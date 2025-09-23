Опера о летчике и музыка Шостаковича: где смотреть и слушать классику вне Москвы

В Самаре идёт фестиваль искусств, в рамках которого выступит оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, а ещё покажут балеты Игоря Стравинского «Шехеразада» и «Жар-птица» и дадут оперу Родиона Щедрина «Не только любовь». В Нижнем Новгороде пройдёт Фестиваль современной музыки, посвящённый 80-летию Великой Победы. А в Саратове прошла премьера оперы «Повесть о настоящем человеке», главную партию в которой исполняет приглашённая звезда — солист Большого театра Андрей Потатурин. «Рамблер» рассказывает о главных событиях классической музыки, которые проходят этой осенью за пределами Москвы.

Гастрольный тур Фестиваля Ильдара Абдразакова

Когда: по 28 сентября.

Где: Клин, Тверь, Псков, Великий Новгород.

Ильдар Абдразаков проводит свой одноимённый VIII Международный музыкальный фестиваль. Основная цель мероприятия — помочь молодым артистам на профессиональном поприще. Знаменитый бас, а сегодня уже и художественный руководитель Севастопольского театра оперы и балета в рамках Образовательной программы фестиваля берёт с собой на гастроли лучших студентов из разных стран. Молодым музыкантам предоставляют возможность выступить на одной сцене с титулованными артистами.

Этот проект пользуется необыкновенной популярностью: за семь лет существования музыкального форума было подано около 6000 заявок от исполнителей из разных стран, из которых певец и педагоги отбирают единицы. В этом году из 300 человек шанс получили всего 9. Каждый сезон устраиваются концерты в разных городах, на сегодня их уже 25. Не так давно фестиваль проходил в Башкирии, на родине Абдразакова, и один из концертов певец дал в селе Александровка, где жил его отец.

В этом году проект приурочен к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Но не только: маршрут гастрольного турне проложен по знаковым для русской культуры городам, а программа посвящена также и музыке других русских композиторов. Открылся фестиваль в Клину, в концертном зале Музея-заповедника Чайковского. Здесь композитор провёл свои последние годы. После смерти Чайковского его брат Модест «законсервировал» дом, где жил Пётр Ильич, сохранив все его вещи, — так появился первый в России музыкальный мемориальный музей.

После Клина музыканты отправились в Тверь, а следующий концерт состоится в Пскове, на земле, где родился композитор Модест Мусоргский. Сегодня в селе Карево, где находилось имение его отца, располагается единственный музей композитора. Закрытие фестиваля пройдёт в Великом Новгороде, на родине Сергея Рахманинова. Программа концертов включает сочинения всех троих композиторов, перу которых принадлежит много вокальной музыки — романсы, оперы.

Вместе с Идьдаром Абдразаковым в гастрольный тур отправляются солист театра «Геликон-опера» бас Алексей Тихомиров, а также выпускники Образовательной программы, среди которых обладательница Гран-при Международного конкурса имени Муслима Магомаева Екатерина Иванова, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и артист Молодёжной оперной программы Большого театра Чингис Баиров. Партию фортепиано исполнят концертмейстер Севастопольского государственного театра оперы и балета Евгений Сергеев. А выступление в Пскове пройдёт в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижёра Алексея Репникова.

«Повесть о настоящем человеке»

Когда: с 20 сентября по 31 октября.

Где: Саратов.

В сентябре на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета прошла премьера оперы, которую сам Сергей Прокофьев почти не слышал при жизни. Речь о «Повести о настоящем человеке» — произведении с трудной, но удивительной судьбой.

Композитор взялся за этот сюжет в 1947 году. Он обратился к повести Бориса Полевого о лётчике, который чудом выжил во время Великой отечественной войны и совершил подвиг. Алексей Мересьев пережил ампутацию обеих ступней, но смог вернуться на фронт и снова взяться за штурвал истребителя, чтобы сбивать самолёты фашистских захватчиков. Прокофьев написал пронзительную мелодичную оперу о силе человеческого духа и воли. Но цензура, атаковавшая в те годы советских композиторов (в 1948-м вышло печально известное постановление политбюро «Об опере «Великая Дружба», обвинявшая композиторов в формализме и, по сути, накладывавшая вето на их творчество), не пропустила и эту работу.

При жизни композитора оперу исполнили всего один раз — на закрытом показе в Ленинграде в 1948 году, после чего надолго положили в стол. Лишь 12 лет спустя премьера оперы прошла в Большом театре. В последние десятилетия опера Прокофьева возвращается на сцены российских театров, и Саратовский — один из них. Здесь представляют новую версию этой музыкальной драмы. Режиссёр Георгий Исаакян видит в истории Маресьева не просто военный подвиг, а часть большого национального мифа о стойкости — в одном ряду с житиями святых, подвигом Ивана Сусанина и событиями «Повести временных лет».

Главную партию исполняют приглашённая звезда — солист Большого театра Андрей Потатурин и солист саратовской труппы Алексей Смирнов.

Премьерные показы состоялись в сентябре, следующий спектакль пройдёт в октябре.

Открытие Фестиваля современной музыки

Когда: 25 сентября.

Где: Нижний Новгород.

В Нижнем Новгороде стартует Фестиваль современной музыки, посвящённый 80-летию Великой Победы. Открытие пройдёт на сцене концертного Пакгауза, в этот вечер слушателю будет предложена программа «Диалог эпох: Шостакович и Мартен». По замыслу программного директора фестиваля Алексея Трифонова два композитора из разных стран — Дмитрий Шостакович и швейцарец Франк Мартен — ведут художественный диалог сквозь время и пространство, каждый со своей позиции размышляя на тему бесчеловечности войны.

В центре программы — Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича — грандиозное полотно, рождённое в блокадном Ленинграде и законченное в Куйбышеве (ныне Самара). Сама история исполнения этой симфонии потрясает: ещё во время войны она прозвучала и в Ленинграде, взятом в кольцо блокады, и в США. Как гласит легенда, один из немецких офицеров, услышав эту симфонию, сказал: «Народ, который пишет такую музыку, не победить».

Особого внимания в программе заслуживает сочинение современника Шостаковича, швейцарского композитора Франка Мартена «Шесть монологов из Jedermann». Сочинения Мартена редко исполняются в России, тем более на большой сцене с участием симфонического оркестра.

В основе цикла — текст знаменитой пьесы-мистерии австрийского драматурга Гуго фон Гофмансталя «Имярек» («Каждый человек»). Согласно сюжету богача на пороге смерти посещает сам Бог и призывает к ответу за прожитую жизнь. Мартен выбирает шесть ключевых монологов главного героя, в которых тот проходит путь от страха смерти до обретения веры и надежды на жизнь вечную. Диалоги неслучайно были написаны в разгар Второй мировой войны: композитор обращается к острым вопросам нравственности и гуманизма.

Солировать в этот вечер будет бас Александр Воронов, выпускник Университета Моцартеум в Зальцбурге, певец с большим опытом выступлений на европейских сценах. За пультом оркестра La Voce Strumentale — его основатель и главный дирижёр, а также музыкальный руководитель Нижегородского оперного театра Дмитрий Синьковский.

VI международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

Когда: 28 сентября.

Где: Самара.

Для Самары имя Дмитрия Шостаковича — часть культурного кода города. Здесь, ещё когда город носил название Куйбышев, он закончил свою грандиозную «Ленинградскую» симфонию. Здесь же, силами Госоркестра, который также был эвакуирован в город на Волге, прошла её мировая премьера. В честь Шостаковича названа одна из самарских улиц, ему установлен памятник у Театра оперы и балета, а самому театру в 2022-м присвоили имя композитора.

Поэтому возникновение фестиваля, тон которому бы задавала музыка Шостаковича, его монументальное наследие (15 симфоний, 15 квартетов, оперы и балеты, камерная музыка, музыка к кинофильмам и так далее), вполне логично. В этом сезоне фестиваль проходит уже в шестой раз. Среди примечательных событий фестиваля этого года — концерт Квартета имени Бородина с сочинениями Шостаковича и Бетховена, премьера балетов Игоря Стравинского «Шехеразада» и «Жар-птица», музыка учеников Шостаковича Мечислава Вайнберга и Бориса Чайковского, гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с оперой его младшего современника Родиона Щедрина «Не только любовь». А также гастроли Театра Бориса Эйфмана и балета «Красная Жизель», посвящённого одной из лучших балерин Императорской сцены Ольге Спесивцевой, которая так и не смогла оправиться от революционных событий и провела несколько десятков лет в доме для умалишённых.

Отдельно выделим программу, которую представят на фестивале Владимир Спиваков и его оркестр «Виртуозы Москвы». В год 80-летия Победы они играют камерную Девятую симфонию Шостаковича, посвящённую «Памяти жертв фашизма и войны». Это приватное, лирическое высказывание композитора совсем лишено победных фанфар: музыка словно сосредоточена на хрупкости мира и боязни его разрушить вновь, особенно памятуя о той цене, которую заплатило человечество за его обретение.

Компанию симфонии составит пьеса «Медленная часть» австрийского композитора Антона Веберна, который стал невольной жертвой войны. В 1945 году американский солдат в темноте принял огонёк его сигареты за оружие и застрелил композитора. В этом же концерте прозвучат два сочинения грузинского композитора Гии Канчели: «Тихая молитва» для скрипки, виолончели и детского голоса в записи, посвящённая российским музыкантам Мстиславу Ростроповичу и Гидону Кремеру. А также «Маленькая Данелиада» — сюита по музыке к фильмам Георгия Данелии.

