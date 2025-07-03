Семейное счастье: самые интересные события театрального фестиваля «Толстой»

В этом году театральный фестиваль «Толстой» пройдёт в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в девятый раз и будет продолжаться с 4 по 6 июля. Центральной темой мероприятия станет «Семейное счастье». «Рамблер» рассказывает, что стоит посмотреть в эти три дня.

© tolstoyfestival.ru

1. Четыре премьеры фестиваля «Толстой-2025».

Каждый год «Толстой» представляет спектакли, созданные специально для фестиваля. В этом году таких постановок четыре. Первая из них, «Как Лев Толстой за мужика луг косил и жене просил не говорить», родилась не в Ясной Поляне, а в московском доме Толстых, в Хамовниках. Минувшей зимой дом открылся для посетителей после довольно долгого ремонта, а в мае в нём прошла драматургическая лаборатория «Толстой вдоль и поперёк». Участники читали «вдоль и поперёк» рассказы Льва Николаевича, три из них — «Алеша Горшок», «Ягоды» и «Корней Васильев» — объединили в одну композицию, добавив к текстам Толстого несколько историй из его жизни.

Остальные три спектакля — это спектакли-променады, особенно любимые зрителями фестиваля, поскольку позволяют попасть в самые дальние уголки имения, которые закрыты для визитов в нефестивальное время. «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» основан на историческом событии — писатель, как известно, ушёл из своего яснополянского дома в ночь на 28 октября 1910 года, поскольку хотел уединения. Но это не документальный спектакль, а некая фантазия, местами даже фантасмагория — всё, что Толстой оставил дома, продолжает его преследовать, не в реальности, но в мыслях и воспоминаниях.

© tolstoyfestival.ru

Фестиваль «Толстой» всегда имеет центральную тему, в этом году это «Семейное счастье» — так называется ранний роман Льва Николаевича, в котором он вспоминает историю своих отношений с соседкой по поместью Валерией Арсеньевой — после смерти её отца Толстой стал её опекуном, увлёкся и намеревался жениться, но, почти доведя дело до свадьбы, передумал. В прощальном письме несостоявшийся жених просит его простить и предлагает остаться добрыми друзьями, а в дневнике пишет, что ему «очень грустно». По-видимому, эта история его долго не оставляла, и чтобы объяснить себе и другим, что он поступил верно, Толстой пишет «Семейное счастье», рассказывая, чем может обернуться брак двух людей с разными взглядами на жизнь.

В романе девушка, оставшаяся сиротой, выходит замуж за своего опекуна, в которого она влюблена, но, выйдя замуж, понимает, что не любит его. Как очень часто бывает у Толстого, мысль приходит к ней вместе с музыкой, она играет фантазийную сонату и думает, как же ей жить дальше.

Режиссер-хореограф Анна Закусова превратила роман в пластический спектакль-променад «Счастье». От второй части романа она отказалась, оставив только первую, где оба героя влюблены. Спектакль сыграют в старинном парке «Клины», расположенном рядом с домом.

Четвёртый спектакль — это перформанс «А, Б, В....», подготовленный Ангелиной Миграновой и Родионом Сабировым. Режиссёры приглашают всех желающих принять в нём участие. То есть тех, кто не боится снова попасть в школу, потому что «А, Б, В....» (в названии все буквы алфавита) переосмысливает педагогический метод Льва Толстого, который открыл в Ясной Поляне школу, где не было зубрежки и порки, обычной для того времени. В школе, был убеждён Толстой, должно быть весело и свободно.

2. Фильм «Семейное счастье».

В рамках фестиваля кинопоказы проводят на сеновале. Смотреть классику кино можно лёжа на охапке сена или в мягком кресле-мешке. В этом году кинопрограмма сосредоточена на теме усадебной жизни. А гвоздём программы станет фильм по мотивам романа «Семейное счастье» режиссёра Стаси Толстой. Несчастливого мужа играет Евгений Цыганов, его юную жену — Евгения Леонова. Актёры представят фильм, который выйдет в широкий прокат осенью, и прочитают отрывки из «Семейного счастья» и «Анны Карениной», а также из переписки Льва Толстого с Валерией Арсеньевой, из которой можно понять, почему этот брак не удался. Эта часть кинопрограммы будет проходить не на сеновале, а в яблоневом саду.

© KIONFILM, Rock Films, «Амедиа Продакшн»

Кадр из фильма «Семейное счастье»

3. Программа Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

Лев Толстой признавался, что любит музыку больше всех других искусств. Музыкальная тема присутствует во многих его произведениях. Например, в «Юности» Николенька Иртеньев вспоминает о проснувшейся в нём внезапной страсти к музыке и о том, что она производила на него впечатление, сильное до слёз. В «Крейцеровой сонате» бетховенская Соната № 9 для скрипки и фортепиано приводит главного героя в полубезумное состояние, усиливая приступы ревности. А в «Севастопольских рассказах» офицеры, уставшие от грохота пушек, слушают арию из «Лючии де Ламермур» Доницетти. Музыка сопровождала писателя всю его жизнь, он был дружен с Петром Чайковским, в доме Толстых бывали Сергей Рахманинов и Антон Скрябин.

Лев Толстой и сам неплохо играл на фортепиано и даже писал музыку — его «Вальс фа мажор» в инструментальной версии Альфреда Шнитке прозвучал в нескольких эпизодах фильма Сергея Бондарчука «Отец Сергий». Здесь музыка тоже связана с обуревающими героя страстями, настолько сильными, что современные зрители могут ему только позавидовать. Будет ли этот вальс исполнен на девятом фестивале «Толстой», неизвестно, музыкальная программа держится в секрете, как и имена солистов, но уже известно, что в вечер открытия солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко исполнят арии из русских и итальянских опер.

Событием для меломанов должен стать и концерт композитора, музыканта Глеба и создателя камерного оркестра Cinematica Андрианова, который 5 июля исполнит музыкальную сюиту «Хрупкость».

4. Детская программа фестиваля «Толстой»

Эта часть фестиваля — безусловная радость и счастье. Уже потому, что взрослые смогут расслабиться, пока дети будут поглощены новыми впечатлениями. В этом году для юной аудитории подготовили кукольные спектакли. «Театр всего хорошего» покажет «Сны Алисы», петербургский театр Karlsson Haus — «Муми-тролль и шляпа волшебника».

© tolstoyfestival.ru

Представления для подростков — «Петр и Феврония» и «Фабрика по изготовлению вундеркиндов» — покажет «Театральный проект 27». Также пройдёт постановка «Друзья Антуана» уличного театра «Волшебная шляпа», с которым зрители уже могли познакомиться на предыдущих фестивалях.

5. Дом Толстых в Ясной Поляне

Поскольку фестиваль посвящён семейному счастью, никак нельзя пропустить экскурсию по дому Толстых. Здесь писатель написал «Анну Каренину» и «Войну и мир» — оба романа были переписаны рукой Софьи Андреевны, которая была не только верной женой Льва Толстого, но и его секретарём и помощником.

Яснополянский дом во многом тоже создан её руками. Она была уверена, что этот дом должен стать музеем, и после смерти Льва Николаевича, после революции 1917 года, которая смела многие прекрасные дворянские усадьбы, следила за тем, чтобы всё сохранялось таким, как было при жизни писателя. Её не стало в 1919 году, но музей в усадьбе появился в том числе и благодаря её усилиям. В этом музее у вас будет возможность подумать о том, что значит быть женой великого человека, что такое семейное счастье и как можно его сохранить.

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