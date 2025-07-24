Спектакль с Арзамасовой и вьетнамский фестиваль: куда пойти 26–27 июля в Москве
Фильм ужасов «Одержимые: Наследие дьявола» с Джоном Ноублом, спектакль с Игорем Лифановым и Лизой Арзамасовой в «Театриуме на Серпуховке», концерт американского рэпера Desiigner и фестиваль вьетнамской культуры на Манежной площади. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.
Что посмотреть
Хоррор «Одержимые: Наследие дьявола» с Джоном Ноублом
В прокат выходит австралийский фильм ужасов от режиссёра Стивена Бойла «Одержимые: Наследие дьявола». Одну из ролей в нём исполнил Джон Ноубл, известный по франшизе «Властелин колец». Также в фильме снялись Дирк Хантер, Чарльз Коттье, Эми Ингрем и другие.
По сюжету трое братьев возвращаются в отчий дом, в котором несколько лет назад погиб их страдающий безумием отец (Джон Ноубл). Они должны помочь одному из братьев справиться с той же болезнью, которая приводит героя в состояние одержимости. Постепенно братья возвращаются к воспоминаниям своих детских лет, в которых отец предстаёт настоящим монстром.
Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно здесь.
Спектакль по мотивам антиутопии Оруэлла «1984»
26 июля на сцене театра психологической драмы «Многоточие» пройдёт интерактивный спектакль по одному из самых известных романов-антиутопий Джорджа Оруэлла «1984» о тоталитарном обществе, контролирующем каждый шаг людей, во главе которого стоит партийный лидер Большой Брат. Главный герой Уинстон Смит пытается сохранить в себе человеческое достоинство и по-своему начинает противостоять угнетающему режиму.
Режиссёром постановки выступила Светлана Бутузова. Актёры сыграют сюжет об обществе, которое живет не в свободе, где каждое неправильное действие приводит к трагическим последствиям и люди должны строго следовать установкам. Зрители смогут стать частью этого представления — всем желающим выдадут специальную одежду и угостят увеличенной до 20 граммов пайкой шоколада (в одной из глав романа есть такая фраза: «Ещё вчера говорилось о том, что пайка шоколада с 30 граммов урезается до 20, а сегодня говорят, что эта самая пайка увеличилась до 20 граммов и все должны быть счастливы»). Цель постановки — помочь людям задуматься, как можно оставаться человеком в условиях постоянного контроля, какой ценой порой достигается свобода и как не потерять её в современном мире, где технологии всё глубже проникают в нашу жизнь.
Купить билеты можно здесь.
Спектакль «Ночь её откровений» с Игорем Лифановым и Лизой Арзамасовой
26 июля в «Театриуме на Серпуховке» пройдёт драматический спектакль с комедийным подтекстом «Ночь её откровений». Главные роли в нём исполняют звёзды российского кино Игорь Лифанов и Лиза Арзамасова. Постановщиком выступила Наталия Гаранина, которая добавила в спектакль интересные спецэффекты и яркие декорации.
По сюжету немолодой женатый бизнесмен знакомится в баре с юной девушкой, с которой у него завязываются отношения. Барышня очень милая, однако у неё оказываются свои скелеты в шкафу. По мере общения жизнь героя переворачивается с ног на голову и превращается в настоящий остросюжетный детектив, финал которого предугадать невозможно.
Приобрести билеты можно здесь.
Что послушать
Музыка из «Гарри Поттера» в оранжерее на ВДНХ
27 июля в оранжерее павильона № 14 «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт оркестра, исполняющего известные музыкальные произведения в оригинальной аранжировке HighTime Оrchestra. На этот раз артисты сыграют мелодии из франшизы о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер». Среди них «Hedwig's Theme», «Fawkes the Phoenix», «Double Trouble», «Malfoy's Mission», «Obliviate» и другие. В концерте будут использоваться скрипки, виолончели, бас-гитара, клавиши и так далее.
Атмосферы волшебства добавит сама локация — музыка в исполнении скрипачей будет звучать на фоне декоративных тропических растений.
Купить билеты можно по ссылке.
Концерт группы «На-На»
26 июля в музыкальном баре Petter состоится концерт легендарной поп-группы «На-На». Её основал в 1989 году скандально известный продюсер Бари Алибасов, за 36 лет состав неоднократно менялся. Сегодня в коллективе три солиста: одни из первых членов группы Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, а также пришедший в 2008 году Михаил Игонин. Всего в копилке группы больше 10 студийных альбомов, она дала тысячи концертов по всей стране.
Музыканты исполнят свои известные хиты «Мы, друзья, перелётные птицы», «Упала шляпа», «Фаина» и другие, а также композиции из нового альбома. Зрители смогут слушать артистов за столиками, а если захочется потанцевать — отправиться на танцпол.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Концерт американского рэпера Desiigner
26 июля на летней площадке многофункционального пространства Atmosphere фестиваля VK Музыка Летом выступит известный американский рэпер Desiigner (настоящее имя Сидни Ройел Селби III). Он получил всемирную славу после выхода в 2015 году сингла Panda, который занял первую строчку рейтинга самых популярных в США песен Billboard Hot 100, публикуемый американским журналом Billboard. Среди других популярных треков музыканта — «Tiimmy Turner», «Outlet», «Zombie Walk» и другие. В 2024 году Desiigner принял участие в записи альбома рэп-звезды Канье Уэста Vultures, который разошёлся многомиллионным тиражом.
Рэпер исполнит для зрителей известные хиты, а также новые треки.
Приобрести билеты можно на сайте Atmosphere.
Где погулять
Фестиваль вьетнамской культуры
На Манежной площади в эти выходные стартует первый фестиваль культуры Вьетнама. Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Организаторы подготовили для гостей обширную культурную и гастрономическую программу. Так, на площадке можно будет послушать народные инструменты этой страны, посмотреть представления кукольного театра на воде, увидеть национальные костюмы и украшения жителей, приобрести памятные сувениры и так далее.
Для любителей кулинарии повара проведут мастер-классы по приготовлению сладостей из зелёного риса и супа фо-бо. Творческих москвичей и гостей столицы ждут на уроках по изготовлению игрушек из рисового теста, танцевальных занятиях и художественных курсах, во время которых познакомят с рисунками в жанре донгхо. Также для гостей приготовят традиционные вьетнамские блюда — кроме супа фо-бо это гой куон (спринг-роллы с креветками), крабовые чипсы, бан-хео (горячие блины) и так далее.
Продлится фестиваль до 3 августа. Вход свободный.
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