Недетские сказки и новая Анна Каренина: что смотреть в театрах в ноябре

В Театре Наций покажут спектакль, в основу которого вошёл недетский русский фольклор. В МХТ имени Чехова представят новую версию «Идиота» Достоевского, а в Театре на Таганке поставят спектакль о неизлечимо больном мальчике. Театральный обозреватель «Рамблера» отобрал самые интересные премьеры ноября, которые покажут в Москве.

© Пресс-служба РАМТ

Спектакль «Анна Каренина»

«Первая любовь последнего года»

Где: Театр имени Вахтангова, Симоновская сцена.

Когда: 8 и 9 ноября.

Главный режиссёр Театра имени Вахтангова Анатолий Шульев выбрал для постановки первые два романа тетралогии российского прозаика Юрия Слепухина «Перекрёсток». Широкой публике ни тетралогия Слепухина, ни его имя неизвестны, хотя он успел написать десять романов и побывать членом Союза писателей СССР.

Настоящая фамилия Юрия Слепухина — Кочетков, он родился в 1926 году в Ставрополье, в 1942 году, в разгар оккупации Северного Кавказа немецкими войсками, был угнан вместе с семьёй в Германию. Там, как и большинство «восточных рабочих», батрачил в помещичьей усадьбе, в начале марта 1945 года был вывезен англичанами в Бельгию. Семья Кочетковых решила не возвращаться в СССР, потому что боялась оказаться в исправительно-трудовом лагере. Сменив фамилию на Слепухины — это девичья фамилия бабушки Юрия Кочеткова, они переехали в Аргентину. Прозаик десять лет прожил в Буэнос-Айресе, а в 1956 году вернулся на родину.

© vakhtangov.ru

Тетралогию о Второй мировой войне Юрий Слепухин писал много лет, первый роман «Перекрёсток» вышел в 1962-м, а последний «Ничего, кроме надежды» был опубликован в 1991 году. Главные герои всех четырёх романов — те, кто окончил школу перед началом войны. Действие спектакля Анатолия Шульева охватывает пять последних мирных лет.

«Эта история — из цикла о Великой Отечественной войне, но в первой части цикла почти нет войны. Зато есть юные мечтатели, которые вскоре окажутся на её фронтах. Там, конечно, им придётся резко повзрослеть. Мне нравится смотреть на ушедший мир их глазами — отсюда и название “Первая любовь последнего года”, — написал режиссёр в анонсе премьеры. — Для нас, конечно, все они живы».

«Недетские сказки»

Где: в Театре Наций.

Когда: 11, 12, 13 ноября.

Для русского собирателя фольклора Александра Николаевича Афанасьева делом жизни стало изучение русской сказки. Исследователь родился в 1826 году в городе Богучары Воронежской губернии. Во время учёбы на юридическом факультете Московского университета увлёкся русским фольклором. В 1849-м Афанасьев уже на службе в Московском архиве Министерства иностранных дел продолжит работу по изучению русского фольклора. Итогом этой работы стали восемь выпусков русских сказок. В них более 600 текстов — сам Афанасьев записал лишь несколько десятков из них, остальные были найдены в архивах Русского географического общества или подарены другими собирателями фольклора.

© theatreofnations.ru

В спектакль «Недетские сказки», который выпускает в Новом пространстве Театра Наций режиссёр Арсений Мещеряков, один из самых заметных режиссёров нового поколения, вошли 14 сказок из афанасьевских 600. Среди них всем известные — «Гуси-лебеди», «Репка», «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка», «Колобок», «Пузырь, соломинка и лапоть». Обратите внимание на возрастной ценз — 16+. Среди текстов, собранных Афанасьевым, были и детские сказки, которые он незадолго до смерти издал отдельным сборником, но большая часть народных сказок не предназначены для детского чтения.

«Идиоты»

Где: МХТ имени Чехова.

Когда: 15 ноября.

В прошлом сезоне артист Сергей Волков сыграл в двух премьерах на сцене МХТ имени Чехова — в «Голоде» Лизы Бондарь и «Дамесобачке» Алексея Мизгирёва. «Идиоты» — его второй режиссёрский опыт, первым был спектакль «Преступление и наказание», поставленный в 2013 году в петербургском Театре имени Ленсовета. Из Петербурга Сергей Волков, ученик Юрия Бутусова, уехал в Москву и сыграл запоминающиеся роли в спектаклях своего мастера «Пер Гюнт» и «Король Лир» в Театре имени Вахтангова.

© Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова/Екатерина Цветкова

В «Идиотах» в МХТ Сергей Волков занял не только режиссёрское кресло, но и исполнил главную роль — князя Мышкина. По сюжету романа Фёдора Достоевского Мышкин — идеальный человек, похожий на Христа, который сталкивается с жестокостью и корыстью окружающего мира. Он долгое время жил в затворничестве, а после оказался в эпицентре петербургского общества. В аннотации к спектаклю подчёркнуто, что это не пересказ романа «Идиот», а скорее рефлексия его персонажей, их попытка «хоть с одним человеком обо всём говорить как с собой».

«Анна Каренина»

Где: РАМТ.

Когда: 24 и 25 ноября.

Роман «Анна Каренина» — один из тех, которые хочется перечитывать. Писатель Павел Басинский, выпустивший несколько книг о творчестве Толстого, вспоминал, что какое-то время перечитывал «Анну Каренину» каждый год и всякий раз открывал что-то новое для себя.

Сколько бы раз вы ни перечитывали этот великий роман, который американский писатель Уильям Фолкнер считал лучшим романом в мировой литературе, что-то в нём остаётся неразгаданным. Это загадка Анны, которая любит так сильно и безрассудно, что читателю с первых страниц становится понятно, что она обречена.

© Пресс-служба РАМТ

Перенести на сцену такой большой и многослойный роман непросто, но, несмотря на сложность работы, каждый год появляются новые сценические версии «Анны Карениной». Иногда режиссёры стремятся взглянуть на эту историю с неожиданного ракурса, например пересказать её глазами Алексея Каренина или его соперника, Алексея Вронского.

Но в спектакле режиссёра Данила Чащина, который выпускает театральное агентство «Арт-Партнёр», в центре внимания — Анна, место действия — несущийся поезд. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Лысенков, Виталий Коваленко, Анастасия Светлова, Светлана Камынина и другие известные актёры.

«Оскар и Розовая дама»

Где: Театр на Таганке.

Когда: 17 ноября.

В основе этого спектакля — небольшое по объёму произведение французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта, которое сам автор назвал романом, и неслучайно — в этой книге он говорит со своими читателями о главном: жизни и смерти, вере и стойкости, одиночестве и поддержке, которую один человек может оказать другому. Место действия романа — детский хоспис, главные действующие лица — неизлечимо больной мальчик, которому чудаковатая пожилая сиделка (Оскар называет ее бабушкой Розой) предлагает нестандартную игру: проживать каждый день как десять лет. А ещё писать письма Богу, чтобы задать ему те вопросы, на которые не могут ответить ни родители, ни врачи.

Чтобы не уйти в излишнюю сентиментальность и «слёзовыжимательность», режиссёр Филипп Гуревич решил создать некую дистанцию между персонажами и артистами и «пересобрать» главных героев. Поэтому Оскара в его спектакле будет играть Виктория Толстоганова, а бабушку Розу — Светлана Иванова. У обеих актрис есть большой материнский опыт взаимодействия с собственными детьми, а кроме того — личный опыт работы с благотворительными организациями, которые помогают детям с тяжёлыми заболеваниями.

© Пресс-служба театра на Таганке

Виктория Толстоганова — один из учредителей благотворительного фонда «Хрупкие люди». Светлана Иванова много лет сотрудничает с фондом «Дом с маяком», который помогает детскому хоспису. Спектакль, по словам режиссёра, станет поддержкой тех, кто столкнулся с бедой, и тех, кому повезло с ней не встретиться. «Чтобы люди, у которых всё хорошо, не теряли контакта и честного диалога с собственными детьми, чтобы это был обоюдный путь понимания и принятия друг друга со всеми страхами и переживаниями. Это разговор про то, что нужно ценить каждую минуту жизни, сколько бы ни было тебе отпущено Богом».

