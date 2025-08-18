«Гамлет»: в новом спектакле в Театре на Таганке принц отказывается от мести

На Основной сцене Театра на Таганке идет одна из самых знаковых для этого театра пьес — «Гамлет» по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Версия режиссера Мурата Абулкатинова — оммаж спектаклю Юрия Любимова и одновременно современная интерпретация пьесы, в которой на первый план выходит не месть, а размышления о справедливости, свободе и ответственности. «Рамблер» рассказывает чего стоит ожидать от постановки и почему главный герой похож на лирического поэта.

Изначально спектакль был представлен в виде эскиза, созданного в рамках режиссерской лаборатории «Таганка-60» к юбилею Театра на Таганке. По задумке проекта молодые приглашенные режиссеры выбирали пьесу, предлагали концепцию постановки, затем репетировали ее с труппой «Таганки» и создавали эскиз спектакля, который затем показывали зрителям. В случае успеха и одобрения Экспертным советом проекта постановка перерабатывалась в полноценный спектакль.

Участники программы выбирали самые известные в истории театра проекты, чтобы показать свою версию произведений. Выбор режиссера, ученика Сергея Женовача Мурата Абулкатинова, пал на «Гамлета», которого на этих подмостках ставили в 1970-х годах. Так «принц датский» вернулся на сцену «Таганки» спустя 54 года после премьеры одноименного спектакля Юрия Любимова — пожалуй, самой прославленной московской версии этой истории с Владимиром Высоцким в главной роли.

После премьеры эскиза Абулкатинова руководство театра решило превратить зарисовку в полноценный спектакль. Выдержать сравнение с великим театральным оригиналом было непросто, но авторы современной версии нашли лазейки и приемы, чтобы не повторяться и посмотреть на сюжет по-новому. В итоге получилось переосмысление знаменитой истории на новый лад. Постановка основана на пьесе Ники Ратмановой по мотивам произведения Шекспира, что дало режиссёру пространство для экспериментов. Поэтому Абулкатинов позволил себе сконцентрироваться не столько на мотиве возмездия, сколько на внутреннем мире героя и его меланхоличных размышлениях о любви.

Отправной точкой для нынешнего «Гамлета» стал исполнитель главной роли, выпускник ГИТИСа (мастерская Олега Кудряшова) Сергей Кирпичёнок. Именно в нем Абулкатинов увидел современное воплощение героя, который будет понятен публике. Под него были сделаны и эскиз, и постановка. В его исполнении принц превратился в романтичного, мечущегося и любящего. Такое неочевидное прочтение персонажа поначалу удивляет, а затем поражает своей логичностью.

Уже первое появление Гамлета обескураживает публику: герой безо всякой помпы выходит в зал и произносит свои реплики перед первыми рядами зрителей. Он выглядит совсем не как особа королевских кровей, а как обычный мужчина. При этом он неуловимо напоминает то ли стендапера, то ли диктора, то тут, то там комментируя действия других героев на сцене. Он успевает цитировать «Евгения Онегина» («Мой дядя самых честных правил»), подспудно добавлять фразы-отсылки к «Игре престолов», заставляя аудиторию хохотать. Не обходится без упоминания «Леса» Островского и вкрапления поп-треков 1970-х годов.

Костяк сюжета, впрочем, остался неизменным. Гамлет потрясен убийством отца, очень эмоционально переживает потерю и не понимает как его мать Гертруда (Мария Матвеева) не видит в преступнике Клавдии (Анатолий Григорьев) злодея. Несмотря на трагические события, принц не собирается вставать на путь мести — он знает, какую боль может принести насилие. Гамлет предпочитает рефлексировать, подмечать, предаваться воспоминаниям, созидать и ищет пути, чтобы простить врагов.

Такое, казалось бы, нелогичное поведение Гамлета пугает его противников. В итоге они решают объявить принца в потере рассудка. Недаром Гертруда говорит о том, что доброта ее сына страшнее мести. В ответ на это принц ломает «четвертую стену» и, обращаясь к залу, обличает всех своих недоброжелателей. Символическим оружием Гамлета становится его язык, а не шпага.

Еще один важный смысловой пласт постановки — отношения Гамлета и Офелии. Герой воодушевлен встречей с девушкой и грезит о возлюбленной в свободное от философствований время. Отдельного внимания заслуживают именно совместные сцены между Гамлетом и Офелией, специально придуманные для спектакля. История хрупкой юношеской любви, которой не суждено было завершиться хэппи эндом, вдохновлена, как ни удивительно, «Ромео и Джульеттой». Эмоциональные и сюжетные параллели двух пьес Кирпичёнок и выпускница режиссёрского факультета ГИТИСа, ученица Юрия Бутусова, Ксения Галибина отыгрывают нежно и трогательно.

При всем этом романтическом флере «Гамлет» не был бы таковым без мрачных деталей. На сцене превалируют темные краски, костюмы талантливо стилизованы под массивные средневековые одеяния, черный юмор вплетается во множество диалогов. В целом визуальное оформление как будто отражает антураж особняка семейки Аддамс. Угрюмые родственники, тягостные разговоры, хмурые настроения — датское королевство Шекспира давно не было таким готичным и одновременно поэтичным.

Сценография спектакля не менее интересна. Практически в самом начале действия занавес закрывается — словно намек залу смотреть постановку без предубеждения. Не стоит сравнивать «Гамлета» Абулкатинова с другими: он, принимая форму притчи, ищет ответы на риторические вопросы с лирическим изяществом. Пусть и сдобренным мрачными оттенками. А играющий в финале трек «Imagine» Джона Леннона становится манифестом любви и прощения.

Ближайший показ постановки запланирован на 13 сентября.

