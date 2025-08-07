Джаз в Архангельском и классика в Кускове: что слушать в августе в Москве

В усадьбе Кусково в рамках фестиваля «Шереметевские сезоны» выступят солисты оркестра Большого театра. В музее-заповеднике «Архангельское» пианист Борис Березовский сыграет композиции Би Би Кинга. А в театре «Геликон-опера» состоится премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы». «Рамблер» отобрал главные события в мире оперы, джаза и классики, которые пройдут в августе в Москве.

© jensth/unsplash

Солисты оркестра Большого театра на «Шереметевских сезонах»

Где: музей-усадьба «Кусково».

Когда: 8 августа.

Август — самый «тихий» московский месяц. Все концертные залы делают короткую передышку перед стартом сезона, а музыкальные события проходят в камерных залах усадеб или, напротив, на открытых пространствах опен-эйров.

Концертная жизнь в Кускове продолжается весь год, но в летние месяцы особенно интенсивна. Здесь идут сразу несколько проектов. Один из них, «Шереметевские сезоны», назван в память о владельцах усадьбы, семье Шереметевых.

В этом году один из самых роскошных и ухоженных усадебно-парковых комплексов столицы отметил 310 лет. Летняя резиденция Петра Борисовича Шереметева прославилась чередой блистательных балов, на которых бывали даже члены императорских семей. Кусково посещали Екатерина II, император Священной Римской империи Иосиф II и многие другие венценосные и знатные особы. Кусково умело удивлять — тут устраивали катания на лодках под пение крестьян, парады, зажигали фейерверки, разыгрывали театральные представления, катали на каруселях и так далее.

Сейчас концерты проходят в Танцевальном зале, который в своё время предназначался для проведения балов: сияние позолоты умножается обилием зеркал, создавая торжественную обстановку. Как правило, здесь выступают камерные ансамбли — разместить большой оркестр не позволяет площадь. Так будет и в этот раз: солисты оркестра Большого театра Пётр Кондрашин, Станислав Ярошевский, Екатерина Жемайтис и Андрей Стукалов исполнят музыку для флейты, фортепиано и виолончели. Прозвучат сочинения Чайковского, Вебера, Глазунова и Рахманинова. В том числе – элегическое Pezzo capriccioso для виолончели и фортепиано, которое Чайковский написал для своего друга, виолончелиста Анатолия Брандукова, и сам аккомпанировал ему на премьере.

© kuskovo.ru

Солист Большого театра России Владимир Байков

«Ночи барокко» и джазовый концерт Березовского

Где: музей-заповедник «Архангельское».

Когда: 9, 16 и 17 августа.

В Архангельском две концертные площадки: Летняя сцена, которая устанавливается рядом c колоннадой, и по-настоящему уникальный театр Гонзаги. Последний был построен владельцем усадьбы князем Николаем Юсуповым в честь победы над Наполеоном, чтобы отпраздновать это событие в присутствии Александра I.

Для постройки театра из Италии пригласили известного итальянского художника Пьетро ди Готтардо Гонзаго, который создал потрясающее театральное пространство с декорациями, современной тому времени театральной машинерией и занавесом. Всё это сохранилось до наших дней. Причём Архангельское — единственное место, где существуют подлинники Гонзаги. Даже в родной для художника Италии не осталось ни одного.

Летом в театре проходят концерты проекта «Ночь барокко» и звучит старинная музыка. 9 августа Insight Quartet сыграет струнные квартеты Моцарта и Гайдна, а 16 августа HighTime Orchestra исполнит знаменитые сочинения Баха, Генделя и Глюка, включая хитовую мелодию для флейты из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» или органную Токкату и фугу ре минор Баха.

На Летней сцене в августе завершается пятый джазовый сезон — это совместный проект музея-заповедника и Фонда Игоря Бутмана, серия концертов, которая длится всё лето. 17 августа здесь состоится совместное выступление джазового ансамбля Blues Doctors из Екатеринбурга и пианиста Бориса Березовского. Березовский, лауреат конкурса имени Чайковского и один из самых востребованных современных исполнителей, расширяет рамки своих возможностей. Его поиски идут в сторону фольклора, театральных экспериментов, например, желания сделать спектакль с Николаем Колядой, а теперь и джаза. Программа Березовского и Blues Doctors включает аранжировки хитов королей жанра — Би Би Кинга, Альберта Кинга и Фредди Кинга.

© Страница Бориса Березовского в VK

«Похождения повесы»

Где: «Геликон-опера».

Когда: 21-24 августа.

«Геликон-опера» открывает сезон премьерой оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы». Это одна из самых популярных опер ХХ века, о чём говорит количество обращений к партитуре. Её ставил даже шведский кинорежиссёр Ингмар Бергман, для которого она стала триумфальным дебютом в оперном жанре.

По сюжету молодой человек Том Рейкуэлл влюблен в девушку Энн и готов создать семью, но не желает упорно трудиться, а мечтает о легких деньгах. Эту возможность и предлагает ему некий Ник Шэдоу, который впоследствии окажется дьяволом в человеческом обличье. Том пускается во все тяжкие — вплоть до женитьбы на бородатой Бабе-Турчанке. Преданная любовь Энн спасает душу Тома, но, увы, не спасает разум.

В Москве «Похождения повесы» не редки. Самый знаменитый спектакль принадлежит легендарному оперному режиссёру Борису Покровскому. Премьера этой постановки состоялась в мае 1978 года в Большом театре. Покровский намеренно сделал спектакль не на английском, как в оригинале, а на русском языке — очевидно, чтобы публика лучше поняла смысл произведения и люди в зале почувствовали, что искушение — удел любого. Перевод выполнила Наталия Рождественская, мать тогда ещё молодого дирижёра и музыкального руководителя постановки Геннадия Рождественского.

В XXI веке, уже будучи мэтром, Геннадий Николаевич инициировал возобновление этого спектакля. А в прошедшем сезоне Большой театр, чьим подразделением сегодня является Камерный театр Бориса Покровского, инициировал повторную реконструкцию, снова вернув шедевр в свой репертуар.

В начале 2000-х именно с «Похождениями повесы» в Большом театре дебютировал Дмитрий Черняков, сегодня — звезда мировой режиссуры. Черняков перенёс действие в современный мир: главный герой погибает, не справившись с агрессией и фальшивым блеском телеиндустрии.

В сентябре 2019 года в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась премьера версии, поставленной знаменитым английским режиссёром Саймоном Макберни. Этот спектакль был копродукцией с фестивалем в Экс-ан-Провансе и Нидерландской оперой и говорил о последствиях сделки с дьяволом.

Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман уже ставил «Похождения повесы» в Венской народной опере и Финской национальной опере. Именно этот спектакль и переносят на российскую сцену. В память о постановке Покровского, которого Бертман считает своим учителем, спектакль идёт на русском языке.

© www.helikon.ru

Дмитрий Шишкин на фестивале Pianissimo

Где: Дом культуры «ГЭС-2».

Когда: 13 августа.

Проект Pianissimo аккумулировал лучшее, что предлагает российская исполнительская школа, — фортепианное искусство. Эксперты отбирают самых интересных молодых исполнителей и представляют их публике. Особенность в том, что проект избегает академических залов, а концерты организуют в эстетских местах вроде «Пакгаузов» в Нижнем Новгороде, пространств Эрмитажа или, как в данном случае, актовом зале «ГЭС-2» с его видом на Берёзовую рощу.

Концерт-закрытие играет Дмитрий Шишкин, исполнитель молодой, но далеко не начинающий. За его спиной — Московская консерватория, консерватория имени Винченцо Беллини в Катании, Ганноверская высшая школа музыки, театра и медиа, лауреатские звания самых престижных конкурсов, например, имени Ферруччо Бузони в Больцано (Италия), имени королевы Елизаветы в Брюсселе и, наконец, имени Чайковского.

Шишкин известен прежде всего как пианист-виртуоз, обладающий яркой, магнетической исполнительской манерой. Его умение концептуально мыслить демонстрирует программа концерта. Она открывается хоральной прелюдией Баха, продолжается полифоническим циклом Франка, а потом через сказки Метнера и пьесы Чайковского перекидывает мостик к прелюдиям Рахманинова и к песням Шуберта в блистательных обработках Листа.

© Страница Дмитрия Шишкина в VK

«Аида»: как Парад Победы стал источником вдохновения для итальянского режиссёра