Строптивая дочь и ревизор с одной «Р»: что смотреть в столичных театрах в июле

Несмотря на летнее затишье, в московских театрах есть что посмотреть. В «Сатириконе» режиссёр Юрий Бутусов показывает свою версию гоголевской комедии «Ревизор». В «Мастерской Фоменко» спектакль «Рыцарь. Моцарт. Пир» дают в фойе театра, а вместо декораций используют панорамные виды на набережную и «Москва-Сити». Кроме того, на улицах города в рамках фестиваля «Театральный бульвар» можно бесплатно посмотреть спектакли от именитых режиссёров и актёров.

© Елена Лапина/mossoveta.ru

«Театральный бульвар»

Городской фестиваль «Театральный бульвар» набрал обороты: на открытых площадках показывают спектакли лучшие театры Москвы. Одно из самых «горячих» мест — амфитеатр на Хохловской площади. Здесь почти каждый вечер происходит что-то интересное: несколько дней назад с моноспектаклями выступали Игорь Миркурбанов и Александра Ребенок, впереди — несколько музыкальных программ.

17 июля к зрителям выйдут артисты Театра имени Моссовета с программой, которая называется: «Поёт Театр Моссовета». В неё вошли фрагменты музыкальных спектаклей, в том числе легендарного «Иисус Христос — суперзвезда», поставленного в 1990 году Павлом Хомским, который был главным режиссёром в театре в то время. Театр покажет и фрагмент из всеми любимых «Бременских музыкантов» в постановке нынешнего худрука Евгения Марчелли, а завершит композицию музыкальный анонс премьеры будущего сезона — спектакля «Три мушкетёра».

На следующий день, 18 июля, зрителей ждёт встреча с квартетом «Заячий стон», у которого все спектакли — комедии. В амфитеатре на Хохловской площади четыре актёра Максим Амельченко, Виталий Боровик, Кирилл Петров и Алексей Поляков представят «Комедию о смысле жизни», ядреный микс стендап-шоу и мюзикла. Возможно, не все согласятся с их выводами о смысле, но скучно на этом представлении никому не будет. Днем позже, 19 июля, в амфитеатре выступают молодые актёры «Мастерской Петра Фоменко» со спектаклем «Мой Брель». Юрий Буторин, Николай Орловский и Юрий Титов расскажут о своём Бреле и исполнят хиты французского певца.

© Соцсети Театра имени Моссовета

«Р»

«Сатирикон», 16 и 17 июля

Что такое «Р»? Собственно говоря, это всё, что осталось в этом спектакле от «Ревизора». Режиссёр Юрий Бутусов начал репетировать с актёрами «Сатирикона» гоголевскую комедию, но в ходе репетиций решил, что размышления актёров о спектакле, своих ролях и о российской жизни в целом «тянут» на самостоятельный спектакль. В результате появилась новая пьеса, в которую вошла часть тем, сцен и монологов из «Ревизора».

А ещё часть гоголевских героев — хотя и не все.

Константин Райкин в этом спектакле не Хлестаков, а Иван Александрович, Тимофей Трибунцев — не городничий, а Антон Антонович. И подзаголовок к выведенной красной букве «Р» напоминает, что это не «Ревизор», а сочинение на тему гоголевской комедии. В сатириконовской афише режиссёр объясняет свой выбор:

«Пьеса Гоголя давно уже миф… И, в общем, всем уже понятно, про что это… Конечно же это пьеса о России, о власти, о грехах и расплате. Но я хотел, чтобы спектакль был бы о том, что делает с нами пьеса «Ревизор», какие мысли и чувства она рождает в нас. Мне давно очевидно, что это не мы выбираем пьесу, а она выбирает нас тогда, когда это нам необходимо. Я надеюсь, этот спектакль — о невозможности принять действительность, невозможности бегства от неё и о неистребимой жажде оного, о поисках рая, свободы как единственной настоящей человеческой ценности».

Спектакли Юрия Бутусова обладают энергетикой рок-концерта, за это многие их и любят и подзаряжаются от них, как от аккумулятора. «Р» именно такой, и за три с половиной года, прошедшие со дня премьеры, его электрический, даже ядерный заряд не стал слабее. Возможно, кому-то он покажется слишком сильным. Забыть встречу с этим спектаклем точно не удастся.

© satirikon.ru

«Укрощение строптивой»

Театр имени Моссовета, 16 июля

Андрей Кончаловский осуществил постановку чеховской трилогии (на сцене театра с успехом идут его «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишнёвый сад») и намеревался приступить к трилогии шекспировской. Спектакль «Укрощение строптивой» задумывался как первый из трёх: за ним должны были последовать «Макбет» и «Буря», чтобы зритель мог оценить шекспировскую мощь в комедии, трагедии и фантазии.

Вернётся ли маэстро к этому замыслу, пока неизвестно, но «Укрощение» украшает афишу Театра имени Моссовета уже три года. Непокорную Катарину играет жена и муза Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, брутального Петруччо — Алексей Розин. Режиссёр перенёс действие пьесы в более близкую к нам эпоху: в костюмах, которые создала художница Тамара Эшба, угадываются 1920–1930-е годы.

Ну а сюжет всё тот же, вечный: у старика Баптисты две дочери, одна нежная и покладистая, другая резкая и строптивая, и если у первой нет отбоя от женихов, то вторую никак не удаётся сбыть с рук. Поэтому несчастный отец отдает её в жены первому встречному, который ведёт себя с молодой женой как абьюзер и в конце концов вынуждает её стать более сговорчивой. В России такой расклад мог бы стать основой драмы, может быть, даже трагедии, но у Шекспира это комедия, временами даже фарс. В финале и бывшая строптивица, и её муж если не счастливы, то спокойны и довольны.

© Елена Лапина/mossoveta.ru

«Рыцарь. Моцарт. Пир»

«Мастерская Фоменко», 17 июля

У этого спектакля есть одна особенность: он идёт не на старой сцене «Мастерской Фоменко» и не на новой, а в фойе, из которого открывается впечатляющий вид на Москву-реку и башни «Москва-Сити». Вечером, когда башни горят своими огнями на фоне темнеющего неба, от этой панорамы трудно оторвать взгляд. А для спектакля, который начинается ближе к ночи, в 22 часа, она вольно или невольно становится частью декорации. Пушкинские сюжеты автоматически переносятся в наши дни, и остаётся только удивляться, как это Пушкин всё знал про нас сегодняшних.

Режиссер Фёдор Малышев выбрал из «Маленьких трагедий» Пушкина три: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». Каждая отражается в событиях сегодняшнего дня. И «Пир», который понятен с первой минуты, и «Скупой рыцарь» с его конфликтом поколений, которые никак не хотят (или не могут) понять друг друга. И «Моцарт и Сальери» с вечным вопросом о цене человеческой жизни. Действие не идёт ровно и постепенно, а словно вспыхивает в разных частях фойе, то тут, то там. Приходится уворачиваться от актёров, чтобы они не втянули тебя в происходящее. Неслучайно опоздавших зрителей на этот спектакль не пускают — волшебство может разрушиться.

© Сергей Петров/fomenki.ru

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