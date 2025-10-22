«Обыкновенная смерть»: о чём говорит Евгений Миронов со зрителями в новом спектакле

В Театре Наций президент Александринского театра Валерий Фокин представил спектакль «Обыкновенная смерть» по повести Льва Толстого. Постановка получилась практически бенефисом худрука театра Евгения Миронова, который перевоплотился в главного героя. Спектакль не просто заставляет зрителей задаться вечными вопросами, но через формат исповеди становится монологом о смысле всего сущего. «Рамблер» рассказывает, чем пугает и удивляет постановка и почему на неё надо попасть.

© Пресс-служба Театра Наций

Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», впервые опубликованная в 1886 году, признана едва ли не главным произведением писателя в малой литературной форме. Английский прозаик Олдос Хаксли и аргентинский классик экзистенциализма Хулио Кортасар восхищались произведением. Владимир Набоков называл его самым ярким, совершенным и сложным в творчестве Толстого. А художник Иван Крамской отзывался о психологизме повести не как о простом искусстве, а о великом творчестве.

Спектакль «Обыкновенная смерть» стал первой работой президента Александринки Валерия Фокина в Театре Наций и первым за несколько десятилетий совместным проектом Фокина и Евгения Миронова в театре — до этого они работали вместе на подмостках ещё в 1990-х годах. Новая постановка получилась практически бенефисом худрука Театра Наций Миронова — благодаря пространству Малой сцены, самому материалу, драматическому мастерству и харизме артиста.

Малая сцена для премьеры была выбрана неслучайно: она предоставляет более точечный, практически интимный, контакт актёров со зрителем. У аудитории создаётся впечатление, что она смотрит фильм со множеством крупных планов: главные герои располагаются буквально на расстоянии вытянутой руки. Можно наблюдать за каждой, даже малейшей, сменой эмоции на их лицах. В зале отчётливо слышны и ощущаются звуки, шаги, перестановка декораций, шуршание тканей. Благодаря этому история становится ещё более реальной и осязаемой.

© Пресс-служба Театра Наций

Это неудивительно, ведь и первоисточник априори пробирает до дрожи: Толстой методично размышляет, исследует и препарирует состояние человека перед приближением кончины на примере судейского чиновника Ивана Ильича (Миронов). Автор описал, как живые родственники (жена Прасковья Фёдоровна в исполнении Марьяны Спивак, дочь Лиза, которую сыграла Глафира Лебедева), сослуживцы (Кирилл Быркин, Антон Ескин, Владимир Белостоцкий) обсуждают смерть героя, выискивая выгоду для себя. И только слуга Герасим (немногословный Никита Волков) оказывается самым бескорыстным знакомцем. А затем Толстой обращается к весьма натуралистичному и подробному рассказу (не гнушаясь разного рода подробностями) о недуге и переходе в мир иной Ивана Ильича.

В зрительном зале это обыгрывается напрямую: весь спектакль зрители находятся в помещении, где проходит прощание с Иваном Ильичом. Впервые Миронов появляется на сцене в гробу, который на подмостки выносят бывшие коллеги героя. Затем он пробуждается, словно ото сна, и монотонным, почти медитативным голосом начинает рассуждать о своей жизни. Причём смотрит на происходящее в моменте как бы со стороны. Всё выглядит столь натуралистично, а атмосфера в зале настолько грустна и тревожна, что зрителям стоит морально подготовиться к этому перед началом просмотра.

Вторым потрясением становится появление в спектакле «двойника» Ивана Ильича — загримированный Леонид Тимцуник визуально практически неотличим от Евгения Миронова. «Близнец» иллюстрирует события, произошедшие с главным героем. А сам Иван Ильич, облачённый в служебный мундир, вспоминает былое и задается вопросом: а правильно ли он жил? Его девизом было жить «легко, приятно и прилично». Но герой приходит к неутешительным результатам: он осознаёт, что всё его существование было фальшью.

© Пресс-служба Театра Наций

Герой Миронова не спеша, постепенно, но неуклонно меняет своё мировоззрение. Артист обращается напрямую к аудитории, всматривается в лица зрителей, будто беседует с ними, пусть и в формате монолога. В одной из сцен Миронов и вовсе идёт в зал, разговаривает со зрителями, задаёт вопросы, интересуется, удивляется. Таким образом спектакль трансформируется из обычного в иммерсивный.

Аналогично, словно хамелеон, на протяжении спектакля меняется сценическое пространство. Самым интерактивным моментом становится превращение сцены из обычного зала в станцию метро «Площадь Ильича». Так авторы постановки обращают внимание, что поднимающиеся в пьесе вопросы вневременны и вечны.

Фокин в последние годы нечасто ставит спектакли в московских театрах. После того как он в 1970–1980-х годах работал в «Современнике», с 1985 года возглавлял Театр Ермоловой, а в следующем десятилетии трудился худруком и генеральным директором в Центре имени Мейерхольда, он переместился в Санкт-Петербург. С 2003 года постановщик работает в Александринском театре и ставит спектакли, предпочитая преимущественно классическую литературу. Среди авторов — Фёдор Достоевский, Уильям Шекспир, Николай Гоголь, а также Владимир Набоков, Франц Кафка и другие.

Стиль Фокина пронзительный, он говорит со зрителем прямо, без иллюзорных метафор и экивоков. Оттого проза Льва Толстого звучит в его прочтении ещё более резко, неприглядно, сурово и жёстко. В версии постановщика сюжет повести Толстого оборачивается неожиданным образом.

Судейский чиновник судит сам себя и, открывая непригодные истины, осознаёт своё предназначение, а затем проходит через нравственное очищение. Озарение героя в финале — предвосхищение новой жизни. Каждый зритель по-своему будет интерпретировать диалог Ивана Ильича с самим собой, а наблюдение за перерождением человека наверняка заставит переосмыслить некоторые вещи и в своём окружении.

Ближайшие даты постановок намечены на 2 и 3 ноября.

