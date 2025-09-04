Цискаридзе в роли Короля, Хабенский — драматурга: главные спектакли сентября

С началом осени стартует новый театральный сезон и столичные подмостки вовсю готовятся представить зрителям свои новинки. В МХТ имени Чехова подготовили спектакль «Кабала святош» с Константином Хабенским и Николаем Цискаридзе в главных ролях. В Театре имени Маяковского приглашённый актёр Денис Шведов сыграет в новой постановке о сновидениях. А Евгений Миронов исполнит главную роль в спектакле «Обыкновенная смерть» о человеке, который смертельно болен. «Рамблер» выбрал интересные спектакли, которые покажут в сентябре в столичных театрах.

© Валентин Блох

«Кабала святош»

Где: МХТ имени Чехова.

Когда: 4 и 5 сентября.

Первой премьерой нового сезона в Московском художественном театре станет «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова, которую он написал специально для мхатовской сцены. Писатель начал работать над пьесой в сложное для себя время — в 1929 году сняли с репертуара его спектакль «Дни Турбиных», который был разрешён к постановке в единственном театре страны — Московском Художественном и шёл на его сцене с 1926 года с невиданным успехом. По легенде, на одном из спектаклей, в момент, когда в доме Турбиных запели «Боже, царя храни», встал весь зал (у этой версии нет документального подтверждения).

После того как с репертуара сняли «Дни Турбиных», отменили ещё несколько спектаклей по пьесам Булгакова. Например, в Театре имени Вахтангова перестаёт идти «Зойкина квартира», а в Камерном театре — «Багровый остров».

Своё отчаянное положение Булгаков коротко описывает в письме к Горькому: «Все мои пьесы запрещены, нигде ни одной строки моей не напечатают, никакой готовой работы у меня нет, ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает, ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечает, словом — всё, что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено».

В этот момент он садится писать «Кабалу святош» — пьесу о жизни французского драматурга и актёра Жан-Батиста Мольера во Франции в XVII веке, в эпоху правления Людовика XIV. В ней Булгаков описывает и исследует сложные взаимоотношения художника и власти: жизнь и творчество Мольера оказываются под пристальным вниманием короля.

Пьесу запретят после первой читки, но редакция вновь организованного Горьким издательства ЖЗЛ предложит Михаилу Афанасьевичу написать биографию Мольера. Конечно, в «Жизни господина де Мольера» он писал не только о судьбе «славного писателя французских комедий в царство Людовика XIV» и его отношениях с властью, но и о собственной судьбе, именно поэтому цензура завернула книгу — она была опубликована только тридцать лет спустя.

Нынешняя постановка «Кабалы святош» в истории Московского Художественного театра станет четвертой по счёту. В спектакле Юрия Квятковского роль Мольера исполнит художественный руководитель театра Константин Хабенский. «Короля-солнце» сыграет Николай Цискаридзе — это его дебют на драматической сцене. В программке имя ректора Академии русского балета заменено псевдонимом — в списке исполнителей он значится как Максим Николаев. В остальных ролях заняты Александра Ребенок (Мадлена Бежар), Сергей Волков (Муаррон), Иван Волков (архиепископ Шаррон), Игорь Хрипунов (Бутон) и другие артисты. Сценографию создаёт главный художник МХТ Николай Симонов, костюмы — модельер Игорь Чапурин.

«Сны моего отца 2.0»

© Пресс-служба театра имени Маяковского

Где: Театр имени Маяковского.

Когда: 13 и 14 сентября.

В 2021 году режиссёр Егор Перегудов поставил в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ) спектакль «Сны моего отца» по произведениям математика и писателя Романа Михайлова. Год спустя Перегудов стал художественным руководителем Театра имени Маяковского, а сейчас решил выпустить на сцену своего театра новую версию «Снов».

В основе постановки философская сказка Романа Михайлова, которую режиссёр дополнил другими произведениями писателя. Среди них «Праздники», «Ягоды» и другие. По сюжету отцу Володи почти каждую ночь снятся кошмары, которые он смотрит за других людей. У Володи, напротив, все сны всегда хорошие, но в них он никогда не видит отца. Обычно ему снятся друзья детства — Урод и Диджей и их путешествие, в которое они отправились, чтобы найти себя, а в итоге оказались внутри неведомой войны.

Абсурдность снов по замыслу Перегудова и его постоянного соавтора, главного художника театра Владимира Арефьева, будет передана буквально: игровое пространство объединит сцену и зрительный зал, будет вращаться на 360 градусов и ускользать от наблюдателя. Одну из главных ролей сыграет приглашённый из РАМТа актёр Денис Шведов.

«Натан Мудрый»

Где: Театр «Шалом».

Когда: 13 и 14 сентября.

Место действия — Иерусалим эпохи третьего крестового похода. Городом правит султан Саладин, главный противник крестоносцев. В город доставили пленных рыцарей, и Саладин велел казнить всех, кроме одного. Оставшийся в живых тамплиер свободно расхаживает по Иерусалиму, видит пожар в одном из домов, выносит из огня девушку и исчезает.

Девушка, влюбившаяся в своего спасителя, — дочь богатого еврея Натана, который принимается на поиски рыцаря, чтобы отблагодарить его. Так начинается пьеса основоположника немецкой классической литературы Готхольда Эфраима Лессинга. Своё произведение он опубликовал в 1779 году. А в предисловии написал, что не видит театра, в котором она может быть поставлена. Пьеса была его посланием людям будущих эпох. Счастливый конец отражает веру автора в то, что мирное сосуществование трех религий — иудаизма, христианства и мусульманства — когда-нибудь станет возможным.

Петр Шерешевский ставит «Натана Мудрого» как спектакль о толерантности, созданный по мотивам пьесы Лессинга. Жанр спектакля — «благодатный трип в трёх действиях». Действие перенесено в пространство, лишённое примет конкретного времени: в списке действующих лиц в афише указаны не только Саладин, Натан, его дочь Рэха и живущая в его доме христианка Дайя, но и работники цеха по переработке покрышек. Цех становится метафорой колеса истории, в котором прокручиваются человеческие идеи и заблуждения.

«Защита Лужина»

© Пресс-служба театра на Малой Ордынке

Где: Малый театр, сцена на Малой Ордынке.

Когда: 16 сентября.

Малый театр открывает юбилейный 270-й сезон премьерой спектакля «Защита Лужина» в постановке Владимира Даная. Один из самых известных романов Владимира Набокова (по популярности уступает только «Лолите») не имеет истории постановок. Режиссёр Владимир Данай связывает это со сложностью текста, который плохо поддаётся переносу на сцене.

Инсценировку он написал сам и постарался сохранить авторский текст по максимуму (в отличие от сценаристов фильма нидерландского режиссёра Марлен Горрис «Защита Лужина», вышедшего на экраны в 2000 году). Центральная тема спектакля — загадка творчества. В аннотации на сайте театра Владимир Данай сравнивает Лужина с Моцартом. Великий музыкант был одарённым ребёнком, но, когда вырос, столкнулся с непониманием общества. Он не знал, как правильно вести себя с окружающими его людьми, отчего казался другим грубым и невоспитанным. Режиссёр считает, что герой Набокова столкнулся с такой же проблемой.

По сюжету главный герой постановки — мальчик-аутист, чьи родители не любят друг друга. Одноклассники смеются и издеваются над ним. Он замыкается в себе и погружается в игру в шахматы. В итоге Лужин становится одним из сильнейших шахматистов. Он ездит по турнирам, бывает в разных городах Европы, но не замечает окружающего мира.

В роли Лужина на сцену выйдет Михаил Зубарев, выпускник Щепкинского училища, это его первая главная роль в Малом театре.

«Обыкновенная смерть»

© Пресс-служба Театра Наций

Где: Театр Наций, Малая сцена.

Когда: 20 и 21 сентября.

В 1995 году режиссёр Валерий Фокин предложил Евгению Миронову сыграть Ивана в спектакле «Карамазовы и ад». Эта роль стала переломной в его актёрской карьере и была отмечена множеством наград. За первой совместной работой последовали ещё три — «Анекдоты», «Ещё Ван Гог» и «Последняя ночь последнего царя». В 2002 году Миронов сыграл в фильме «Превращение», который Валерий Фокин снимал по новелле Франца Кафки.

В конце сентября состоится премьера их новой совместной работы — спектакля «Обыкновенная смерть» по мотивам повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Миронов исполнит главную роль в спектакле, а Фокин займёт режиссёрское кресло.

Толстой писал «Смерть Ивана Ильича» с 1882 по 1886 год, постоянно добавляя и меняя что-то. Современники были потрясены этим произведением: в нём с натуралистическими подробностями рассказывается о болезни человека, который на пороге смерти пересматривает свою жизнь. Повесть вошла в золотой фонд мировой литературы, по её мотивам снят по меньшей мере десяток кинофильмов.

Валерий Фокин, по его словам, в этой постановке хочет показать, как все суетное, автоматическое, наполняющее жизнь человека меркнет при приближении смерти. Евгений Миронов отмечает неожиданную форму спектакля, в котором есть и драма, и юмор.

«Гамлет»: в новом спектакле в Театре на Таганке принц отказывается от мести