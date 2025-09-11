От «Иоланты» до «Страсти»: что смотреть и слушать в сентябре в Москве

В Большом театре дадут оперу Чайковского «Иоланта» в постановке бывшего участника команды КВН «Парни из Баку». В театре «Новая опера» Теодор Курентзис и musicAeterna представят оперу Паскаля Дюсапена «Страсть». А в «Электротеатре Станиславский» переосмыслят «Анну Каренину» в экспериментальной танцевальной драме «До поезда осталось». «Рамблер» отобрал главные сентябрьские события из мира оперы, танца и классической музыки, которые можно посетить в Москве.

Фестиваль Российского национального оркестра

Где: Концертный зал имени Чайковского.

Когда: 11–26 сентября.

Российский национальный оркестр (РНО) традиционно открывает сезон своим именным фестивалем, который в этом году посвящён 35-летию коллектива. В последние годы партнёром РНО стала Московская филармония, и все концерты проходят в Зале имени Чайковского. Нынешний фестиваль включает три вечера с насыщенными программами.

Концерт-открытие прокладывает мостик от венских классиков к новейшей музыке, но весьма неожиданным образом. Начинают с Четвёртого фортепианного концерта Бетховена: солировать будет народный артист России, пианист Николай Луганский, и это, учитывая присутствие маэстро Александра Рудина за пультом, гарантирует безусловное качество и попадание в стиль. Продолжают русской музыкой — Второй симфонией Александра Бородина, самим автором названной «Богатырской», и обещают версию, которая звучала именно при жизни композитора. Этот вариант подготовила и опубликовала музыковед Анна Булычева.

Александр Бородин был не только композитором, но и химиком. В его жизни наука не уступала место музыке. Большинство произведений Бородина осталось незавершенными или же отредактированными друзьями-композиторами после его скоропостижной смерти от сердечного приступа. Булычева методично восстанавливает авторский замысел. Как обещают в оркестре, такой «Богатырскую» не слышали больше ста лет.

Завершит концерт мировая премьера вокального цикла «Немая Вега» современного композитора Андрея Головина. Цикл был написан по заказу РНО. Вместе с оркестром его исполнит солистка Нижегородского театра оперы и балета Татьяна Иващенко.

Следующий вечер — оперный: планируется концертное исполнение с элементами сценографии раритетной партитуры Рихарда Штрауса «Дафна» на сюжет античного мифа о Дафне и Аполлоне. Эту, по определению автора, «буколическую трагедию в одном действии» готовит интернациональный состав солистов — Регина Ханглер (Австрия), Мартин Сушник (Словения), Сергей Скороходов (Россия).

В финале фестиваля Российский национальный оркестр обращается к «Евгению Онегину», но это не опера Чайковского. Как и в прошлом году, оркестр пробует экспериментальные форматы и берётся за драму. Театрально-симфоническую фантазию «Онегин. Сквозь время» режиссёр Марина Брусникина, дирижёр Дмитрий Юровский и художник-постановщик Варвара Тимофеева создают на малоизвестную музыку Сергея Прокофьева к неосуществлённому спектаклю Московского камерного театра. Композитор сочинял её по заказу основателя театра Александра Таирова, но замысел так и не удалось воплотить в жизнь. Фрагменты пушкинского романа в стихах прочтут популярные актёры театра и кино: Ольга Остроумова, Игорь Костолевский, Павел Табаков и Юлия Хлынина.

«Иоланта»

Где: Новая сцена Большого театра.

Когда: 11–14 сентября.

Валерий Гергиев начал сезон в Большом театре под знаком музыки Чайковского. Концерт-открытие, в ходе которого были представлены знаменитые симфонические партитуры, фрагменты из опер и балетов композитора, состоял из трёх отделений. На очереди — премьера последней оперы Чайковского «Иоланта». В её основу легла пьеса датского поэта Хенрика Херца «Дочь короля Рене» (1845). В центре сюжета история незрячей дочери короля Иоланты, не подозревающей о своём недуге и без зрения постигшей красоту и гармонию мира. Посетивший её врач утверждает: Иоланта способна исцелиться, ей стоит лишь сильно захотеть увидеть свет. Но он не гарантирует успеха. Тогда отец Иоланты решается на обман. Он говорит ей, что возлюбленный девушки, по неосторожности открывший героине тайну ее слепоты, умрёт, если она не прозреет.

По старым канонам эту недлинную оперу исполняли в один акт и объединяли с другими сочинениями. Чайковский, очарованный талантом выпускника консерватории Сергея Рахманинова, предлагал тому играть «Иоланту» вместе с рахманиновской оперой «Алеко», но эту идею так и не реализовали. «Иоланта» шла вместе со «Щелкунчиком»: по сегодняшним меркам, представление слишком долгое, поэтому чаще оперу делят на два акта и исполняют самостоятельно. Хотя есть и другие примеры. В парижской опере Дмитрий Черняков придумал, как соединить «Иоланту» и «Щелкунчика» в одну историю. В постановке Сергея Женовача в Большом оперу предваряла симфоническая сюита из «Щелкунчика». А в театре «Новая Опера» «Иоланта» идёт в один вечер с оперой австрийского композитора Александра фон Цемлинского «Карлик».

Новую постановку в Большом осуществляет баритон, солист театра Эльчин Азизов. Тягу к режиссуре певец обнаружил не случайно. Он был участником команды КВН «Парни из Баку» и, исходя из этого опыта, привнёс на академическую сцену элемент шоу. Его авторский проект на сцене Большого называется «Опера без бабочки» и решён в жанре стендап-концерта. Следующий шаг — режиссёрская постановка, что Азизов и пробует сделать в «Иоланте».

«Манон»

Где: Зал Чайковского.

Когда: 12 сентября.

Оперная певица Кристина Мхитарян после долгого перерыва выступит в Москве. На сцене Зала Чайковского она появится в опере Жюля Массне «Манон».

Впервые опубликованный в 1731 году роман аббата Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» вызвал ажиотаж не только в читательской, но и в композиторской среде. История героини, которая мечется между любовью и жизнью содержанки, а в конце оказывается под арестом и умирает на руках у любимого в ссылке в Луизиане, привлекала своей неординарностью. На оперной сцене такие сюжеты были редкостью, поэтому внимание композиторов и публики к ним было особое. Оперы и балеты на основе романа ставились в течение XIX века, но шедевры Массне и Пуччини появились только в 1880-х.

Выпускница Молодёжной оперной программы Большого театра Мхитарян покорила оперный мир Запада. Ей аплодировала публика Лондона, Нью-Йорка, Вены и других крупных городов. Певица получила признание и в России: в прошлом году её наградили отечественной оперной премией Casta Diva.

Опера Массне «Манон» — новая работа для Мхитарян. Год назад артистка дебютировала в ней на сцене Венской государственной оперы. Интерпретация певицы была благосклонно принята критиками. Сейчас сопрано представит эту работу в Москве. Её партнером станет тенор Липарит Аветисян, который в 2017 году удостоился театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль» за партию шевалье де Гриё в спектакле «Манон» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В исполнении принимают участие Госоркестр России имени Светланова и Госхор имени Свешникова под управлением молодого и успешного российского дирижёра Фёдора Безносикова, который в этом году стал новым музыкальным руководителем театра «Новая опера».

«Страсть»

Где: «Новая опера».

Когда: 21–24 сентября.

В «Новую оперу» приезжают на гастроли Теодор Курентзис и его музыкальный коллектив musicAeterna. Они представят в Москве постановку, осуществленную на Дягилевском фестивале летом 2024 года, — оперу Паскаля Дюсапена «Страсть».

70-летний Дюсапен — один из самых известных европейских современных композиторов. Его седьмая опера Passion («Страсть») была написана по заказу авторитетного фестиваля в Экс-ан-Провансе. В рейтинге важнейших партитур XXI века британского издания The Guardian это произведение занимает 14-ю строчку. В «Страсти» Дюсапен переосмысливает миф об Орфее и Эвридике. В ней есть некие Он и Она, находящиеся на грани миров. Сам композитор описывает эту партитуру как «эмоциональное путешествие». Она строится на соприкосновении старинного и современного: Дюсапен использует барочный оркестр с электроникой. В музыкальной ткани есть отсылки к опере «Орфей» Монтеверди и музыкальному языку мадригалов.

Поставила оперу режиссёр, художественный руководитель труппы musicAeterna Dance Анна Гусева. В своих работах она опирается на междисциплинарный подход. В постановке Гусевой «Страсть» — это действо, насыщенное аллюзиями и символами, с очень красивым светом и включением пластики.

Показы «Страсти» стали частью перформативно-выставочного проекта «Музей в опере / Опера в музее». В фойе театра развернётся временная экспозиция, которая поможет зрителю погрузиться в мир оперы Дюсапена, в атмосферу спектакля и процесс его создания. Автор экспозиции — знаменитый театральный художник Алексей Трегубов.

«До поезда осталось»

Где: «Электротеатр Станиславский».

Когда: 27–28 сентября.

Судьба толстовской Анны Карениной не отпускает творцов: многие хотят понять, что привело героиню на железнодорожную станцию и толкнуло на роковой поступок. Очередную попытку предпринимает танцевальная компания 2sisters в спектакле «До поезда осталось». Это экспериментальная танцевальная драма, главные роли в которой исполнят звёзды балета: экс-прима Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Как отмечено в аннотации на официальном сайте постановки, «спектакль погружает зрителя во внутренний мир Анны Карениной и исследует эмоциональное состояние раскола, который приводит героиню к трагическому финалу». Режиссёр Ирина Михеева останавливает свой взгляд на трёх персонажах — Анне, Вронском и Серёже, полагая, что разрыв между мирами двух главных для героини мужчин и привёл к трагедии.

Пластическое решение спектакля создала Ольга Лабовкина — победитель конкурса хореографов фестиваля Context. Diana Vishneva. За музыкальный ряд отвечает композитор Илья Дягель, а за визуальный — сценограф, ученица Мастерской Дмитрия Крымова Катя Эрдэни.

