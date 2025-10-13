«Буря»: Театр Пушкина в своём новом спектакле объединил нейросети и пьесу Шекспира

В Театре Пушкина состоялась долгожданная премьера спектакля «Буря» по одной из последних пьес Уильяма Шекспира. В истории про придворные интриги в средневековом Милане, семейные ссоры, предательства и волшебство сыграли Александра Урсуляк, Владимир Майзингер, Елизавета Кононова, Александр Дмитриев и другие. Режиссёр Николай Рощин необычно трактует знаменитый сюжет, смешивая классику и современность, стихотворную форму и прозу, древность и нейросети. «Рамблер» рассказывает, чем интересна постановка.

© Геворг Арутюнян

Спектакль стал первой премьерой нового сезона в Театре Пушкина и сразу задал высокую планку для других новинок театра. «Буря» удивит даже самого искушённого театрала. Шекспировские страсти выглядят как никогда современно в версии режиссёра Николая Рощина, а интерактивные элементы постановки позволяют зрителям быстрее и легче понять мысли, скрытые мотивы, мечты и надежды героев. Даже сложная хореография и массивные декорации, которые за время трёхчасового спектакля неоднократно двигаются и трансформируются, служат одной цели — увлечь зрителя, погрузить его в знакомый шекспировский мир, а затем — неожиданно изменить ход истории.

© Геворг Арутюнян

«Буря» считается одним из последних законченных произведений в творчестве Уильяма Шекспира. Он написал её в 1611 году, а опубликовал в 1623-м. Пьеса, что необычно для писателя, представляет собой трагикомедию с мрачными событиями, но в то же время со счастливым финалом.

История повествует о волшебнике Просперо, правителе Милана, который был свергнут братом Антонио. Просперо и его маленькую дочь Миранду посадили на ветхий корабль и отправили в море. По счастливой случайности они не утонули, а оказались на удалённом от цивилизации острове, где Просперо спас духа воздуха Ариэля (интересно, что изначально духа играли женщины и только с XX века также стали исполнять мужчины). Тот страдал от мук в заточении, в которое его отправила колдунья Сикоракса. В благодарность за новообретённую свободу Ариэль становится прислужником Просперо и помогает герою захватить власть над необитаемым островом.

© Геворг Арутюнян

Действие пьесы и спектакля начинается, соответственно названию, со зрелища — мощной бури, в которую попадает корабль Антонио, противника Просперо. Вместе с ним на палубе находятся король Неаполя Алонзо и его сын Фердинанд. Корабль благодаря волшебным «стараниям» Ариэля терпит крушение, и выжившие оказываются на острове под властью волшебника.

Как это обычно бывает в постановках Рощина, режиссёр делает ставку на витиеватую сценографию, использует сложные пространственные решения, активно и успешно сгущает краски повествования, свободно и смело интерпретирует классический сюжет.

© Геворг Арутюнян

В новом проекте он концентрируется на темах преступления, отмщения, прощения и искупления. Причём исследует их Рощин современными методами. Уже в первой сцене кораблекрушения над весьма правдоподобно построенным средневековом кораблём с парусом возникает большой экран. На него с помощью камеры в прямом эфире транслируется всё происходящее в трюме: рыцари в доспехах пытаются спастись от воды, которая заливает корабль.

Чтобы познакомить зрителей с главными героями, в следующих сценах на этом же экране показываются сгенерированные нейросетями анимационные изображения Просперо, Алонзо, Антонио и других. Обыгрывается это тоже необычно: Просперо лично рассказывает дочери о своих противниках, поместив на её голову VR-шлем, в который транслируется то же, что зрители видят на экране: портреты основных персонажей пьесы.

© Геворг Арутюнян

Микс разных смысловых тем, диалог (который больше похож на хаотичное смешение) эпох, стилей и настроений задают тон всему действию. Главные герои обитают в декорациях абсолютно современной городской квартиры с душем, холодильником, микроволновкой — оттого ещё страннее и футуристичнее в них смотрится рыцарь Фердинанд в латах. Он, спасшись от кораблекрушения, набредает на жилище волшебника, знакомится там с Мирандой и влюбляется в неё.

По задумке Уильяма Шекспира герои в финале смогли выстрадать своё счастье: после многочисленных испытаний Фердинанд получает благословение на союз с Мирандой, Просперо прощает противников, те призывают его в Милан на царство, затем Просперо освобождает томившегося у него в услужении Ариэля, а в эпилоге и вовсе отрекается от колдовства.

© Геворг Арутюнян

Но Рощин решает не оставлять героев на этой ноте. Режиссёр заканчивает шекспировским финалом только первое действие. Перед тем, как кулисы закрываются, Ариэль выходит к зрителям и, обращаясь к залу, произносит философскую речь. Дух размышляет о своей судьбе: вспоминает о том, как Просперо обманывал его долгие годы, заставляя прислуживать, относился потребительски и не замечал страданий Ариэля. Дух воздуха решает изменить историю: вернуться в прошлое и трансформировать некоторые события так, чтобы ряд персонажей показал свою истинную натуру.

© Геворг Арутюнян

Со второго акта спектакль превращается в настоящий тарантиновский сюжет. Эта история противопоставляется первой части по смыслу, визуальному воплощению и тону повествования. Вторая часть — гораздо более мрачная, она начинается со знакомого зрителям белого экрана, на котором демонстрируется своеобразная компьютерная игра — шутер от первого лица. Так Ариэль показывает зрителям историю с точки зрения противников Просперо. Они дают волю своей темной стороне: плетут заговоры, вступают в схватки, дерутся на мечах, и постановка становится во всех смыслах кровавой.

Свои действия Ариэль, погрузивший героев в «смутную эру», оправдывает фразой: «Я ничего не делал, только позволил людям делать то, что они хотят». Николай Рощин так же как будто отходит в тень, под финал оставляя зрителей с вопросами о глубине человеческих метаний, непредсказуемых характерах, поражая аудиторию неоднозначностью выбора и призывая к размышлениям. И это послевкусие от постановки мало кого оставит равнодушным.

