рынки, тот знает, что на них можно найти самые неожиданные вещи. Или, напротив, именно те, что ты ищешь, — от советских виниловых пластинок до флакончиков для духов и винтажных украшений, которые опытные люди могут мгновенно оценить и выдернуть настоящий раритет из кучи барахла. Поход на блошиный рынок — всегда увлекательное занятие, это не скучный шопинг, а что-то вроде поиска сокровищ, но без карты. И люди, которые продают что-то на «блошке», всегда очень яркие и колоритные, с ними бывает интересно поговорить.

В театре «Практика» выходит спектакль, собранный из разговоров с профессионалами московских барахолок. Режиссёр Юрий Квятковский и студенты мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина в Школе-студии МХАТ больше года ходили на «блошку» как на работу, разговаривали с торговцами и завсегдатаями рынков в Измайлове, Ховрине и Новоподрезкове, записывали их исповеди. Из набранного материала постепенно начали складываться отдельные сцены и эскизы декораций.

«Барахло» — это рассказ о необычном месте, в котором встречаются представители всех классов и сословий: миллионеры и нищие, воры и коллекционеры, дизайнеры интерьера и бездомные. Юрий Квятковский сравнивает спектакль с лоскутным одеялом: «Некоторым из героев было найдено музыкальное альтер эго, связанное с характером персонажа или конкретной ситуацией. Таким образом, документальный материал дополняется фантасмагорией, и на этом пересечении команда спектакля пытается зафиксировать наши впечатления от сегодня».

© praktikatheatre.ru

«Лисистрата»

Где: театр «Шалом».

Когда: 14 июня.

Это спектакль по пьесе древнегреческого комедиографа Аристофана о бунте женщин: чтобы остановить Пелопонесскую войну, много лет истощавшую Афины и Спарту, дерзкая афинянка Лисистрата подбила своих подруг на «сексуальную забастовку». По её плану женщины греческих городов должны были отказывать своим мужьям в исполнении супружеского долга, пока они не прекратят воевать.

Для спектакля в театре «Шалом» сделали новый перевод древнегреческой пьесы, после чего она стала ещё более смешной. В театре считают, что смех — лучшее лекарство против страха, а страх — вечный спутник войны. Способность посмеяться над тем, что тебя пугает, — признак освобождения от страха. Так «Лисистрата», написанная тысячи лет назад, превращается в современное высказывание театра о мире и войне.

© Пресс-служба театра «Шалом»

«Троя»

Где: Театр кукол имени Сергея Образцова.

Когда: 19 июня.

Знаменитый Генрих Шлиман, немец по происхождению, стал археологом в сорок с лишним и открыл Трою. До этого он был успешным коммерсантом, сколотившим миллионное состояние в России. Главным фактором его обогащения стала Крымская война ― торговля свинцом, железом, серой и порохом приносила Шлиману невиданные барыши. Месячный оборот его компании в годы войны доходил до миллиона рублей. В это же время он начал изучать греческий язык ― не ради научных открытий, а чтобы наладить связи с греческими общинами Ростова и Таганрога. Шлиман был полиглотом, и греческий язык стал для него 14-м по счёту.

Вполне возможно, что он никогда не стал бы так маниакально искать забытую Трою, если бы его брак с русской женщиной не окончился разводом. Следующую жену Шлиман искал уже с расчётом на свою новую деятельность ― ему нужна была гречанка, которая разделит его интерес к древнегреческой истории. Великий мистификатор, он порядком запутал своих биографов, поскольку его «Автобиография» во многом противоречила архивным документам.

Но в ощущении собственного величия, которое сложилось у него ещё в молодости, Шлиман не ошибся ― ему удалось совершить прорыв в археологии, которая в конце ХIX века не воспринималась как наука. Золотой клад, который он обнаружил весной 1873 года, не имел отношения к Трое Гомера, поскольку находился в более древнем культурном слое, но Шлиман доказал, что Троя существовала, а значит, Троянская война, описанная Гомером, не миф, а историческое событие.

Режиссёр Екатерина Образцова считает, что кукольный спектакль — идеальный способ рассказать о судьбе Шлимана, показать, как мальчишка из бедной семьи, сын пастора, стал человеком-легендой.

«Как говорил Сергей Владимирович Образцов, театр кукол обладает двумя полюсами — это полюс смешного и полюс романтического, — объясняет Екатерина в пресс-релизе к спектаклю. — В данном случае мы выбрали полюс романтики, полюс мечты. Это спектакль о том, что в любые времена человек должен продолжать мечтать».

© Пресс-служба театра кукол имени Сергея Образцова

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