Танцы в Петербурге и опера в Туле: что смотреть и слушать в августе вне Москвы

На территории тульского кремля в рамках серии опен-эйров классической музыки «Кремлёвская опера» дадут «Пиковую даму» Петра Чайковского. В Севастополе на фестивале оперы и балета «Херсонес» покажут балет по повести Льва Толстого. А в Петербурге на фестивале современного танца Open Look хореографы будут переосмыслять с помощью пластики «Мастера и Маргариту» Булгакова и русский фольклор. «Рамблер» отобрал самые значимые события в мире оперы, балета и классической музыки, которые пройдут в августе за пределами Москвы.

Фестиваль современного танца Open Look в Санкт-Петербурге

«Кремлёвская опера»

Где: Тула.

Когда: 15–16 августа.

Тульская филармония продолжает серию ежегодных опен-эйров классической музыки в местном кремле. Начиная с 2018 года ландшафт и исторические постройки становятся декорациями для оперных постановок и концертов классики. За прошедшие годы здесь показали оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», гала-концертом с участием солистов Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра отметили 500-летие Соборной площади, оперой «Евгений Онегин» и музыкальным спектаклем «Сказка о царе Салтане» — юбилей Пушкина.

Герои этого опен-эйра — Пётр Ильич Чайковский и его опера «Пиковая дама». Выбор организаторов не случаен. В 2025 году композитору исполнилось бы 185 лет, а его самая знаменитая опера отмечает 135-летие. К тому же история создания этой партитуры косвенно связана с Тульской губернией. Здесь, в деревне Лобынское, жила чета известных в то время солистов Мариинского театра Николая и Медеи Фигнеров. Чайковский приезжал сюда, чтобы поработать с ними над партитурой: Николаю Николаевичу предназначалась партия Германа, Медее Ивановне — Лизы. Герман — одна из самых сложных в русской музыке оперных партий, требующая не только вокального, но и недюжинного актёрского мастерства, и Фигнер справился блистательно. Чайковский после премьеры подарил Фигнеру клавир «Пиковой дамы» с надписью: «Виновнику существования этой оперы от благодарного автора».

В тульском кремле главные партии исполнят звёзды сегодняшние: солисты Большого театра Игорь Онищенко и Анна Шаповалова. Над постановкой оперы работают режиссёр Большого театра Александр Бильданов и дирижёр Владислав Белоусов.

IX Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес»

Где: Севастополь.

Когда: до 16 августа.

Фестивалем, который проходит на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», в этом году впервые управляет новый художественный руководитель. Это знаменитый бас Ильдар Абдразаков, также возглавивший Севастопольский театр оперы и балета. Сам театр пока не может работать в полную мощь — ожидает завершения строительства. Тем не менее он представляет на фестивале две премьеры: балет «Поликушка» и оперу «Алеко».

Для балета был выбран неожиданный сюжетный источник — повесть Льва Толстого «Поликушка». В ней рассказывается о крестьянине Поликее, пьянице и опустившемся человеке, которому барыня даёт шанс реабилитироваться — отвезти конверт с деньгами. По стечению обстоятельств Поликей теряет конверт и от безысходности накладывает на себя руки. Это запускает череду трагических событий: жена крестьянина сходит с ума от горя, их ребенок погибает. Но одну жизнь Поликей спасает: нашедший конверт человек выкупает своего племянника из рекрутства.

Британский хореограф Джона Пол Кук строит свой балет на взаимодействии высших сил — добра и зла, трагедии и счастья. В постановке участвуют лучшие российские исполнители: народная артистка России Мария Александрова, которая теперь возглавляет севастопольскую Академию хореографии, премьер Большого театра Семён Чудин, солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов и Валерия Муханова и другие. Партию Поликея исполняет приглашённый солист петербургского Театра балета Леонида Якобсона Дмитрий Соболевский.

Партитура балета соткана из музыки Сергея Рахманинова и народных песен. В постановке принимает участие знаменитый Хор Сретенского монастыря. В качестве музыкального руководителя спектакля выступает пианист и дирижёр Артём Абашев, за плечами которого — должность главного дирижёра Пермского театра оперы и балета, а также постановки в Большом театре: оперы «Демон» Антона Рубинштейна и «Адриана Лекуврёр» Франческо Чилеа.

Оперную премьеру Абдразаков мыслит «под себя»: партия Алеко в одноименной опере Рахманинова — одна из коронных для баса. Опера по пушкинским «Цыганам», ставшая выпускной работой Рахманинова в Московской консерватории, так понравилась Петру Чайковскому, что тот предложил играть её в один вечер со своей «Иолантой» в Большом театре. К сожалению, эту идею не осуществили, но премьера «Алеко» состоялась именно на императорской сцене.

Партия Алеко трагична: ради любви к цыганке Земфире он покинул родное село и принял бродячую жизнь цыганского табора. Но Земфира влюбилась в молодого цыгана, разрушив жизнь Алеко, — тот из ревности становится убийцей.

Вместе с Абдразаковым оперу исполнят солист «Геликон-оперы» бас Алексей Тихомиров (отец Земфиры), участники Международных молодёжных оперных программ и фестивалей Ильдара Абдразакова: тенора Иосиф Никитенко и Кирилл Белов (Молодой цыган), сопрано Анастасия Сагайдак и Валерия Лебедева (Земфира), меццо-сопрано Юлия Шаварина (Старая цыганка). Музыкальным руководителем выступит дирижёр Иван Рудин. Вместе с Абдразаковым, который в этом спектакле пробует себя и как постановщик, над оперой работают режиссёр Ляйсан Сафаргулова и сценограф, лауреат премии «Золотая маска» Екатерина Малинина.

XXVII Международный фестиваль современного танца Open Look

Где: Санкт-Петербург.

Когда: 18–23 августа.

Традиционно в конце лета в Петербург в рамках фестиваля Open Look приезжают команды, которые занимаются развитием современного танца. Как правило, это небольшие частные компании, но иногда и заметные государственные институции. Сам Open Look — ровесник века: первый фестиваль состоялся в 1999 году. Это мероприятие во многом сформировало облик российской современной хореографии или как минимум способствовало её продвижению. Зачастую форматы спектаклей не ограничиваются пластикой — это и перформансы, и кино, и мультимедиа. Поиск новых форм диктует новый язык.

По замыслу организаторов Натальи и Вадима Каспаровых тема этого года — «хореография отношений». Спектакли предлагают осмыслить взаимосвязь человека с человеком, с окружающим миром, с Вселенной, с пространством и временем. В программе фестиваля заявлены 13 постановок, а также образовательный блок: дискуссии, лекции и мастер-классы. Показы и прочие мероприятия пройдут на Новой сцене Александринского театра.

Откроют форум спектакли знаменитого Театра Евгения Панфилова из Перми — это один из лидеров современного танца в России. После трагической смерти основателя труппы в 2002 году компания не закрылась и продолжает развиваться. В Петербурге театр покажет спектакль Панфилова «Восемь русских песен» и одну из своих последних постановок — «Тысячелетие пути» хореографа Виктории Арчая на музыку Concerto Grosso № 1 Альфреда Шнитке.

Музыка современных композиторов часто становится импульсом для поиска. Например, танцовщицы Алевтина Грунтовская и Елена Лисная в своём перформансе Blue Times используют сочинение греческого автора Андреаса Мустукиса. Их спектакль отражает поиски связи в области голоса и телесности. Сочинения лидеров послевоенного авангарда Джона Кейджа и Мортона Фелдмана, а также техника алеаторики, то есть случайности, стали основой для совместного спектакля театра танца Саши Кукина и музыкального коллектива Just Ensemble «Алеаторика. Музыка и танец».

Поэтика романа Булгакова «Мастер и Маргарита» вдохновила хореографа Надежду Коханову на создание спектакля «Запах розового масла»: именно этот аромат ненавидел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. В постановке отражена библейская линия романа. Классической теме отцов и детей посвятила спектакль The Borsch хореограф Кристина Чернышова. В спектакле «ИзБа» танцевальной компании Matterra в постановке Лики Шевченко пытаются осмыслить русский фольклор.

Международная повестка фестиваля поддерживается участием хореографов с Кубы: Норхе Седеньо Раффо и Таис Суарес Фернандес поставили спектакль «Премьера» для Театра танца «Каннон Данс».

В фокус артистов попадает и неакадемическая музыка. Например, хореографы Элина Кавалерова и Илья Манылов создали перформанс «Слэм в эпоху одиночества», где пытаются нащупать аналоги панк-рока, стиля, который одновременно выражал бы протест и радость.

