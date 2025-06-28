«Аида»: как Парад Победы стал источником вдохновения для итальянского режиссёра

В Большом театре представили оперу «Аида» Джузеппе Верди — величественную постановку о трагической любви в Древнем Египте. Спектакль о возлюбленных военачальнике Радамесе и порабощённой дочери эфиопского царя Аиды поражает размахом, хоровыми партиями и 12-метровыми декорациями. «Рамблер» рассказывает, как постановочная команда мастерски переносит аудиторию на берега Нила и почему спектакль стоит посмотреть.

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«Аида» была написана итальянским композитором Джузеппе Верди в 1871 году по заказу главы Египта Исмаил-паши для Каирского оперного театра — первого на Африканском континенте. Поводом для постановки стало открытие Суэцкого канала. Заказчики хотели с помощью постановки показать древность и фундаментальность египетской культуры, традиций, власти. Верди долго сомневался, но согласился после того, как ему пообещали солидный гонорар и намекнули на соперников — предложение могло уйти немецкому и французскому композиторам Рихарду Вагнеру или Шарлю Гуно.

Впрочем, эти факторы не отразились на качестве оперы. Верди изучал историю, религию, нравы, искусство Древнего Египта, чтобы достичь максимальной достоверности. В итоге опера поразила всех своим блеском и пышностью: огромная массовка (в одной из сцен принимало участие 300 человек), тщательно подобранные вокальные партии, яркие костюмы так впечатлили публику, что на триумфальной европейской премьере в Милане Верди 32 раза вызывали на «бис».

Символично, что первой исполнительницей Аиды стала Антониетта Поццони-Анастази, чья судьба была связана с Россией. В детстве она жила в Петербурге, где обучалась вокалу. А партию её возлюбленного Радамеса в Каире исполнил знаменитый тенор Пьетро Монджини, который тоже приезжал в Петербург — на гастроли.

© bolshoi.ru

Нынешний постановщик «Аиды», итальянский режиссёр Джанкарло дель Монако, тоже имеет прямое отношение к России: у него есть российское гражданство. А на визуальное воплощение одной из сцен (триумфального марша трёх сотен древнеегипетских воинов) его вдохновил Парад Победы на Красной площади.

«Аида» — самая большая опера итальянского репертуара, она считается «зрелым» сочинением Верди, уже именитого и сложившегося автора. В ней композитор раскрывает характерную для себя тему о том, что любовь и счастье на этой земле невозможны. Главный конфликт этой лирико-психологической истории — столкновение частной жизни и политики.

Несмотря на это, сюжет строится так, что зритель на протяжении всего действия сопереживает персонажам и надеется на счастливый финал. Главная героиня — эфиопская принцесса, захваченная в плен и ставшая рабыней при египетском дворе. Она влюблена в командующего армией Радамеса — из-за очередного нападения эфиопского царства ему предстоит снова идти в военный поход. Переживает за него вместе с Аидой и дочь фараона по имени Амнерис. Царевна тоже испытывает нежные чувства к мужчине, но тот не замечает её, мечтая об Аиде.

Действие в опере происходит стремительно — после знакомства с основными героями мужчина уходит в поход, соперницы сначала узнают об общем любовном интересе, а после строят планы. Одна хочет сбежать в родную страну, другая — устранить соперницу и обратить на себя внимание военачальника. Постановка неожиданно переключается с личной драмы на международную политику, затем переходит к стремительным подковёрным козням и следует к меланхоличным размышлениям персонажей.

Сюжет отчасти перекликается с «Доном Карлосом» — здесь есть придворные интриги и любовный треугольник из Аиды, Амнерис и Радамеса, который в финале совершает предательство и уничтожает себя ради любви. Во втором акте он герой, победивший эфиопское царство и с триумфом вернувшийся в Египет, в третьем — уже предатель, отвергнувший дочь фараона и раскрывший военные секреты противникам.

© bolshoi.ru

Контраст в тональностях истории достигается за счёт музыки, костюмов, декораций, вокальных партий. Последние выделяются особенно. Партия Аиды написана для универсального голоса, который объединяет лирическое и драматическое сопрано. У героини два знаковых номера — ария «Вернись с победой к нам», своеобразный монолог, обращённый к возлюбленному, и романс «Край родимый». В них исполнительница главной роли демонстрирует свои вокальные данные — от лёгких и звонких до звучных и насыщенных.

Её дуэт с тенором Радамесом составляет классическую пару героев, делающих выбор между чувством и долгом. Его партии многогранны, они сочетают в себе мечтательные и воинственные части. Впрочем, насыщенное меццо-сопрано Амнерис не менее интересно, её образ раскрывается прежде всего через взаимодействие с другими героями. Любовь и ревность становятся катализаторами для её радости, смятения, страсти и импульсивности.

Любопытно и то, что решения главных героев ломают стереотипы и каноны «большой» оперы. Здесь мужчина выбрал чувство, оставшись верным возлюбленной, а женщина выполняет гражданский долг, выведав у Радамеса военную тайну.

Оттеняют вокальное великолепие масштабные декорации: на сцене 12-метровые колоссы в виде древнеегипетских статуй, позолоченные троны, богато украшенные одежды правителей и воинов. Сцена выглядит так, будто покрыта вулканической пылью и песком — она выполнена в разных оттенках чёрного и тёмно-синего, создавая впечатление таинственного и волшебного королевства.

Хореография тоже завораживает: танцевальные вставки, будь то столкновение воинов из разных королевств, танец жрицы или фрейлин в покоях египетской принцессы. Отточенные движения артистов, переливающиеся оттенками золота и лазури костюмы, яркие украшения притягивают взгляды всего зала.

Спектакль покажут на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России 28 и 29 июня.

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