Новый Вампилов и оптимистичный Достоевский: главные спектакли июня за пределами Москвы

В Красноярском театре кукол состоялись премьерные показы спектакля по повести «Кроткая» Фёдора Достоевского. В Петербурге Большой драматический театр готовит новую версию знаменитой пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». А в Самарском театре юного зрителя покажут постановку о китайской игре, которая начинает управлять своими игроками. «Рамблер» выбрал главные театральные премьеры июня за пределами столицы.

© teatrkukol24.ru

«Товар любовь»

Где: Самарский театр юного зрителя.

Когда: 25 и 26 июня.

«Всего лишь игра» — так в Самарском театре юного зрителя определили жанр этого спектакля. Худрук «СамАрта» Денис Хуснияров поставил «Товар любовь» по пьесе молодого драматурга Саши Мурашко. Сюжет напоминает классический камерный детектив: туристы, пережидающие непогоду в занесённой снегом хижине, находят древнюю китайскую настольную игру. Они садятся за неё, чтобы скоротать время, но вскоре китайская забава сама начинает играть в них.

Название постановки отсылает к «Доброму человеку из Сезуана» знаменитого немецкого драматурга Бертольда Брехта — первый вариант этой пьесы назывался «Товар-любовь», но позже Брехт изменил и само произведение, и название. Саша Мурашко переосмысливает коллизии брехтовской пьесы на современный лад, предлагая актёрам и зрителям ещё раз поразмышлять над вечным вопросом: может ли добро существовать вне баланса со злом?

Брехтовские персонажи тоже осовременены, но сохранили свои имена и значение. Например, актриса Александра Баушева играет добрую и безотказную героиню Шен Те, которой приходится перевоплощаться в своего злого брата, а актёр Евгений Гладких — лётчика Ян Суна, в которого влюбляется героиня.

Возрастное ограничение: 16+

© samart.ru

«Хармсиада»

Где: Малый театр кукол, Санкт-Петербург.

Когда: 27 июня.

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения поэта и драматурга, основателя группы ОБЭРИУ (Объединения реального искусства) Даниила Хармса. В петербургском Малом театре кукол решили отметить эту дату спектаклем, в основу которого легли дневники, но не самого Хармса, а его отца.

Настоящая фамилия Хармса — Ювачёв. Его отец, Иван Павлович Ювачёв, блестящий морской офицер, увлёкся передовыми идеями, попал в круг революционеров «Народной воли», был выдан провокатором и приговорён к смертной казни. В последний момент казнь заменили пятнадцатилетней каторгой, но перед тем, как отправиться на «каторжный остров» Сахалин, Иван Ювачёв почти четыре года провёл в одиночном заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. В одиночке он пережил духовное перерождение, что его товарищи-революционеры приняли за помешательство, и в дальнейшем от веры не отступал.

На Сахалине Иван Павлович отбыл ещё восемь лет: плотничал на строительстве церкви, после её освящения стал церковным старостой и одновременно работал на метеорологической станции, где познакомился с путешествующим по Сахалину Чеховым. Есть версия, что его история отразилась в чеховском «Рассказе неизвестного человека».

В годы сахалинской каторги Ювачёв начал вести дневник, писал почти ежедневно и очень подробно. За 50 лет он исписал более 60 тетрадей. До наших дней дошли 33 — остальное пропало в годы блокады или было изъято во время ареста Даниила Хармса. Пять лет назад московская галерея довоенного отечественного искусства «Галеев-галерея» опубликовала 10 томов дневников Ивана Ювачёва, в том числе те, где он упоминает своего сына.

«Тёплый отеческий дневник Ювачёва, каким он был в период детства Хармса, резко меняет эмоциональную окраску, когда Хармс взрослеет. Нам показалось интересным проследить эту утрату связи отца с сыном, понять её причины и попытаться разрешить семейный конфликт на сцене», — рассказывает режиссёр постановки Чакчи Фросноккерс (настоящее имя — Дмитрий Петров), чьи слова цитирует издание «Театрал».

Спектакль будет синкретическим — объединит игру живых актёров и театр кукол самых разных систем. И все они — планшетные и трюковые куклы, живые актёры и марионетки — получат лицо Хармса, потому что всё происходящее — воплощение его фантазии.

Возрастное ограничение: 16+

© Пресс-служба Малого театра кукол

«Утиная охота»

Где: Большой драматический театр имени Товстоногова, Санкт-Петербург.

Когда: 26 июня.

Антон Фёдоров, главный режиссёр Новосибирского театра «Старый дом», ставит спектакли в разных городах страны. И почти каждая постановка становится заметным событием, как недавний «Дон Кихот» в Театре Наций. «Утиную охоту» в Большом драматическом театре (БДТ) многие ценители театрального искусства ждут с нетерпением, потому что это самая известная пьеса драматурга Александра Вампилова и одно из наиболее ярких произведений об атмосфере 1970-х годов. Её много раз ставили в театрах, а самой заметной экранизацией стал двухсерийный телефильм Виталия Мельникова «Отпуск в сентябре», где главного героя, инженера Зилова, блестяще сыграл Олег Даль.

По сюжету пьесы над Зиловым дурно шутят его приятели: присылают ему похоронный венок с надписью «Незабвенному безвременно сгоревшему на работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей». Он пытается представить, что было бы, если бы он действительно умер, и погружается в воспоминания.

Это свойство вампиловской пьесы — вызывать воспоминания — Антон Фёдоров сделал осью своей постановки. Поскольку во время репетиций все участники спектакля, не сговариваясь, стали что-то вспоминать — своё детство, родителей и жизнь в эпоху застоя — было решено от этих воспоминаний не избавляться, а добавить их в спектакль. «И Зилов в нашем пространстве собирательный, он состоит из осколков, такой немножко Франкенштейн. Он вспоминает свою жизнь — и предыдущих Зиловых, и это тоже важно», — анонсирует режиссёр свою постановку на официальном сайте театра.

Зилова в спектакле БДТ играет Григорий Чабан, в остальных ролях заняты Рустам Насыров, Алексей Винников, Юлия Марченко, Карина Разумовская и другие артисты.

Возрастное ограничение: 18+

© Ира Полярная/bdt.spb.ru

«Высокая башня»

Где: театр «Мастерская», Санкт-Петербург.

Когда: 29 июня.

Театр «Мастерская» закрывает сезон моноспектаклем, поставленным по роману прозаика и поэта первой половины XX века Константина Вагинова «Козлиная песнь». Актриса и автор постановки Арина Лыкова решила поменять это название, которое у современного зрителя может вызвать недоумение, на «Высокую башню».

На самом деле «Козлиная песнь» в буквальном переводе с греческого — это «трагедия». Вагинов, примыкавший к группе ОБЭРИУ, в своём произведении рассказывает о жизни дореволюционной петербургской интеллигенции в Ленинграде 1920-х годов. Участник этой же группы Даниил Хармс в своих дневниках вспоминал, как в городе в какой-то момент всё изменилось: его заполнили люди, которые, наступив другому на ногу, вместо привычного «извините» говорили «куда прёшь», и это преображение города для его коренных жителей, конечно, стало трагедией. «Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград, но Ленинград нас не касается» — с этой фразы начинается предисловие Вагинова к роману.

В каком-то смысле «Козлиная песнь» — историческое произведение, его герои списаны чуть ли не со всех ленинградских писателей и поэтов, в том числе Александра Блока, Михаила Кузьмина и Всеволода Рождественского. Центральными персонажами книги стали Неизвестный поэт и философ Тептёлкин, на различии которых автор показывал два пути развития культуры. Арина Лыкова в своей постановке делает акцент на другой линии этого произведения: истории любви Тептёлкина и его жены Марьи Петровны, тем самым превращая спектакль не только в портрет эпохи, но и в лирическое, глубоко личное высказывание.

Возрастное ограничение: 16+

«Кроткая»

Где: Красноярский театр кукол.

Красноярский театр кукол завершил трилогию постановок по произведениям Фёдора Михайловича Достоевского спектаклем «Кроткая» по одноимённой повести русского классика (первыми двумя были «Легенда о Великом инквизиторе», ставший победителем нескольких краевых театральных фестивалей и номинантом «Золотой маски», и «Сон смешного человека»). Постановку выпустила команда из Санкт-Петербурга: главный режиссёр Большого театра кукол (БТК) Руслан Кудашов и главный художник БТК Марина Завьялова-Лаврова.

Поводом для повести стало реальное событие: осенью 1876 года петербургские газеты написали о самоубийстве молодой швеи Марии Борисовой, выбросившейся с четвёртого этажа с иконой Божией Матери в руках. Достоевскому эта смерть показалась глубоко символичной. «Этот образ в руках — странная и неслыханная ещё в самоубийстве черта! Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство», — размышлял он об этом случае в «Дневнике писателя» и здесь же опубликовал «Кроткую».

В повести рассказывается о девушке-сироте, которая вышла замуж за ростовщика не по любви, а из-за бедности, презирала своего супруга и род его занятий и, не в силах больше мучиться, решилась на самый отчаянный шаг. Повествование ведётся от лица мужа. Достоевский определил это произведение как «фантастический рассказ». Хотя что, казалось бы, в нём фантастического? Может быть, жестокость рассказчика, которая вызывает у читателя шок.

Руслан Кудашов видит в этой писательской жестокости шоковую терапию, которая людям иногда просто необходима. В аннотации к спектаклю на официальном сайте Красноярского театра кукол он напоминает, что в Евангелии есть термин «жестоковыйное сердце» — сердце, которое обросло слоями равнодушия и ничего не чувствует. Чтобы оно вновь ожило, нужна шоковая ситуация. Режиссёр немного изменил финал спектакля, сделав его не таким беспросветным, как у Достоевского, чтобы не лишать зрителей надежды.

В «Кроткой» работают не только куклы, но и артисты-кукловоды, у которых здесь более сложная задача, чем в обычном кукольном спектакле: они играют не людей, а состояние их души. В программке их персонажи обозначены просто «он» (Алексей Беляев) и «она» (Анастасия Иванова). Лицо куклы, появляющейся в постановке, — точная копия лица Анастасии, созданная при помощи 3D-технологии.

Премьерные показы «Кроткой» прошли с 3 по 6 июня. Ближайшие намечены на 3 и 4 сентября. В Москве увидеть одну из постановок достоевской трилогии Красноярского театра кукол, «Легенду о Великом инквизиторе», можно будет на фестивале «Образцовфест», который пройдёт с 15 по 20 сентября в Москве на площадках Театра имени Образцова.

Возрастное ограничение: 16+

© teatrkukol24.ru

История археолога-самоучки и трагедия деловой дамы: театральные премьеры июня