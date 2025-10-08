История картёжника и драма строителя: что смотреть в московских театрах в октябре

В Театре сатиры актёр Игорь Миркурбанов исполнит роль зависимого карточного игрока. В Российском академическом молодёжном театре художественный руководитель Алексей Бородин поставит спектакль сразу по двум пьесам. А в театре «Сатирикон» дадут спектакль о постапокалиптическом будущем. «Рамблер» отобрал интересные театральные премьеры, которые покажут в столице в октябре.

© Предоставлено пресс-службой Школы драматического искусства

Спектакль «Строитель Сольнес»

«Игра интересов»

Где: Российский академический молодёжный театр (РАМТ).

Когда: 23 и 30 октября.

В РАМТе первой премьерой 105-го сезона станет спектакль худрука театра Алексея Бородина «Игра интересов». Режиссёр в этой работе соединяет две пьесы начала XX века. Первым произведением станет «Игра интересов» испанского писателя Хасинто Бенавенте о двух мошенниках, которые дурачат весь город. А вторым — драма английского драматурга Роберта Шерриффа «Конец пути» о молодых британцах, попавших в окопы Первой мировой войны чуть ли не со школьной скамьи.

© Предоставлено пресс-службой театра

Худрук театра Алексей Бородин

На сцену выйдут ведущие артисты «театра Бородина»: Максим Керин, Александр Гришин, Даниил Шперлинг, Нелли Уварова, Мария Рыщенкова, Тарас Епифанцев, Алексей Мишаков, Иван Юров.

«Ковчег-2»

Где: «Сатирикон».

Когда: ближайшие показы 23 и 24 октября.

«Ковчег-2» — это история про постапокалиптическое будущее. Земля пережила глобальную катастрофу, последние люди, оставшиеся в живых, ждут ракету, которая заберёт их и переправит на Марс. Но маленький человек Василий Мухин, инженер на роботостроительном заводе, в последний момент решает остаться.

© www.satirikon.ru

Спектакль поставил молодой режиссёр Гоша Мнацаканов. Это его вторая постановка в «Сатириконе» после «Елизаветы Бам» по одноимённой повести советского писателя Даниила Хармса. Историю про постапокалиптическое будущее он сочинил вместе с актрисой Варварой Маценовой, которая в этом спектакле дебютировала ещё и как сценограф.

«Весьма остроумная и превесёлая комедия о виндзорских жёнушках»

Где: Малый театр, Сцена на Большой Ордынке.

Когда: 25 октября.

Этот спектакль — подарок для тех, кто ходит в театр, чтобы забыть о мировой политике, инфляции, ценах на бензин и картофель и провести вечер в другом тысячелетии. Шекспировская комедия идеально подходит для такой перезагрузки, хотя современную повестку при желании в ней тоже можно обнаружить. По сюжету ветреный сэр Джон Фальстаф, намереваясь подзаработать денег, начинает ухаживать сразу за двумя замужними женщинами — миссис Форд и миссис Пейдж. Но виндзорские жёны разоблачают его замысел и решают проучить.

© Евгений Люлюкин

Наиболее известный перевод пьесы принадлежит Маршаку, но в Малом театре она идёт в новой сценической версии драматурга Сергея Плотова. Режиссёр спектакля Александр Вельмакин видит в пьесе Шекспира оду радости: ни одного отрицательного героя, только смешные, веселые, иногда нелепые персонажи. Художник Максим Обрезков придумал для спектакля идеальную форму: это лабиринт, в котором будут блуждать герои, пытаясь найти выход из интриг и конфликтов.

Роль сэра Джона Фальстафа исполнит народный артист России Александр Клюквин, а виндзорских жёнушек — народные артистки России Светлана Аманова и Людмила Титова.

«Скучная история»

Где: Театр имени Маяковского.

Когда: ближайший спектакль — 25 октября.

В основу спектакля вошла повесть Антона Павловича Чехова «Скучная история», которая представляет собой монолог пожилого человека, именитого профессора в преддверии скорой кончины. По ночам, мучаясь бессонницей, учёный размышляет о прожитой жизни. Режиссёр Денис Хуснияров превратил эту бессонницу в сюжетный ход. Однажды профессору всё-таки удаётся заснуть, в этом сне, похожем на бред, его близкие начинают вести себя совсем не так, как наяву, и даже время начинает течь по-другому.

© Дмитрий Дубинский

Профессора играет Михаил Филиппов. На пресс-подходе актёр сказал журналистам, что хорошо знает и любит «Скучную историю» и всякий раз, читая её, бывает поражён тем, что эту повесть Чехов написал в 29 лет. Михаил Филиппов служил в Театре имени Маяковского полвека, с 1973 по 2023 год. Сейчас он состоит в труппе Малого театра, а в Маяковке задействован как приглашённый артист.

Актриса Евгения Симонова играет в спектакле жену профессора. В разговоре с автором «Рамблера» она напомнила, что в повести её героине уделено мало времени, а в постановке её персонаж раскрывается подробнее. «Для меня это история о том, могут ли два человека, которые проживают вместе долгую жизнь, удержать нежность и внутреннюю связь друг с другом», — поделилась актриса.

«Строитель Сольнес»

Где: Школа драматического искусства.

Когда: ближайший спектакль — 26 октября.

«Строителя Сольнеса» считают автобиографической пьесой норвежского драматурга Генрика Ибсена — стареющий мастер испытывал внутреннюю необходимость подвести итоги собственной жизни и подарил своему герою, преуспевающему архитектору Халвару Сольнесу, собственные мысли, страхи и сомнения. В основе пьесы — история человека, который достиг вершин в профессии, но не может справиться с обуревающими его чувствами. Он винит себя в смерти собственных детей, боится будущего и ревниво относится к наступающим на пятки молодым.

© Предоставлено пресс-службой театра

В спектакле режиссёра Евгения Закирова все эти страсти буквально выплескиваются в зал. Постановщик смешал текст Ибсена с личными высказываниями актёров и монологами их героев в других спектаклях. В какой-то момент зритель теряется, кому принадлежит монолог, — строителю Сольнесу или актёру Игорю Яцко, который играет этого персонажа. Спектакль идёт на одном дыхании и оставляет ощущение сплошной импровизации, которая рождается на глазах у зрителя.

«Старик и море»

Где: Мастерская Петра Фоменко, Старая сцена.

Когда: конец октября.

Выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа Иван Шалаев летом выпустил свою первую постановку на профессиональной сцене — в петербургском Театре имени Комиссаржевской он поставил «Белые ночи» Достоевского. В Москве первой постановкой молодого режиссёра станет спектакль «Старик и море» по новелле американского писателя Эрнеста Хемингуэя, которую автор написал в 1952 году и получил за неё Пулитцеровскую и Нобелевскую премии. Хемингуэй считал новеллу «Старик и море» своим лучшим произведением и называл «притчей о человеческом достоинстве». В её основе — реальное событие, эпизод из жизни старого кубинского рыбака, который два дня и две ночи боролся в открытом море с огромным марлином.

Участниками спектакля, который покажут в пространстве Старой сцены, станут актёры Анатолий Горячев и Владислав Ташбулатов.

«Свадьба Кречинского»

Где: Театр сатиры.

Когда: ближайшие спектакли — 30 и 31 октября.

Театр сатиры открыл сезон спектаклем по одной из самых загадочных русских пьес. «Свадьба Кречинского» была написана в тюрьме. Её автор, Александр Сухово-Кобылин, находился под следствием по обвинению в убийстве своей любовницы, француженки Луизы Симон-Деманш. Хотя улик против него не было, обвинение не снимали. В общей сложности Сухово-Кобылин находился под следствием семь лет, но был вынужден всю жизнь доказывать свою невиновность.

© fomenki.ru

«Свадьба Кречинского» — пьеса о зависимом игроке, готовом поставить на карту все что угодно. Кречинский собирается жениться на дочери богатого помещика, которая в него влюблена, чтобы потратить её приданое на кон. В спектакле худрука Театра сатиры Евгения Герасимова заядлого игрока сыграл Игорь Миркурбанов. В одном из интервью он рассказывал, как на зарубежных гастролях каждый вечер после спектакля шёл в казино и проводил там все ночи, так что игорная горячка ему хорошо знакома.

Важной частью спектакля станут танцевальные номера, поставленные хореографом Сергеем Землянским, и музыка, написанная композитором Алексеем Лосихиным. Евгений Герасимов не только выступает в роли режиссёра-постановщика, но и выходит на сцену в образе Сухово-Кобылина, талантливого драматурга и человека с трагической судьбой.

«Чуковский»: спектакль для взрослых с Данилой Козловским в главной роли