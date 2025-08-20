Учитель-манипулятор и клоуны Феллини: пять спектаклей, которые покажут в августе

В последний месяц лета в столице будет что посмотреть. В Театре Шалом покажут спектакль об учителе, который на практике решил показать своим ученикам, с помощью каких приёмов нацисты затуманили разум гражданам Германии. В театральном дворике Российского молодёжного академического театра расскажут историю кота, который пережил много веселых и трагических событий. А в Театре Наций можно посмотреть постановку «Кто боится Вирджинии Вулф» о скандальной семейной паре, главную роль в котором исполнил Евгений Миронов. Автор «Рамблера» отобрал взрослые и детские спектакли, которые покажут в августе.

Спектакль «Волна»

«Волна»

Где: Театр Шалом, Малая сцена на Новослободской

Когда: 26 августа

На малой сцене театра «Шалом» в один день, но дважды, в 16 и в 19 часов, показывают спектакль по книге американского журналиста и писателя Тода Штрассера «Волна». Штрассер написал около 120 книг для подростков, но именно «Волна» сделала его знаменитым. Книга основана на реальных событиях, произошедших в калифорнийской средней школе в 1967 году. На уроке истории речь зашла о гитлеровской Германии, и кто-то из школьников сказал, что не понимает, как такое могло произойти. Не может быть, чтобы немцы не знали о концлагерях и геноциде. И тогда учитель решил провести эксперимент, о котором позже напишут несколько книг. Ему понадобилась всего одна неделя, чтобы показать, как легко манипулировать людьми. Сам того не желая, школьный учитель создал в школе тоталитарное общество.

Спектакль начинается с небольшой провокации: зрителям раздают анкеты с вопросами, на каждый нужно ответить «да» или «нет». Вопросы составлены так, что ответы на них очевидны. «Лучше быть со всеми, чем против всех?» Конечно. «Друзья должны быть заодно?» Еще бы. Для этого и нужны друзья, чтобы было кому поддержать тебя в трудную минуту. «Сильный лидер приведёт к успеху?» Ну, слабаков нам точно не нужно. Когда анкета подходит к концу, начинаешь догадываться, что это ловушка. Но как она работает, куда ты попал? Зритель поймёт чуть позже.

Поскольку в зале всё-таки в основном люди взрослые, а не подростки, они понимают, что являются объектом манипуляции. Кто-то отказывается отвечать на вопросы, кто-то громко протестует. И это тоже часть театральной игры. Самое интересное — следить одновременно за тем, что происходит на сцене и за своими собственными реакциями: спектакль позволяет заглянуть в самого себя.

За режиссёрским креслом Галина Зальцман. Главную роль — учителя Бена Росса — играет один из самых ярких и харизматичных актёров театра — Максим Керин.

«Кто боится Вирджинии Вулф»

Где: Театр Наций

Когда: 27 августа

Эдвард Олби трижды получал Пулитцеровскую премию за свои произведения, но за пьесу «Кто боится Вирджинии Вулф» премию ему не дали — из-за большого количества шокирующих сцен и обсценной лексики. А вот фильм режиссёра Майкла Николса, снятый в 1966 году, собрал пять Оскаров.

Главные роли в этой картине режиссёр-дебютант отдал супругам Элизабет Тейлор и Ричарду Бертону. В пьесе Олби рассказывает про скандальную пару, которая живёт в мирном университетском кампусе. На одну ночь свидетелями их сложных отношений становится более молодая семейка, которую герои Тейлор и Бертона втягивают в свои жестокие игры.

В Театре Наций спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф» появился волей художественного руководителя Евгения Миронова, он хотел сыграть главного героя, Джорджа, и предложил режиссеру Данилу Чащину поставить пьесу. Ника, молодого преподавателя биологии, играет Александр Новин, его жену Хани — Мария Смольникова. В роли Марты, главного инициатора всех психологических игр безумной ночи, — Агриппина Стеклова. Главная интрига спектакля, как, собственно, и пьесы Олби, мастера абсурда, — что же на самом деле связывает Джорджа и Марту: усталость, ненависть или любовь.

У спектакля возрастное ограничение: 18+

«Дни Савелия»

Где: Театральный дворик Российского молодёжного академического театра (РАМТ)

Когда: 30 августа

В основу спектакля вошёл роман российского актёра и писателя Григория Служителя «Дни Савелия». В тёплое время года спектакль дают в театральном дворике РАМТа, а с наступлением холодов — переносят внутрь театра, но ощущения у зрителей, конечно, уже совсем другие.

Когда спектакль идёт под открытым небом, в его ткань вплетаются то пролетающие над крышами голуби, то шум с улицы, то ветер, то дождь, — невозможно предугадать, что случится через минуту. В какой-то момент зритель понимает, что он уже давно не смотрит спектакль, а в нём участвует. Так и было задумано режиссёром Мариной Брусникиной и актёрами, которым в этом действии приходится с быстротой фокусника менять костюмы и роли. Алексей Блохин за два часа перевоплощается раз десять. Виктор Панченко в «Днях Савелия» играет одну роль, но зато главную — кота, которому приходится пережить много весёлых и трагических событий.

Спектакль появился на свет благодаря его упорству: прочитав книгу Григория Служителя, он понял, что на её основе можно сделать хороший спектакль, и убедил Марину Брусникину, главного режиссёра РАМТа. Оставалось найти для него площадку — ей стал внутренний двор, куда до этого нога зрителя не ступала. Оказалось, что здесь есть всё необходимое, чтобы рассказать о путешествиях кота по Москве — крыши, помойки, лестницы. И окна гримёрок, из которых выглядывают артисты.

Тем, кто увидит «Дни Савелия» в первый раз, можно только позавидовать. Но одеваться надо потеплее, и на всякий случай взять с собой зонтик. Погода в Москве непредсказуемая, особенно в конце лета.

«Мечты, меняющие мир»

Где: La Teatr в Хамовниках

Когда: 30 августа

31 августа

Детский театр Андрея Фартушного вот уже десять лет создаёт интерактивные спектакли, в которых дети — не только зрители, но и полноценные участники действия. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Екатеринбург и другие города. В списке — более двадцати городов, многие из них театр посещает ежегодно, показывая свои шоу на разных площадках.

К 10-летию театр выпустил юбилейную версию спектакля «Мечты, меняющие мир» — детям от 4 до 12 лет в нём рассказывают, как определить свою мечту и двигаться к ней, как это делали великие первооткрыватели — Дмитрий Менделеев и Дэвид Копперфильд, Альберт Эйнштейн и Никола Тесла. Полезную информацию дети получают в нескучной форме — актёры на сцене ставят химические опыты, работают со светом, звуком и танцующими роботами.

Такой формат — в театре его называют edutainment (от англ. education — «образование» и entertainment — «развлечение») — сложился не сразу. Андрей Фартушный начинал свою театральную карьеру как клоун-аниматор, выступающий на днях рождения и корпоративах, потом перешёл к созданию собственных шоу, меняющих если не мир, то представление о детском спектакле.

«Феллини»

Где: Цветной бульвар

Когда: 30 августа

Великий итальянский режиссер Федерико Феллини впервые попал в цирк в семилетнем возрасте, и это было событие, которое произвело на него сильнейшее впечатление. Больше всего его поразили клоуны, которых он вводил во многие свои картины, а в 1970 году снял о них отдельный фильм.

Феллини считал, что быть клоуном — это значит иметь возможность заставить людей плакать и смеяться, а ещё обладать чувством ритма, позволяющим сделать актёрскую игру доходчивой для любого зрителя, будь то взрослый или ребёнок.

Уличный клоун-театр «Высокие братья», в свою очередь, решил сделать спектакль о Феллини — поразмышлять, как это делал маэстро, о природе клоунского мастерства и о том, почему публика не всегда оценивает его по достоинству. Спектакль покажут на Цветном бульваре — на одной из площадок бесплатного городского фестиваля «Театральный бульвар».

