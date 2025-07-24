Спектакль с Арзамасовой и вьетнамский фестиваль: куда пойти 26–27 июля в Москве

Фильм ужасов «Одержимые: Наследие дьявола» с Джоном Ноублом, спектакль с Игорем Лифановым и Лизой Арзамасовой в «Театриуме на Серпуховке», концерт американского рэпера Desiigner и фестиваль вьетнамской культуры на Манежной площади. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

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Что посмотреть

Хоррор «Одержимые: Наследие дьявола» с Джоном Ноублом

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В прокат выходит австралийский фильм ужасов от режиссёра Стивена Бойла «Одержимые: Наследие дьявола». Одну из ролей в нём исполнил Джон Ноубл, известный по франшизе «Властелин колец». Также в фильме снялись Дирк Хантер, Чарльз Коттье, Эми Ингрем и другие.

По сюжету трое братьев возвращаются в отчий дом, в котором несколько лет назад погиб их страдающий безумием отец (Джон Ноубл). Они должны помочь одному из братьев справиться с той же болезнью, которая приводит героя в состояние одержимости. Постепенно братья возвращаются к воспоминаниям своих детских лет, в которых отец предстаёт настоящим монстром.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно здесь.

Спектакль по мотивам антиутопии Оруэлла «1984»

© theatermnogotochie.ru

26 июля на сцене театра психологической драмы «Многоточие» пройдёт интерактивный спектакль по одному из самых известных романов-антиутопий Джорджа Оруэлла «1984» о тоталитарном обществе, контролирующем каждый шаг людей, во главе которого стоит партийный лидер Большой Брат. Главный герой Уинстон Смит пытается сохранить в себе человеческое достоинство и по-своему начинает противостоять угнетающему режиму.

Режиссёром постановки выступила Светлана Бутузова. Актёры сыграют сюжет об обществе, которое живет не в свободе, где каждое неправильное действие приводит к трагическим последствиям и люди должны строго следовать установкам. Зрители смогут стать частью этого представления — всем желающим выдадут специальную одежду и угостят увеличенной до 20 граммов пайкой шоколада (в одной из глав романа есть такая фраза: «Ещё вчера говорилось о том, что пайка шоколада с 30 граммов урезается до 20, а сегодня говорят, что эта самая пайка увеличилась до 20 граммов и все должны быть счастливы»). Цель постановки — помочь людям задуматься, как можно оставаться человеком в условиях постоянного контроля, какой ценой порой достигается свобода и как не потерять её в современном мире, где технологии всё глубже проникают в нашу жизнь.

Купить билеты можно здесь.

Спектакль «Ночь её откровений» с Игорем Лифановым и Лизой Арзамасовой

© comedytheatre.ru

26 июля в «Театриуме на Серпуховке» пройдёт драматический спектакль с комедийным подтекстом «Ночь её откровений». Главные роли в нём исполняют звёзды российского кино Игорь Лифанов и Лиза Арзамасова. Постановщиком выступила Наталия Гаранина, которая добавила в спектакль интересные спецэффекты и яркие декорации.

По сюжету немолодой женатый бизнесмен знакомится в баре с юной девушкой, с которой у него завязываются отношения. Барышня очень милая, однако у неё оказываются свои скелеты в шкафу. По мере общения жизнь героя переворачивается с ног на голову и превращается в настоящий остросюжетный детектив, финал которого предугадать невозможно.

Приобрести билеты можно здесь.

Что послушать

Музыка из «Гарри Поттера» в оранжерее на ВДНХ

© Warner Bros.

27 июля в оранжерее павильона № 14 «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт оркестра, исполняющего известные музыкальные произведения в оригинальной аранжировке HighTime Оrchestra. На этот раз артисты сыграют мелодии из франшизы о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер». Среди них «Hedwig's Theme», «Fawkes the Phoenix», «Double Trouble», «Malfoy's Mission», «Obliviate» и другие. В концерте будут использоваться скрипки, виолончели, бас-гитара, клавиши и так далее.

Атмосферы волшебства добавит сама локация — музыка в исполнении скрипачей будет звучать на фоне декоративных тропических растений.

Купить билеты можно по ссылке.

Концерт группы «На-На»

© Соцсети группы «На-На»

26 июля в музыкальном баре Petter состоится концерт легендарной поп-группы «На-На». Её основал в 1989 году скандально известный продюсер Бари Алибасов, за 36 лет состав неоднократно менялся. Сегодня в коллективе три солиста: одни из первых членов группы Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, а также пришедший в 2008 году Михаил Игонин. Всего в копилке группы больше 10 студийных альбомов, она дала тысячи концертов по всей стране.

Музыканты исполнят свои известные хиты «Мы, друзья, перелётные птицы», «Упала шляпа», «Фаина» и другие, а также композиции из нового альбома. Зрители смогут слушать артистов за столиками, а если захочется потанцевать — отправиться на танцпол.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт американского рэпера Desiigner

© IMAGO/Dave Bedrosian/globallookpress.com

26 июля на летней площадке многофункционального пространства Atmosphere фестиваля VK Музыка Летом выступит известный американский рэпер Desiigner (настоящее имя Сидни Ройел Селби III). Он получил всемирную славу после выхода в 2015 году сингла Panda, который занял первую строчку рейтинга самых популярных в США песен Billboard Hot 100, публикуемый американским журналом Billboard. Среди других популярных треков музыканта — «Tiimmy Turner», «Outlet», «Zombie Walk» и другие. В 2024 году Desiigner принял участие в записи альбома рэп-звезды Канье Уэста Vultures, который разошёлся многомиллионным тиражом.

Рэпер исполнит для зрителей известные хиты, а также новые треки.

Приобрести билеты можно на сайте Atmosphere.

Где погулять

Фестиваль вьетнамской культуры

© Freepik

На Манежной площади в эти выходные стартует первый фестиваль культуры Вьетнама. Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Организаторы подготовили для гостей обширную культурную и гастрономическую программу. Так, на площадке можно будет послушать народные инструменты этой страны, посмотреть представления кукольного театра на воде, увидеть национальные костюмы и украшения жителей, приобрести памятные сувениры и так далее.

Для любителей кулинарии повара проведут мастер-классы по приготовлению сладостей из зелёного риса и супа фо-бо. Творческих москвичей и гостей столицы ждут на уроках по изготовлению игрушек из рисового теста, танцевальных занятиях и художественных курсах, во время которых познакомят с рисунками в жанре донгхо. Также для гостей приготовят традиционные вьетнамские блюда — кроме супа фо-бо это гой куон (спринг-роллы с креветками), крабовые чипсы, бан-хео (горячие блины) и так далее.

Продлится фестиваль до 3 августа. Вход свободный.

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