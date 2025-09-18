Псы-космонавты и «Скасска» по Хармсу: театральные премьеры сентября в регионах

В театре «Старый дом» в Новосибирске ставят пьесу «Скасска» по рассказам Даниила Хармса. В Коляда-театре режиссёр Николай Коляда рассказывает историю неравного брака между 65-летним женихом и 20-летней невестой. А в петербургском Театре на Литейном режиссёр Дмитрий Крестьянкин покажет спектакль о первых покорителях космоса — но вовсе не о Юрии Гагарине и Алексее Леонове. «Рамблер» рассказывает, что можно посмотреть в сентябре в региональных театрах.

«Скасска»

Где: театр «Старый дом», Новосибирск.

Когда: 19 и 20 сентября.

«Скасска» — спектакль по мотивам 14 рассказов Даниила Хармса из цикла «Случаи», законченного в 1939 году. Рассказы и сцены из этого сборника довольно точно передают атмосферу 1930-х годов.

Вываливающиеся из окон старухи, спотыкающиеся друг о друга Пушкин и Гоголь, театр, на открытии которого всех тошнит, сундук, внутри которого идёт борьба между жизнью и смертью, — все эти короткие, смешные и парадоксальные сюжеты воспринимаются совсем по-другому, если знать, когда они были созданы. Например, «Сундук» был написан в 1937 году, в эпоху большого террора. «Жизнь победила смерть неизвестным для меня способом», — делает вывод человек, обнаруживший, что сундук просто исчез.

Режиссёр Арсений Мещеряков адресовал свою постановку взрослой аудитории. В спектакле сочетаются музыка, пластика, хореография, драма и комедия, а на лицах актёров красуется яркий грим. «Мы выбрали вариант масочного театра, где зерно характера персонажа проявляется через какую-то крайнюю степень максимальной выраженности и яркости на сцене, где одно подкрепляется другим, и, соответственно, все эмоции, чувства, ситуации и действия выражаются на максимуме своей возможности», — рассказывает сам режиссёр, чьи слова приводятся в аннотации к спектаклю на официальном сайте театра.

Новосибирцы увидят постановку вслед за москвичами: в начале сентября этого года «Скасску» показывали в российской столице на фестивале «Театральный бульвар».

В спектакле играют Анастасия Белинская, Евгений Варава, Софья Васильева, Андрей Сенько.

«Месяц в деревне»

Где: Новосибирский городской драматический театр.

Когда: 23 и 24 сентября.

Сейчас трудно представить, что пьеса Ивана Сергеевича Тургенева о любви и соперничестве была запрещена цензурой. Но 1850 году её действительно запретили к публикации — автору пришлось внести в текст исправления. Два десятилетия спустя она вышла на сцене и пользовалась огромным успехом как у публики, так и у актрис, которые выбирали её для своего бенефиса.

В основе сюжета — классический любовный четырёхугольник. Жена богатого помещика Наталья Петровна влюбляется в учителя своего сына. Её саму уже давно любит друг семьи. Воспитанница Натальи Петровны Верочка тоже влюбляется в учителя, и между двумя женщинами начинается борьба.

История имеет документальную основу: Тургенев хранил портрет женщины, с которой списал Наталью Петровну, в образе влюблённого в неё друга дома он изобразил себя. Сергей Афанасьев, художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра и режиссёр спектакля «Месяц в деревне», напоминает, что любовь порой может стать опасным чувством и принести человеку много страданий. В спектакле заняты Кристина Кириллова, Ксения Чернышева, Ксения Маренкова, Платон Харитонов.

«Звёздные псы»

Где: Театр «На Литейном», Санкт-Петербург.

Когда: 25 сентября.

Спектакль режиссёра Дмитрия Крестьянкина рассказывает о первых покорителях космоса. Но это не Юрий Гагарин или Алексей Леонов, а собаки, с чьей помощью изучали возможность полётов живых существ на космических ракетах. Их было много, и не все вернулись на землю живыми.

Дмитрий Крестьянкин — идеолог и художественный руководитель петербургского Плохого театра и художественный руководитель проекта «Театральный дом». Он ставил спектакли на множестве российских сцен: например, постановка о жизни современных подростков «Деревня и я» идёт в Российском молодёжном академическом театре, спектакль «Дикие лебеди» по одноимённой сказке Ганса Христиана Андерсена — в учебном центре на Моховой. С театром «На Литейном» режиссёр сотрудничает впервые.

Для своих работ Крестьянкин обычно выбирает темы, которые заставляют зрителя задуматься, и этот спектакль, скорее всего, не станет исключением. Как указано в аннотации к «Звёздным псам» на официальном сайте театра «На Литейном», в постановке будут подниматься вопросы, что важнее: конкретная любовь или абстрактные идеалы, жизнь сегодняшняя или жизнь завтрашняя и счастлив ли тот, кто считается героем. В постановке заняты Сергей Якушев, Игорь Ключников, Дарина Одинцова.

«Сарафанное радио»

Где: Коляда-театр, Екатеринбург.

Когда: 29 сентября.

Николай Коляда — человек-оркестр: он актёр, режиссёр, драматург, владелец и администратор собственного театра. Сейчас он готовит к выпуску комедию «Сарафанное радио». Завязка спектакля — неравный брак: жениху 65 лет, его невесте — 20. У жениха есть дочь и сын, оба вдвое старше его будущей жены.

Действие пьесы происходит в день свадьбы. «Молодые приезжают из церкви после венчания. Приезжают на старую дачу, где застолье по-русски начинается с тостов за молодых, а заканчивается гулянка тоже по-русски — ну, все понимают, как она может закончиться», — рассказывает Коляда в аннотации к спектаклю.

Автор предупреждает, что спектакль смешной, потому что характеры героев узнаваемые, а сама ситуация, когда неравный брак превращается то ли в посмешище для гостей, то ли в радость для молодожёнов, сейчас очень распространена. В постановке заняты Александр Кучик, Павел Рыков, Кристина Горбунова, Елена Корницкая.

