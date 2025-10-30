Чем удивят на театральном фестивале в Великом Новгороде

Международный фестиваль театральных искусств имени Фёдора Достоевского пройдёт с 31 октября по 4 ноября 2025 года в Великом Новгороде и Старой Руссе. В мероприятии будут задействованы столичные и региональные театры, а также иностранные труппы.

Спектакль «Маленькие трагедии» в Псковском театр драмы имени Пушкина

Небольшой городок Старая Русса оставил след в биографии и в творчестве Фёдора Достоевского. Писатель впервые приехал сюда с женой и детьми в 1972 году, чтобы провести в Старой Руссе летние каникулы. Муж его племянницы, врач по профессии, посоветовал отвезти детей на курорт, чтобы они могли воспользоваться целебными купаниями и укрепить здоровье. Фёдор Михайлович, нежный и заботливый отец, последовал его рекомендации. Впоследствии оказалось, что климат Старой Руссы действительно пошёл на пользу детям: зиму они провели без болезней (Фёдору в тот момент было три года, Любе только что исполнился год).

Ещё одним аргументом за поездку в Старую Руссу была тихая и дешёвая жизнь в провинциальном городе. Фёдору Михайловичу нужна была тишина и покой, чтобы работать, он в это время заканчивал «Бесов». Анна Григорьевна, которой муж доверил все свои финансовые и издательские дела, отчаянно пыталась расплатиться с долгами, накопившимися за предыдущие годы, и готова была экономить на всём, лишь бы свести концы с концами.

В своих воспоминаниях она подробно описывает первое путешествие в Старую Руссу. Поездка заняла больше суток: из Петербурга выехали ранним утром и только в полночь сели на пароход, идущий до Новгорода. Анна Григорьевна пишет, что муж разбудил её в шесть утра, чтобы она могла полюбоваться картиной, открывающейся с парохода. Солнце ярко освещало противоположный берег реки, на котором высились белые зубчатые стены Кремля и ярко горели золоченые главы Софийского собора, а в холодном воздухе гулко раздавался колокольный звон к заутрене. Позже, вспоминая Новгород, она всегда видела перед глазами эту картину.

Из Новгорода другим пароходом Достоевские добрались до Старой Руссы, где вначале жили у местного священника, а потом сняли дом, который впоследствии, после смерти его владельца, купили. Фёдору Михайловичу нравилось, что этот дом, похожий на небольшую усадьбу, стоял на окраине, в отдалении от других домов — он очень боялся пожара. Этот дом, и беседка в окружающем его саду, и русская баня, которая очень радовала писателя, и весь город он опишет в романе «Братья Карамазовы».

Название вымышленного Скотопригоньевска, где живет Фёдор Карамазов, Достоевскому подсказал Конный рынок, расположенный на центральной площади Старой Руссы, здесь шла торговля лошадьми. В роман попал и магазин купца Плотникова, в котором продавалась всяческая бакалея: кофе, чай, сахар, вино и конфеты. Федор Михайлович частенько наведывался в этот магазин.

Скотопригоньевск производит на читателей «Братьев Карамазовых», особенно зарубежных, впечатление фантастического места. На самом деле в романе отражены местность и образ жизни Старой Руссы. Жители городка узнавали в персонажах Достоевского своих соседей.

Несмотря на то что произведения великого русского романиста очень часто переносят на сцену, театральный фестиваль его имени появился только в 1992 году. Его местом проведения стали Великий Новгород и Старая Русса. В этом году фестиваль театральных искусств имени Достоевского пригласит публику на свои спектакли уже в 29-й раз, но пройдёт по новым правилам.

Теперь в программе не только спектакли по произведениям Фёдора Михайловича Достоевского, как было прежде, но и сценические версии произведений других отечественных классиков: Пушкина, Гоголя, Чехова. У фестиваля появился президент — теперь его возглавляет известный актёр театра и кино Михаил Пореченков.

«Рамблер» выбрал пять спектаклей, ради которых стоит приехать в Великий Новгород.

«Преступление и наказание» (Московский драматический театр имени Гоголя)

Когда: 31 октября.

Где: Большой зал Новгородской филармонии.

Этот спектакль поставлен по одному из главных романов Достоевского, о котором сам писатель говорил, что «вложил в него всё сердце с кровью». Достоевский размышляет в нём и о тех обстоятельствах, которые толкают человека на преступление, и о той внутренней борьбе, которая в нём идёт, и о том, что происходит с ним после совершения убийства. Свой роман писатель называл «психологическим отчётом одного преступления».

В версии художественного руководителя театра, режиссёра Антона Яковлева, это не отчёт, а расследование: герои Достоевского участвуют в следственном эксперименте, который следователь Порфирий Петрович устраивает, чтобы восстановить картину совершенного Родионом Раскольниковым двойного убийства. Для тех, кто так и не осилил роман в школе и не нашёл в себе силы прочитать его позже, это возможность познакомиться с теорией, толкнувшей Раскольникова на преступление. Режиссёр напоминает, что она жива и сейчас, разделение людей на «тех, кто право имеет», и «низший материал» существует в нашем мире.

«Маленькие трагедии» (Псковский театр драмы имени Пушкина)

Когда: 1 ноября.

Где: Большой зал Новгородской филармонии.

В Псковской драме этот спектакль называют «пушкиниадой»: режиссёр Гульназ Балпеисова вместе с актёрами глубоко погрузилась в мир Пушкина и нашла в «Маленьких трагедиях», написанных молодым поэтом, не только мотивы его будущих произведений, но и связь с его личной историей. Похождения Дон Гуана напоминают о «донжуанском списке» Пушкина, а взаимоотношения Моцарта и Сальери — о той борьбе, которая идёт внутри любого большого художника.

Спектакль очень яркий и зрелищный: композитор Олег Синкин, с которым Гульназ Балпеисова работает уже не первый раз, специально для постановки написал музыку. Поют Барон из пьесы «Скупой рыцарь», Дон Гуан из произведения «Каменный гость» и другие персонажи «Маленьких трагедий». Артисты поют вживую, всё действие сопровождает инструментальный ансамбль.

«Три» (Независимый театральный проект «Кстати театр»)

Когда: 1 ноября.

Где: Малый зал Новгородской филармонии.

Камерный спектакль, в основе которого — пьеса Наталии Мошиной «Розовое платье с зелёным пояском», своеобразное продолжение «Трёх сестёр» Чехова. Драматург решила дать слово той самой неприятной Наташе, которая конфликтует с тремя чеховскими сёстрами, изменяет своему мужу — их брату и довольно грубо наводит свои порядки в доме Прозоровых.

В 1930 году 50-летняя Наташа, ставшая уборщицей в театре (всё по Чехову — «через 30 лет все будут работать»), вспоминает своё замужество, свои конфликты с золовками, говорит о своих ошибках и несбывшихся мечтах. Рассказывают о себе и два других персонажа, которые у Чехова лишь названы мимоходом. Это дочь Наташи Софочка, постаревшая, одинокая, пытающаяся устроиться в дом престарелых. А также жена Протопопова, с которым Наташа изменяет своему мужу.

Спектакль Екатерины Половцевой — о трёх женщинах, чьи судьбы переплетены с судьбой нашей страны. В ролях три прекрасные актрисы — Нелли Уварова, Татьяна Волкова и Татьяна Шатилова.

«Только женщины Мадрида» (международная театральная группа «Чайка», Тегеран)

Когда: 1 ноября.

Где: Малый зал дворца культуры и молодёжи «Город».

Название позволяет догадаться, что герой этого спектакля — пушкинский Дон Гуан, который самовольно приезжает в Мадрид из ссылки. В спектакле из Ирана, поставленном по мотивам трагедии «Каменный гость», ему пришлось добираться из ссылки не один день — за убийство Командора он был сослан в Тибет. В остальном всё примерно по тексту: Дон Гуан и Лепорелло появляются возле стен монастыря, в котором похоронен командор, Дон Гуан видит его прекрасную вдову и бросается её соблазнять.

Автор спектакля, режиссёр, писатель и продюсер Эсмаил Шафин, учился в ГИТИСе, часто бывает в России и ставит спектакли по произведениям русских классиков, адаптируя их для иранского зрителя. Любопытно увидеть, как сыграют «Каменного гостя» иранские актёры.

«Посадник» (зеленоградский «Ведогонь-театр»)

Когда: 4 ноября.

Где: Большой зал Новгородской филармонии.

Для Великого Новгорода пьеса Алексея Толстого, написанная в 1870 году, имеет особый смысл, поскольку рассказывает о трагической странице истории Новгородской республики, которая просуществовала двести с лишним лет и потеряла свою независимость, став частью Русского царства. В спектакле режиссёра Сергея Виноградова жителям осаждённого Новгорода предстоит принять непростое решение: сдаться на милость врага или сражаться до конца.

Худрук «Ведогонь-театра» и исполнитель главной роли в спектакле «Посадник» Павел Курочкин считает, что историческая драма Толстого не потеряла своей остроты и сегодня. «Пьеса даёт возможность для разговора об очень серьёзных, важных вещах, о которых, как мне кажется, сегодня должен говорить театр — о личной ответственности человека за исторически важные решения, о выборе, который делают люди в сложных ситуациях. Каким он будет? Как будут вести себя те, кто поставлен в такие экстремальные условия, где, по сути, нет правильного решения, а нужно делать выбор? Эта тема и делает спектакль актуальным для сегодняшнего зрителя, для разговора, для обсуждения, даже для спора», — рассказал Павел Курочкин «Рамблеру».

Особый интерес для театра и для зрителей представляет площадка, на которой «Ведогонь-театр» будет показывать «Посадника». Новгородская филармония находится на Соборной площади, на том самом месте, где происходили исторические события.

