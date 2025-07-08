Дарья Мороз на Урале и бесплатные оперы в Петербурге: где в июле слушать классику вне Москвы

Киноактриса Дарья Мороз исполнит театрализованную интерпретацию симфонической поэмы «Шехеразада» на «Курчатов-фесте» в Челябинске. В рамках «Опера — всем» в Петербурге можно будет бесплатно послушать шедевры Пуччини и Мусоргского. А на фестивале «Сириус» в Краснодарском крае выступят Игорь Бутман, Денис Мацуев и Валерий Гергиев. «Рамблер» отобрал главные июльские события в мире классической музыки, которые пройдут за пределами Москвы.

© Соцсети Дарьи Мороз

VIII Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

Когда: 9–13 июля.

Где: музей «Новый Иерусалим», Истра, Московская область.

Фестиваль симфонической музыки под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в музее «Новый Иерусалим» проводится в восьмой раз. Большая концертная сцена устанавливается так, что «декорациями» к концертам становятся закаты на фоне куполов Новоиерусалимского монастыря. Более живописного вида не найти даже в театре.

Нынешний форум посвятили 80-летию Великой Победы. Программа объединяет сочинения, написанные в военные годы, и музыку композиторов — свидетелей той страшной и тяжёлой эпохи, которая тем не менее подарила музыкальной культуре настоящие шедевры. Например, «Ленинградскую симфонию» Шостаковича, которая, безусловно, прозвучит на фестивале. Другое вошедшее в программу произведение, Пятая симфония Прокофьева, написано уже в предчувствии Победы и впервые исполнено зимой 1945 года.

Музыка обоих этих авторов широко представлена на фестивале: знаменитый скрипач Вадим Репин исполнит Первый концерт Шостаковича, а театр «Новая Опера» посвятит целый вечер прокофьевским шедеврам, включая грандиозную оперную эпопею «Война и мир». На концерте-закрытии прозвучат хиты Исаака и Максима Дунаевских в исполнении звёзд мюзикла и кино. Хедлайнером этого концерта станет Дмитрий Харатьян.

© Соцсети музея «Новый Иерусалим»

XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем»

Когда: 12–24 июля.

Где: Санкт-Петербург.

В летнем Санкт-Петербурге театр выходит на открытое пространство. В исторических местах Северной столицы и пригорода устанавливают сцены и показывают оперные шедевры. Фестиваль «Опера — всем» пройдёт в четырнадцатый раз, что подчёркивает востребованность мероприятия у публики.

Организатором «Опера — всем» в этом году выступает Музыкальный театр имени Фёдора Шаляпина: в каждом представлении участвуют хор, оркестр и отдельные солисты под управлением музыкального руководителя Фабио Мастранжело. Маэстро дирижирует все оперы, кроме «Саломеи» Рихарда Штрауса: на эту постановку приглашён дирижёр Сергей Стадлер. Что касается солистов, то театр не ограничивается своими певцами, приглашая к участию звёзд Мариинского и Михайловского театров, — в этом сезоне в проекте участвуют Сергей Скороходов, Жанна Домбровская, Андрей Попов и другие. Все оперы представляют не в концертном варианте, а как спектакли — в специально созданных костюмах и декорациях.

Выбор опер и площадок каждый год новый, и в этот раз весьма любопытный. Шедевр Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» покажут в Юсуповском саду, который по замыслу организаторов отразит в этот вечер атмосферу японского сада, где находится дом главной героини оперы, гейши Чио-Чио-Сан. Режиссёром постановки станет Дмитрий Белянушкин, которого после окончания ГИТИСа сразу пригласили сделать несколько спектаклей в Большом театре.

Музыкальную драму «Саломея», вдохновлённую знаменитой пьесой Оскара Уайльда, покажут на Пионерской площади перед ТЮЗом имени Брянцева. Как сообщают организаторы в пресс-релизе, эта локация выбрана намеренно, поскольку портик здания театра переосмысляет античные образцы, так же как и сама опера — библейскую историю. В Царском Селе на Парадном плацу Екатерининского дворца поставят оперную редкость — «Чёрное домино» Даниэля Обера, композитора, снискавшего титул «французского Россини», то есть мастера, виртуозно владеющего искусством создания музыкальной комедии. В опере рассказывается история монашки, которой предстоит отправиться на бал.

Закроет фестиваль «Хованщина» Модеста Мусоргского. Масштабную народную драму, в основу которой легли последствия Стрелецкого бунта, покажут в digital-формате с использованием мультимедийных средств (каких именно, организаторы пока не уточняют). Оперу исполнят на Соборной площади Петропавловской крепости.

Вход на все показы свободный.

© Соцсети фестиваля «Опера — всем»

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус»

Когда: 15 июля — 24 августа.

Где: федеральная территория Сириус, Краснодарский край.

Главная площадка для проведения Большого летнего музыкального фестиваля на федеральной территории Сириус выбрана максимально эффектно. Огромную сцену и зал на 2 тысячи мест устанавливают на Медальной площади, рядом со стадионом «Фишт» и олимпийским факелом. После окончания концертов начинается водное свето-музыкальное шоу, которое разыгрывается на окружающих факел фонтанах.

Фестиваль можно смело назвать парадом звёзд: здесь собираются лучшие солисты и коллективы из России и других стран. В июле слушателей ждут концерт солистов оперы и симфонического оркестра Большого театра, а также вечер джазовой музыки: импровизировать на темы известных композиций вроде Basin Street Blues и The Lady Is A Tramp будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр вместе с певицей российско-доминиканского происхождения Фантине.

В этом году мир отмечает 185-летие со дня рождения Петра Чайковского, и на фестивале творчеству композитора уделят особое внимание. Его сочинения, например фрагменты из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» и балета «Лебединое озеро», будут исполнять симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета вместе с молодыми солистами, среди которых — лауреаты международных конкурсов: виолончелист Александр Рамм, гобоист Фёдор Освер, скрипачка Валерия Абрамова. Отдаёт дань Чайковскому и Валерий Гергиев: солисты оперы и симфонический оркестр Мариинского театра исполнят ансамбли, арии и фрагменты из знаменитых опер композитора.

В числе звёзд фестиваля — оркестр «Филармония наций», созданный немецким дирижёром Юстусом Франтцем в 1995 году и состоящий из музыкантов со всего мира, в том числе из России. «Филармония наций» считается титульным оркестром Европы: он играл для папы римского, сопровождал визит президента Германии в Китай, выступал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На фестивале коллектив даст два концерта. Программа одного из них составлена из произведений «короля вальсов» Иоганна Штрауса, со дня рождения которого в этом году исполняется 200 лет.

В июле гостей «Сириуса» ждёт авторский проект Дениса Мацуева «Крещендо», в рамках которого музыкант знакомит публику с молодыми и перспективными артистами. В первый вечер наравне с Мацуевым и его друзьями — виолончелистом Бориславом Струлёвым, скрипачкой Еленой Таросян и сопрано Валентиной Феденёвой — на сцену выйдет юный пианист Лев Бакиров. Музыканты в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского исполнят музыку разных стилей, в том числе Второй фортепианный концерт Рахманинова, мелодии Исаака Шварца из кинофильма «Станционный смотритель» и арию Калафа из оперы Пуччини «Турандот». На следующий день Мацуев с коллегами играет камерные произведения, а завершает проект грандиозный джазовый концерт.

Слушателей ждёт сольная программа российской певицы Елены Стихиной, с одинаковым успехом поющей в Старом и Новом Свете. Из последних премьер с участием исполнительницы — «Саломея» в Цюрихе и «Трубадур» в лондонском Ковент-Гарден. А после «Сириуса», где певица неожиданно объединяет «Песни на стихи Матильды Везендонк» Вагнера и романсы Чайковского, Стихина отправится в Зальцбург, чтобы участвовать в исполнении оперы «Андре Шенье».

В августовской программе заявлены оперные звёзды Ольга Перетятько, Альбина Шагимуратова и Мария Баракова. Также на фестивале выступят Госоркестр России имени Светланова и дирижёр Филипп Чижевский и пройдёт серия концертов заслуженного коллектива России — академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

© letofest.sirius.ru

Третий фестиваль классической музыки «Курчатов-фест»

Когда: 10–11 июля.

Где: Челябинск.

Фестиваль классической музыки, который носит имя учёного-атомщика Игоря Курчатова, пройдёт в Челябинске в третий раз. Его местом проведения станет площадь Науки, где находится памятник Курчатову.

В первый день «Курчатов-феста» киноактриса Дарья Мороз представит театрализованную интерпретацию знаменитой симфонической поэмы Римского-Корсакова «Шехерезада» вместе с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области и дирижёром Иваном Рудиным. Этот же оркестр, но уже под управлением своего художественного руководителя Алексея Рубина, исполнит фрагменты из мюзикла американского композитора Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история», включая зажигательное «Мамбо» (эту часть оркестр играл на бис в Москве, в зале «Зарядье»), а также две джазовые сюиты Шостаковича.

Второй день посвящён опере. На площадке прозвучат самые известные дуэты и арии из опер Пуччини и Верди в исполнении блистательной Хиблы Герзмавы и солиста Большого театра, тенора Олега Долгова. В финале обещан хит неаполитанского композитора Эдуардо ди Капуа O Sole mio.

© Соцсети фестиваля «Курчатов-фест»

Пять летних театральных фестивалей: что посмотреть в Москве и за её пределами