Змея на сцене Большого и мировая премьера «Дягилева»: что смотреть и слушать в июне в Москве

Мариинский театр привезёт в столицу свои новые спектакли — оперу Джузеппе Верди «Аида» и вечер балетов Стравинского. В мировой премьере балета «Дягилев» будут задействованы звёзды Большого театра. Хибла Герзмава дебютирует в образе Анны Болейн, а меломаны могут оценить участников конкурса пианистов, дирижёров и композиторов имени Рахманинова. «Рамблер» отобрал главные события в мире оперы, балета и классической музыки, которые пройдут в июне в Москве.

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Конкурс пианистов, дирижёров и композиторов имени Рахманинова

Когда: 14–26 июня.

Где: Московская консерватория, концертный зал имени Чайковского, концертный зал имени Рахманинова.

Международный конкурс имени Рахманинова проходит в Москве второй раз — первый состоялся в июне 2022 года. По статусу, который определяется не только довольно высокими премиями (лауреат первой премии получает 30 тысяч долларов и золотую медаль), но и титулованными музыкантами в жюри (председатели жюри — пианист Денис Мацуев, дирижёр Валерий Гергиев и композитор Александр Чайковский), это младший брат легендарного Конкурса имени Чайковского. По сложности испытания — тоже.

© Страница Международного конкурса им. С.В. Рахманинова в VK

Оригинальный выбор специальностей обусловлен направлениями деятельности самого Рахманинова: он был блистательным пианистом, работал как дирижёр, в том числе в Большом театре, но главное — сочинял музыку. В центре программы пианистов, конечно, произведения Рахманинова, но участники могут выбрать сочинения других композиторов, написанные в конце XIX — первой половине XX века, то есть того времени, когда жил и творил сам Сергей Васильевич. Дирижёры обязательно включают партитуры Моцарта и Бетховена, а также музыку XIX и XX веков. Композиторы представляют свои новые пьесы.

Первый конкурс имени Рахманинова открыл публике пианистов Ивана Бессонова и Александра Ключко, дирижёров Ивана Никифорчина, Клемана Нонсьё и Филиппа Селиванова — все они получили массу ангажементов и стали весьма популярны. Имена части претендентов, участвующих в испытаниях в этом году, уже на слуху: например, пианист Иван Чепкин этой весной победил на юношеском конкурсе имени Шопена в Лугано (Швейцария), а Владимир Вишневский выиграл Гран-при VI международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева (Москва). В числе дирижёров заявлен Иван Худяков-Веденяпин, попавший в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Искусство». В этом году в конкурсе участвуют 65 музыкантов из разных стран: России, Китая, Южной Кореи, Германии, Италии и так далее.

Одна из особенностей конкурса — необычный формат соревнований у дирижёров. Они не просто исполняют музыку с оркестром, а проводят что-то вроде открытой репетиции. Так что у зрителей есть возможность понаблюдать дирижёрскую кухню изнутри — это тоже отдельный спектакль.

Прослушивания проходят в Большом и Малом залах Московской консерватории, концертном зале имени Чайковского и концертном зале имени Рахманинова («Филармония-2» в Олимпийской деревне). Все выступления открытые, на них можно попасть по билетам. На торжественном закрытии 26 июня выступят все лауреаты конкурса.

Балет «Дягилев»

Когда: 24–25 июня.

Где: Новая сцена Большого театра.

Мировая премьера балета «Дягилев» состоится 24 и 25 июня на Новой сцене Большого театра. Постановка посвящена Сергею Дягилеву — великому импресарио, который открыл миру русское искусство, умел распознавать истинные таланты, обладал творческой интуицией и художественным чутьём и в конце концов определил векторы, по которым двигалось искусство ХХ века.

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Дягилев представлен в балете не только как персонаж блистательной парижской культурной жизни начала прошлого столетия, но и как фигура со своими страхами, сомнениями и противоречиями. Его преследует фантом цыганки, предсказавшей импресарио смерть от воды. Он ныряет с головой в театральный процесс: идёт постановка балета «Дафнис и Хлоя», а значит, на сцене — звёзды «Русских сезонов» Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, композитор Морис Равель, художник Лев Бакст. Дягилев конфликтует с Нижинским, а после премьеры постановки чувствует себя опустошённым.

Заглавную роль в спектакле исполняет премьер Большого театра Денис Родькин. В балете заняты и другие звёзды Большого — Семён Чудин, Вячеслав Лопатин, Элеонора Севенард, Дмитрий Смилевски, Денис Савин, Анастасия Меськова. Костюмы для постановки создаёт знаменитый российский модельер Игорь Чапурин.

Опера «Анна Болейн»

Когда: 25, 26, 27, 29 июня.

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти посвящена реальным историческим событиям. Анна Болейн — жена английского короля Генриха VIII. Судьба была к ней благосклонна — фрейлина стала королевой — и столь же жестока: охладев к супруге, монарх добился её казни. Такая коллизия для оперной сцены XIX века, времени романтических страстей, была как нельзя кстати. Драматический сюжет приводит зрителя в тюремную галерею замка Тауэр, где Анна сходит с ума, — эта сцена стала лирической кульминацией оперы.

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Начиная с премьеры в 1830 году, когда заглавную партию спела выдающаяся итальянка Джудитта Паста, наделённая способностями трагедийной актрисы, Анну Болейн исполняют титулованные сопрано. Например, в одной из последних известных постановок, в Венской опере, эта партия досталась Анне Нетребко. В Театре имени Станиславского партию английской королевы будет исполнять Хибла Герзмава.

Над оперой работает режиссёр Сергей Новиков в соавторстве с художником Иваном Складчиковым, известным своей щепетильностью в изображении той или иной эпохи. В данном случае постановщики обещают сохранить антураж английского двора XVI века: от интерьеров замка до костюмов того времени.

Опера «Аида» и балет «Танцсцены»

Когда: 26–29 июня.

Где: Историческая сцена Большого театра.

Под занавес сезона Мариинский театр привозит в Москву свои последние премьеры: оперу Джузеппе Верди «Аида» и вечер балетов на музыку Стравинского.

Для постановки «Аиды» художественный руководитель Мариинки и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев пригласил именитого итальянского режиссёра Джанкарло дель Монако. Аида — эфиопская принцесса, пленённая египтянами в ходе войны. Под видом обычной девушки она служит дочери фараона Амнерис, и обе они влюблены в одного человека — полководца Радамеса. Тот влюблён в эфиопку и платит за это чувство жизнью. Его последние минуты скрашивает сама Аида, решившая быть с возлюбленным до последнего вздоха.

© bolshoi.ru

Режиссёр видит в «Аиде» не только лирический сюжет с упором на чувства героев, но и масштабную историю. В момент триумфального шествия египтян на сцене присутствует 300 человек. По словам дель Монако, которые приводятся на официальном сайте Большого театра, на постановку этого фрагмента его вдохновил Парад Победы на Красной площади в 1945 году. «Я был потрясен этим зрелищем, тем, как советские солдаты бросали нацистские знамёна. Триумф — всегда чья-то победа и чьё-то поражение», — отмечал режиссёр. Над сценой возвышаются огромные статуи египетских божеств, героев украшают золотые одежды и грим, а в одном из фрагментов появляется настоящая змея. Постановщики, опираясь на исторические источники, выводят на сцену чёрного фараона — и чёрный становится символическим цветом спектакля.

«Танцсцены» на музыку Симфонии in C Игоря Стравинского покажут вместе с другими балетами на музыку этого композитора — «Пульчинеллой» и «Игрой в карты» (оба в постановке хореографа Ильи Живого). Последние два — безусловно, репертуарные ценности: они не так популярны, как, например, «Петрушка» или «Жар-птица» того же Стравинского. Но всё же главный спектакль этого вечера — «Танцсцены»: его премьера прошла в апреле 2025 года и получила прекрасную критику. Как всегда, хореограф Вячеслав Самодуров вдохновляется стихией танца, хотя партитура Стравинского создавалась совсем не для театральной сцены. «Музыка симфонии жёсткая, заострённая, где-то гипертрофированно заострённая и очень сложно устроенная — мне это нравится», — комментирует хореограф, чьи слова приводятся на официальном сайте Большого театра. Самодуров видит в этой симфонии отдельные танцевальные сцены и не формулирует сюжет своей постановки, подчёркивая, что для него танец всегда несёт эмоцию.

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