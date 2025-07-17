Балеты, оперы и джазовые концерты: что смотреть и слушать в июле

В Российском академическом молодёжном театре (РАМТ) покажут спектакли супругов и бывших работников Большого театра Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. В Большом театре пройдёт последняя оперная премьера в этом сезоне — опера Сергея Прокофьева «Семён Котко». А в музеях-усадьбах «Архангельское» и «Кусково» можно послушать джаз и классическую музыку.

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XXIV Летние балетные сезоны

Где: Молодёжный театр (РАМТ).

Когда: 28 июля — 1 августа.

Фестиваль «Летние балетные сезоны» появился 20 лет назад. В этом году мероприятие проходит на сцене Российского молодёжного театра (РАМТ) и длится два летних месяца. За это время друг друга сменяют несколько трупп: для участия приглашаются заметные московские и региональные коллективы.

Например, хедлайнер фестиваля этого года — Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Создатели театра были супружеской парой: балерина Большого театра и хореограф возглавили созданный легендарным балетмейстером Игорем Моисеевым хореографический ансамбль «Молодой балет» и превратили его в театр с большой труппой и авторскими постановками.

На «Летних балетных сезонах» покажут пять спектаклей Касаткиной и Василёва. Все это — классика, но в оригинальных интерпретациях. Так, «Ромео и Джульетту» Прокофьева пара ставила, опираясь на перевод Бориса Пастернака. Автор «Доктора Живаго» уловил в тексте Шекспира легкомысленные, юмористические черты. Романтическое сочетается в постановке Касаткиной и Василёва с гротескным, комическим, и именно это делает их спектакль живым — зрители заново открывают для себя быт и нравы Вероны, и это возвышает историю юных возлюбленных и обостряет трагедию двух семей.

© ballet-letom.ru

Особенность «Спартака» в том, что Касаткина и Василёв раскрыли музыкальные купюры. Постановщики были знакомы и общались с создателем этого балета Арамом Хачатуряном. Они знали, что сокращения, которые часто делали в театрах, его очень расстраивали. Свою постановку «Спартака», в которой показали неизвестные фрагменты партитуры, Касаткина и Василёв посвятили памяти композитора. Для усиления достоверности кровавого восстания Спартака хореографы ввели в балет элементы римского боя, которые ставил с артистами знаток и постановщик трюков в кино Александр Малышев.

«Лебединое озеро» театр Касаткиной и Василёва представил в Лондоне. Это была первая советско-британская постановка этого балета. Декорации и костюмы делал троекратный обладатель британской театральной премии Лоуренса Оливье Тим Гудчайлд. А над хореографией постановщики работали вместе с балериной Екатериной Гельцер, которая трудилась ещё в императорских театрах и была носителем старой традиции. А также её партнёром по сцене — Евгением Кочаровым. Кочаров был известен своей страстью к реконструкциям первоначальных версий, за что его прозвали «балетным археологом». Известно, что «Лебединое озеро» существует во множестве сюжетных версий, особенно что касается финала балета, каждый хореограф делал свой вариант. Эта версия придерживается сценария, который был задуман композитором.

Также в афише фестиваля — «Щелкунчик», «Золушка», «Дон Кихот», «Бахчисарайский фонтан», «Баядерка» и «Собор Парижской Богоматери».

«Семён Котко»

© Валерий Мельников/РИА Новости

Где: Большой театр.

Когда: 17–20 июля.

Последняя оперная премьера Большого театра в этом сезоне — опера Сергея Прокофьева «Семён Котко». Эта большая пятиактная партитура была написана по повести Валентина Катаева «Я, сын трудового народа». Повесть эта посвящена событиям, которые происходили на Украине в 1918 году. Молодой солдат Семён Котко возвращается с Первой мировой войны, где он пробыл четыре года, в родное село и застаёт совсем не тот мир, который покинул. Бушует Гражданская война, Украина находится под немецкой оккупацией. Его возлюбленную Софью отец пытается выгодно выдать замуж, его друга — матроса Царёва — на глазах у всей деревни вешают немцы, невеста Царёва Любка сходит с ума от увиденного…

В партитуре Прокофьева — боль за народ, который подвергся испытаниям, любовь, за которую герои готовы драться, а также любимый местный фольклор (Прокофьев родился в селе Сонцовка Екатеринославской губернии, позже эта территория стала Донецкой областью).

В спектакле режиссёра Сергея Новикова и дирижёра Валерия Гергиева задействованы и артисты молодёжной программы Большого театра, ровесники героев, и народные артисты, старейшины труппы.

Jazzовые сезоны в Архангельском

© jazzseasons.ru

Когда: до 27 июля.

Где: Московская область, усадьба «Архангельское».

В начале 2000-х «Архангельское» подарило Москве культовый фестиваль «Усадьба. Джаз». На трёх площадках, установленных в разных местах парка, в том числе на пышном дворе юсуповской усадьбы, играли передовые музыканты, звучал самый разный стиль — от лёгкого и игривого до экстремального. Это было в новинку, фестиваль быстро завоевал внимание публики.

За два десятка лет фестивали перестали быть редкостью — появились и оперные, и театральные, и симфонические, и даже балетные форматы на открытом воздухе, — но остаются по-прежнему любимыми.

Этим летом музей впервые сотрудничает с музыкантом, саксофонистом Игорем Бутманом. Именно здесь пройдёт его фестиваль Jazzовые сезоны, который в последние годы базировался в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Главные события проекта — в августе, а в июле предлагается что-то вроде разогрева: отдельные концерты резидентов фестиваля на «Летней сцене». Сольный концерт даст джазовая вокалистка Этери Бериашвили, обладательница голоса необычного, магнетического тембра. Вслед за ней в «Архангельском» выступит Мариам Мерабова, страстная и завораживающая артистка, выступить с которой считают честью все знаменитые представители российского джаза.

Последний июльский концерт представит «Queentet Сергея Мазаева». Лидер группы «Моральный кодекс» в этом проекте исполняет свою мечту — сыграет на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета. Репертуар музыкантов практически безграничен — от классических хитов вроде «Времен года» Чайковского до редких джазовых сочинений. Все пьесы для этого проекта выбирает фронтмен, так что можно познакомиться с тем, какую музыку любит Сергей Мазаев.

«Органные вечера в Кусково»

© organconcert.ru

Когда: июль — август.

Где: усадьба Кусково.

«Органные вечера в Кусково» — ещё один фестиваль, придуманный специально для летнего времени, когда жизнь филармонических залов в Москве замирает. Свой 15-й сезон фестиваль посвящает фигуре Иоганна Себастьяна Баха — к 340-летию со дня рождения великого композитора, чьё наследие включает шедевры органной музыки.

Один из самых громких концертов фестиваля пройдёт 19 июля, когда произведения Баха сыграет органистка Евгения Лисицына. В свои 82 года она продолжает концертировать.

Органистка родилась в Подмосковье, образование получила в Ленинграде, а жизнь свою связала с Ригой. Долгие годы она играла на органе знаменитого Домского собора, где не только записала более 20 пластинок, но и осуществила свою мечту — сыграла все органные произведения Баха в цикле из 17 концертов.

На фестивале «Органные вечера в Кусково», концерты которого проходят в Танцевальном зале дворца Шереметевых, Лисицына сыграет Прелюдию и фугу и Адажио из «Пасхальной оратории», три хоральные обработки и Пассакалью до минор — одно из самых известных и часто исполняемых сочинений Иоганна Себастьяна Баха.

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