Бетховен на юге и Россини на Урале: что смотреть и слушать в октябре в регионах

В Нижнем Новгороде пройдёт гала-концерт в честь юбилея Нижегородского государственного академического театра оперы и балета. В Красноярском крае в рамках фестиваля искусств «Хворостовский» состоятся концерты «Музыка души и сердца», воссоздающие программу одноимённого выступления самого маэстро Хворостовского в 2013 году. А в Урал Опере в Екатеринбурге представят необычную версию «Севильского цирюльника» Россини. «Рамблер» рассказывает о главных событиях классической музыки и балета, которые проходят в октябре за пределами Москвы.

Гала-концерт «Опера и балет — 90 лет вдохновения»

Когда: 24 октября.

Где: Нижний Новгород.

В 2025 году Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина празднует 90-летие. В честь этого события на главной сцене состоится грандиозный гала-концерт, который станет центральным элементом юбилейных торжеств. Поклонников классического искусства ждёт встреча с солистами театра — знаменитыми артистами балета и вокалистами. Программа концерта объединяет шедевры русского и европейского музыкального театра.

Под управлением дирижёра Дмитрия Синьковского оркестр La Voce Strumentale, хор и солисты представят насыщенную программу, где каждая композиция — жемчужина оперного или балетного искусства. Публика услышит виртуозную арию Констанцы Agitata da due venti из «Гризельды» Вивальди в исполнении меццо-сопрано Яны Дьяковой, проникнется драматизмом русской музыки в арии Марфы из «Царской невесты» в исполнении Айгуль Хисматуллиной и сможет оценить силу вокала Марии Калининой в арии Леоноры Pace, pace, mio Dio из «Силы судьбы» Верди.

На сцену также выйдет обладательница премии «Золотая Маска» Венера Гимадиева. В интерпретации оперной дивы прозвучат болеро Елены Mercé, dilette amiche из оперы «Сицилийская вечерня» Верди и ария Лиу Tu che di gel sei cinta из «Турандот».

Кульминацией вечера станут страстные шедевры итальянского веризма — реалистического направления искусства последней трети XIX века. В их числе — пролог из «Паяцев» Леонкавалло в исполнении Константина Сучкова и ария Туридду Mamma! Quel vino e generoso из «Сельской чести» Масканьи в интерпретации тенора Ивана Гынгазова. Не обойдётся и без оперных хитов: виртуозной арии Царицы ночи из «Волшебной флейты» Моцарта и легендарной арии Калафа Nessun dorma из «Турандот» Пуччини.

Балетная часть программы будет не менее впечатляющей. Солисты балета театра воплотят на сцене хореографию великих Мариуса Фокина и Василия Вайнонена, представив изящное адажио из «Щелкунчика» Чайковского и знаменитую хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса.

Фестиваль искусств «Хворостовский». «Музыка души и сердца»

Когда и где: 25 октября, Красноярск; 26 октября, Ачинск; 28 октября, Норильск.

В Красноярском крае проходит фестиваль искусств «Хворостовский», посвящённый всемирно известному певцу, уроженцу Красноярска Дмитрию Хворостовскому. В программе фестиваля в этом году выделяется концерт баритона Василия Ладюка и Академического Большого хора «Мастера хорового пения», который называется «Музыка души и сердца». Он воссоздаст программу выступления самого Дмитрия Хворостовского, прошедшего в апреле 2013 года в Московской филармонии. Тогда с артистом также вышли на сцену «Мастера хорового пения».

Хворостовский поделил программу на две части. В первую вошла духовная музыка русских композиторов — Павла Чеснокова («Блажен муж», «Совет превечный»), Александра Архангельского («Символ веры») и Сергея Рахманинова (фрагменты из «Всенощного бдения»). Вторая, напротив, была посвящена народной музыке — от русских песен вроде «Уж ты, поле мое» и «Из-под дуба, из-под вяза» до пронзительных романсов. Говоря об этом концерте на пресс-конференции, Хворостовский выделял блок народных песен. «Каждая песня как моноконцерт: поешь об одном, думаешь о другом, а зритель чувствует что-то совершенно иное», — отмечал певец. Он пояснял, что русские песни — это «что-то глубинное, загадочное, ностальгическое», поэтому их невозможно описать словами.

Сегодня честь представить программу «Музыка души и сердца» выпала одному из ведущих баритонов России Василию Ладюку. Приглашённый солист Большого театра, он выступал в крупнейших оперных театрах мира: «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, театре «Ла Скала» в Милане, театре «Ла Фениче» в Венеции и других.

Сольный концерт Александра Рамма

Когда: 28 октября.

Где: федеральная территория Сириус, Краснодарский край.

Концертный центр «Сириус» начал работу на черноморском побережье в первых числах октября. Здесь находятся два зала — Главный на 1200 зрителей и Камерный вместимостью 500 человек, а фойе может трансформироваться в выставочное пространство.

В число первых артистов, чьи концерты состоятся в новом здании, вошли участники проходящего под патронатом Санкт-Петербургского Дома музыки проекта «Мастера музыки». Среди них — один из самых востребованных молодых российских музыкантов, виолончелист Александр Рамм. Критики отмечают, что в его игре виртуозность и интеллект сплетаются с редкой по глубине эмоциональностью.

В 2013 году исполнитель стал первым россиянином — лауреатом престижного конкурса Paulo Cello в Хельсинки. В 2015 году завоевал серебряную медаль конкурса имени Чайковского, а затем стал одним из самых молодых членов жюри состязания. Авторитетный британский журнал о классической музыке The Strad написал об исполнителе всего два слова: «Определённо феноменален».

На концерте в «Сириусе» Рамм предлагает слушателям масштабное путешествие по разным музыкальным вселенным. Программа построена как диалог эпох и стилей. В первом отделении прозвучат изящные вариации Бетховена на тему из оперы Моцарта «Волшебная флейта» и романтически насыщенная соната Сезара Франка. Во втором публику ждёт встреча с произведениями двух титанов XX века: эмоциональной и многогранной сонатой для виолончели и фортепиано ре минор Шостаковича и сонатой для виолончели и фортепиано до мажор Бенджамина Бриттена, в которой композитор раскрывает все тембровые и технические возможности инструмента. Именно альбом с музыкой Бриттена в исполнении Рамма был отмечен премией Нью-Йоркского фонда Violoncello Foundation.

В ансамбле с Александром Раммом в Сириусе выступит пианистка Анна Одинцова.

«Севильский цирюльник»

Когда: 30 октября.

Где: Урал Опера, Екатеринбург.

В Урал Опере идут премьерные показы «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини — одной из самых популярных опер в мире. Новый спектакль обещает стать не просто добротной классикой, а высказыванием, в котором пересекаются традиция и современность. Режиссёр Надежда Столбова, главный дирижёр Константин Чудовский и художник по костюмам и декорациям Ксения Кочубей предлагают зрителю заглянуть вглубь знакомого сюжета и обнаружить там не только искромётный юмор, но и сложноустроенный мир игры и иллюзий.

Для Надежды Столбовой «Севильский цирюльник» — прежде всего «опера-переодевание». Постановщица отходит от бытовой комедии в сторону чистого театрального действа, где процесс обмана и притворства становится самоцелью и источником наслаждения для героев. Как отмечает издание о классической музыке «Музыкальное обозрение», по мнению режиссёра, граф Альмавива и Фигаро — азартные молодые люди, которых заводит сам процесс покорения главной героини Розины и одурачивания её опекуна.

Константин Чудовский работает как дирижёр-постановщик над «Севильским цирюльником» впервые. Он признаётся, что нет ничего сложнее, чем итальянская комическая опера, пишет «Музыкальное обозрение». Выбор маэстро пал на оригинальную версию партитуры, где партию главной героини поёт меццо-сопрано, хотя вариант для колоратурного сопрано более популярен. По мнению дирижёра, меццо гораздо больше подходит к характеру героини. Глубокий, чувственный тембр приближает Розину к литературному первоисточнику — комедии Бомарше, где героиня не наивная девушка, а лукавая и решительная молодая женщина.

Визуальный мир спектакля создала художник Ксения Кочубей. Это её вторая работа в театре после постановки оперы Ефрема Подгайца «Дюймовочка». Её концепция — декорация-шкатулка — раскрывает слой за слоем сюрпризы: вслед за изящными интерьерами XVIII века открываются конструктивистские здания, отчётливо напоминающие Свердловск (сегодня — Екатеринбург) ХХ века.

