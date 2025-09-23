«Чуковский»: спектакль для взрослых с Данилой Козловским в главной роли

В Театре Ермоловой режиссёр Савва Савельев представил спектакль «Чуковский» с Данилой Козловским в главной роли. Историю поэта-сказочника показали в формате байопика с элементами фэнтези. «Рамблер» рассказывает, чем удивляет спектакль и какой необычный образ примерил на себя Козловский.

Театр Ермоловой открыл свой юбилейный 100-й сезон красочно — премьерой яркого, на грани феерии, спектакля «Чуковский». Режиссёр Савва Савельев выступил одновременно постановщиком, автором пьесы и художником. В одном сценическом пространстве он объединяет суровую советскую действительность Корнея Ивановича Чуковского и волшебство выдуманного им мира. Постановку приурочили к столетию публикаций самых знаменитых сказок Чуковского: «Бармалея», «Мойдодыра», «Телефона» и других. Спустя век его произведения все также популярны.

«Я вершина всего, что уже свершено, я начало будущих времен. Я дошёл до верхних ступеней, на каждой ступени века, и между ступенями тоже века» — таким эпиграфом из стихотворения американского поэта Уолта Уитмена начинается спектакль. Это неспроста: Корней Иванович Чуковский был не только автором детских сказок, но и переводчиком, критиком, литературоведом. Он переводил на русский язык произведения Уитмена, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга, Марка Твена. Для тех, кому Чуковский знаком только как самый издаваемый в СССР и России автор детской литературы, спектакль преподнесёт множество сюрпризов.

Писатель-самоучка родился при Александре III, дружил с великими поэтами Серебряного века, изучал творчество Николая Некрасова. У него была непростая судьба. Трое из четверых его детей скончались ещё при жизни писателя. Кроме того, за время своей писательской карьеры Чуковскому пришлось пережить и «отмену» своих произведений. Трагические события, которые произошли в жизни писателя, вошли в основу премьеры Театра Ермоловой.

Действие в спектакле начинается в день рождения Чуковского, накануне 1 апреля в конце 1960-х годов в советской больнице-санатории под звуки заставки мультипликационного журнала «Карусель», транслирующегося по телевизору. Среди громогласных и пышущих здоровьем постояльцев выделяется тихий, сгорбленный и бормочущий себе под нос старичок. Неузнаваемый Козловский в седом парике и маске-накладке с выдающимся носом убедительно картавит и изображает побитого жизнью знаменитого писателя.

Он вспоминает свою дружбу с Владимиром Маяковским, Анной Ахматовой, Александром Блоком, голодные годы в Ленинграде, беседы с Борисом Пастернаком. Пока окружающие писателя поклонники наперебой цитируют строки из «Мухи-цокотухи», «Тараканища», «Крокодила», дарят ему подарки и поют дифирамбы, Чуковский пытается забыть об ужасах прошлого, погрузиться в вымышленный мир и заодно старается напоминать себе, где кончается реальность и начинается фантазия.

По мере того как Корней Иванович восстанавливает события своего прошлого, он, словно Бенджамин Баттон, преображается из подавленного пенсионера в моложавого, полного сил и надежд литератора. И это при том, что трагических событий ему выпало немало: сын Борис пропал без вести во время Великой Отечественной войны, любимая дочь Мария (которую он ласково называл Мурочкой) умерла в 11 лет. В течение творческой жизни Чуковского заставляли отрекаться от своих произведений, его творчество запрещали, но он продолжал писать.

«Чуковский» — не первая работа Савельева, в которой прослеживается его интерес к 1960-м годам прошлого столетия. В прошлом сезоне он поставил спектакль «Зеркало» в театре «Пространство внутри» про дуэль мировоззрений, своеобразную рефлексию на события Второй мировой войны. В новом проекте Савельев словно показывает «обратную сторону Луны»: не только жизнерадостного Чуковского, но и неизвестного многим переводчика Николая Корнейчукова (настоящее имя писателя).

Каждый спектакль Савельева, словно шкатулка с секретом, полностью раскрывается под финал. В «Чуковском» режиссёр не отходит от своей любимой схемы: фабула постановки складывается как пазл, но только самые терпеливые зрители узнают заложенный смысл неторопливо развивающейся истории. По своей сути драматургия более чем трёхчасовой постановки выстроена довольно хаотично: в один момент Чуковский беседует с посетительницей санатория, в другой она оказывается повзрослевшей Мурочкой, а вслед за этим действие превращается практически в «Алису в Зазеркалье». Писатель оказывается в СНТ «Лимпопо» и вынужден решать проблемы местных обитателей — говорящих зебры, газели, хрюши, медведя, бегемота. Причём под энергичные звуки музыки на слова его же стихотворений.

Продираясь сквозь наполненные намёками и скрытыми смыслами речи зверей, проходя своеобразные квесты в «Лимпопо», Чуковский обретает себя, находит прощение и в очередной раз доказывает, что любовь побеждает всегда. Спектакль демонстрирует, что Чуковский был настоящим волшебником. Как Джон Рональд Руэл Толкин переосмыслил в «Хоббите» и «Властелине колец» события битв Первой мировой войны, участником которых он стал, так и Чуковский трансформировал горечь и трагические события в светлые и жизнерадостные истории, которые продолжают формировать русский культурный код.

Возрастной ценз: 18+

Ближайшие постановки намечены на 17 октября, 4 ноября.

