Оперы о бурятской шаманке и римской императрице: что послушать осенью в Москве

На пяти площадках столицы состоится фестиваль современной музыки «Пять вечеров». В концертном зале имени Чайковского дадут оперу«Агриппина», которая прославила её автора, немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. На сцене концертного зала «Зарядье» представят оперу «Алеко» в постановке Ильдара Абдразакова, а в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко — оперу о бурятской шаманке «Эреэхэн». «Рамблер» рассказывает о главных событиях академической музыки, которые пройдут осенью в Москве.

© uuopera.ru

«Агриппина»

Где: Концертный зал имени Чайковского.

Когда: 18 сентября.

Государственный академический камерный оркестр России открывает цикл программ, посвящённых своему 70-летию. Коллектив представит одно из самых виртуозных сочинений эпохи барокко — оперу Георга Фридриха Генделя «Агриппина».

Обращение к музыке барокко — возвращение к истокам оркестра. Именно сочинения Баха, Генделя и Вивальди звучали в первых программах коллектива, основанного Рудольфом Баршаем в 1955 году. Новый музыкальный руководитель Филипп Чижевский, возглавивший оркестр в прошлом сезоне, продолжает эту традицию, предлагая слушателям масштабные барочные проекты.

В основе сюжета оперы Генделя — хитросплетение страстей и интриг в Древнем Риме. Императрица Агриппина узнает, что её супруг Клавдий погиб во время бури, и начинает борьбу за трон для своего сына Нерона. На самом деле император чудом остаётся жив, а спасший его полководец Отон тоже претендует на власть. Агриппина мастерски манипулирует всеми участниками этой драмы: влюблённым Клавдием, коварной красавицей Поппеей, за которой ухаживают император и Отон, честолюбивыми советниками и собственным сыном. Ничто не остановит её на пути к власти.

Молодой композитор создал оперу всего за три недели, правда переработав довольно много собственной музыки и произведений композиторов-предшественников и современников. Эта виртуозная работа была написана для открытия карнавального сезона 1709–1710 годов и показана в театре Сан-Джованни-Хризостомо в Венеции. Премьера стала сенсацией. Искушённую венецианскую публику покорили музыка, богатые инструментальные краски и сложнейшие вокальные партии. Успех был ошеломляющим: опера выдержала 27 представлений за один сезон, что для того времени было весьма успешным результатом. «Агриппина» подвела итог раннему периоду в творчестве композитора — Гендель стал знаменит.

Но после XVIII века «Агриппину» надолго забыли. Её триумфальное возвращение на сцены мира началось лишь в середине XX века. Среди известных постановок последнего времени — спектакли в нью-йоркской «Метрополитен-опера», лондонском Ковент-Гарден, Гамбургской государственной опере. Одна из выдающихся исполнительниц партии Агриппины современности — американка Джойс ДиДонато. Этот статус попытается оспорить российская певица Василиса Бержанская, уже покорившая титулованные сцены мира. Она исполнит партию Агриппины в предстоящем концерте.

Вместе с ней на сцену зала имени Чайковского выйдет ещё одна звезда — контральто Соня Прина, ставшая известной именно благодаря партиям в генделевских операх. Также в концертном исполнении участвуют российские певицы сопрано Елене Гвритишвили, меццо-сопрано Яна Дьякова, контратенор Платон Силаев, бас-баритоны Игорь Подоплелов и Илья Татаков и бас Демьян Онуфрак.

© meloman.ru

Филипп Чижевский

Фестиваль «Пять вечеров»

Где: на разных площадках Москвы.

Когда: 20–30 октября.

Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров» пройдёт в Москве в седьмой раз. Форум представляет уникальный срез сегодняшней современной музыки: начинающие и известные композиторы, поддерживающие новейшую музыку ансамбли и солисты, темы, оказавшиеся на пике авторского осмысления. Все это ждёт слушателей в ходе пяти концертов на пяти площадках. В концертном зале имени Чайковского, Камерном зале филармонии, Малом зале «Зарядья», Доме культуры «Рассвет» и Рахманиновском зале консерватории прозвучат сочинения 35 российских композиторов. В программе — мировые премьеры и новейшие партитуры.

Каждый вечер посвящён отдельной теме. Фестиваль стартует с масштабного симфонического концерта «Музыка в движении». Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина представит программу, целиком посвящённую музыке для хореографии. В афише — балет Made in Bolshoi Анатолия Королёва, фрагменты национального балета Анастасии Дружининой, написанного к столетию Бурятии, «Неумолимый танец» Юрия Каспарова, а также виртуозный Концерт для арфы Георгия Фёдорова и образный «Красный концерт» Диниса Курбанова.

Второй вечер, «Голоса настоящего», посвящён хоровой музыке и раскрывает современные художественные приёмы в работе с голосом. Ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко и Глеба Кардасевича исполнит сочинения, в которых переплетаются древние обряды, народные плачи и современная поэзия. В программе — произведения Ольги Бочихиной, Игоря Яковенко, Евгении Долговой и других авторов, ищущих новые формы и форматы хорового искусства.

В третий вечер «Осколки угасшего времени» будут представлены экспериментальные пьесы, посвящённые связи времен, работе исторической и поколенческой памяти, мифологическим стихиям и хрупкости мироздания. Свои сочинения представят Вера Иванова, Елена Шипова, Евгения Бриль и другие композиторы, создающие звуковую мозаику нашей эпохи.

Четвертый вечер «Стихии» представит богатство тембров народных инструментов, помещённых в контекст современного звучания: балалайка, домра, кантеле и мандолина прозвучат в сольных и ансамблевых сочинениях. В программе этого концерта — виртуозные пьесы Сергея Попова, Дарьи Мараевой, Григория Зайцева и Эльмира Низамова в исполнении солистов ансамбля «Россия» и музыкантов Михаила Турпанова (фортепиано), Александра Николайчука (балалайка), Елены Магницкой (кантеле) и других.

В финале организаторы предлагают погрузиться в технику медленного слушания. Камерная программа «Медленная музыка» представит сочинения Ольги Ивановой, Алины Подзоровой, Настасьи Хрущевой, а также премьеру пьесы Jardins Sous La Pluie Риада Маммадова. Каждый концерт модерируют музыковеды, специалисты по новой музыке.

© meloman.ru

Николай Никифорчин

«Эреэхэн»

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Когда: 28 октября.

Оперу композитора Баира Дондокова «Эреэхэн» в постановке Бурятского театра оперы и балета в столице покажут в рамках фестиваля «Видеть музыку», который проходит до 2 декабря этого года.

Мировая премьера оперы состоялась в 2023 году и была посвящена 100-летию Республики Бурятия. В преддверии знакового юбилея театр объявил конкурс на создание национальной оперы. Победителем стал уроженец Бурятии, выпускник Уральской консерватории Баир Дондоков.

В поисках сюжета для будущей оперы композитор обратил внимание на пьесу драматурга Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа», рассказывающую о появлении Бурятии на карте России. Сюжет, основанный на реальных событиях, рассказывает о походе лидеров нации к Петру Первому в 1703 году. Исторические факты становятся фоном для трагической истории. Главная героиня оперы — юная шаманка Эреэхэн, которой не суждено вернуться из этого похода: духи предсказывают ей гибель. Девушка отдаёт жизнь за будущее своего народа.

Музыкальный язык сочинения насыщен интонациями национального фольклора, а в финале оперы Баир Дондоков цитирует старинную бурятскую песню. Опера исполняется на бурятском языке — редкий случай в истории национальной культуры.

В создании визуального ряда участвовал современный художник Даши Намдаков, чьи работы выставлялись в Эрмитаже, Московском музее современного искусства и других престижных институциях. Главным элементом декораций стала пятиметровая скульптура «Ясновидение»: у Всевидящей шесть глаз, и их расположение напоминает ветви дерева, символизируя источник всего живого. Ещё один важный элемент сценографии — локоны волос Эреэхэн, символизирующие любовь, верность и смерть.

© stanmus.ru

«Алеко»

Где: концертный зал «Зарядье».

Когда: 30 октября.

В ожидании собственного здания на мысе Хрустальном Севастопольский государственный театр оперы и балета привозит в Москву свою первую оперную премьеру. «Пока строится наш собственный дом, мы создаём постановки на ведущих сценах страны», — отмечает художественный руководитель театра Ильдар Абдразаков, чьи слова приводятся в пресс-релизе мероприятия.

В «Зарядье» покажут оперу Сергея Рахманинова «Алеко». Это произведение стало дипломной работой 19-летнего композитора и было написано всего за 17 дней. Камерная лирико-психологическая опера с напряжённым драматическим действием покорила своей эмоциональной глубиной и яркостью музыкальных образов экзаменаторов. Среди них был Пётр Ильич Чайковский, который предложил автору играть «Алеко» в один вечер со своей «Иолантой».

В основе оперы лежит поэма Пушкина «Цыганы», либретто к которой создал Владимир Немирович-Данченко. История повествует о трагическом столкновении вольнолюбивых цыган и мятежного Алеко, бежавшего от «неволи душных городов» в поисках свободы, но принесшего с собой горе и разрушение. Композитор создал многогранный психологический образ, а знаменитые исполнители, например Федор Шаляпин, придали свои оттенки портрету героя.

Особенность предстоящего спектакля в том, что всемирно известный бас, художественный руководитель Севастопольского театра Ильдар Абдразаков выступил не только в заглавной партии, но и как режиссёр-постановщик. «Опера "Алеко" — произведение особой драматической силы. В нашей постановке пушкинская история обретает современные акценты, а богатейшая палитра музыки Рахманинова раскрывается во всей своей выразительности», — подчёркивает маэстро, чьи слова приводятся в пресс-релизе спектакля.

Над визуальным воплощением работала команда выдающихся мастеров: вторым режиссёром выступила главный режиссёр Севастопольского оперного театра Ляйсан Сафаргулова, сценографию создала обладательница «Золотой Маски» Екатерина Малинина. Хореографию подготовили Анастасия Чередникова и Брайэн Опоку, а характерные выразительные костюмы представит Модный дом Yana.

Вместе с Абдразаковым на сцену концертного зала «Зарядье» выйдут ведущие оперные певцы: солист Московского театра «Новая опера», бас Алексей Тихомиров, приглашённая солистка Большого театра, меццо-сопрано Юлия Шаварина, а также участники Международных молодёжных оперных программ Ильдара Абдразакова.

Музыкальную основу спектакля обеспечат Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина и Государственная Академическая хоровая капелла имени Юрлова.

© zaryadyehall.ru

