Балет о страсти и опера по Гоголю: что смотреть и слушать в Москве в ноябре

В Большом театре дадут оперу «Мёртвые души» композитора Родиона Щедрина и впервые за 100 лет покажут балет «Шехеразада» в хореографии Михаила Фокина. В Концертном зале имени Чайковского состоится заключительный концерт фестиваля Vivacello, где выступят виртуозы классической музыки и легенды джаза. А на трёх площадках города будут демонстрировать «Броненосца “Потёмкина”» Сергея Эйзенштейна с саундтреками, написанными современными композиторами. «Рамблер» собрал события, которые стоит посетить любителям оперы, балета и оркестровой музыки.

© Игорь Желнов/bolshoi.ru

«Шехеразада»

Когда: 14–16 ноября.

Где: Большой театр.

На Исторической сцене Большого театра — первая балетная премьера юбилейного сезона: «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова. Шедевр великого русского балетмейстера Михаила Фокина возвращается в репертуар главного театра страны после столетнего перерыва, чтобы присоединиться к уже восстановленным «Петрушке» и «Жар-птице» в программе одноактных балетов.

В основе сюжета — история о ревности и страсти. Султан Шахриар под влиянием своего брата, убеждённого в женской неверности, решает проверить любимую жену Зобеиду. Притворившись, что уезжает на охоту, он тайно возвращается и застаёт в гареме наложниц и их любовников, включая главного фаворита — Золотого раба. Разгневанный Шахриар приказывает казнить всех, а Зобеида, не вымолив прощения, предпочитает смерть от собственной руки.

Впервые «Шехеразаду» поставили в 1910 году для дягилевских «Русских сезонов» в Париже. В главных партиях блистали Ида Рубинштейн и Вацлав Нижинский, декорация и костюмы были созданы по эскизам художника Льва Бакста. Балет имел оглушительный успех. Писатель Марсель Пруст после просмотра постановки воскликнул: «Я никогда не видел ничего более прекрасного». А модные магазины заполонили одежда и украшения в восточном стиле — настолько сильное впечатление произвели на парижанок костюмы Бакста.

Над грядущей постановкой в Большом театре работала звёздная команда. Музыкальным руководителем выступил Валерий Гергиев, а хореографом-реставратором — Андрис Лиепа, известный как тонкий знаток наследия «Русских сезонов». Художники Анна и Анатолий Нежные создали сценографию и костюмы на основе эскизов Бакста, а также восстановили по эскизу Валентина Серова занавес для спектакля.

В премьерных показах Большого театра задействованы ведущие солисты труппы. Партию Зобеиды исполнят Алёна Ковалёва, Мария Кошкарёва, Екатерина Крысанова и другие. В роли Золотого раба выступят Артемий Беляков, Дмитрий Выскубенко и Владислав Лантратов.

«Броненосец “Потёмкин”»

© Госкино, Мосфильм

Когда: 17–21 ноября.

Где: на разных площадках Москвы.

Классика немого кино, «Броненосец “Потёмкин”» Сергея Эйзенштейна предстанет перед зрителями в совершенно новом звучании. В ходе специальных показов шедевр 1925 года будут демонстрировать с тремя разными саундтреками, созданными современными композиторами в рамках проекта «Броненосец “Потёмкин”: новый курс».

Авторами оригинальных музыкальных интерпретаций фильма стали Роман Цыпышев, Алексей Сысоев и Екатерина Хмелевская. Каждый из них вступил в смелый диалог с картиной: Цыпышев написал партитуру для струнного квартета, Сысоев — для солирующего фортепиано и ансамбля, а Хмелевская — для камерного оркестра.

Все показы состоятся в течение одной недели на трёх площадках: в кинотеатре «Иллюзион» (17 ноября), Доме культуры «ГЭС-2» (19 ноября) и концертном зале «Зарядье» (21 ноября). Это даст зрителям редкую возможность не просто пересмотреть классику, но и погрузиться в три разных звуковых мира, сравнить впечатления и по-новому ощутить мощь кинематографического произведения, которому в этом году исполняется 100 лет.

Как отмечает один из кураторов проекта, руководитель Центра киномузыки Московской консерватории Сергей Уваров, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, к «Потёмкину» писали музыку неоднократно, но такого столкновения музыкальных интерпретаций история ещё не знала. «С самого начала мы говорили композиторам, участвовавшим в проекте: делайте не просто сопровождение, но интерпретацию фильма; не бойтесь вступать в диалог с Эйзенштейном, может, даже спорить с ним», — добавляет он.

Vivacello

© vivacello.com

Когда: 19 ноября.

Где: Концертный зал имени Чайковского.

В Зале Чайковского пройдёт заключительный концерт XVII Международного фестиваля Vivacello, проекта, в центре которого — музыка, написанная для виолончели. Этот вечер соберёт на сцене плеяду звёзд — от классических виртуозов до джазовых легенд.

Вместе с Российским национальным оркестром под управлением Михаила Татарникова арт-директор фестиваля, виолончелист Борис Андрианов, приготовил для публики программу, где переплетаются эпохи, стили и культуры.

Вечер откроет московская премьера «Диптиха» современного композитора Ефрема Подгайца, где звучание виолончели Андрианова встретится с исконно русским тембром домры. Солировать будет самая известная домристка России Екатерина Мочалова.

Диалог кларнета (Игорь Фёдоров) и виолончели предлагает «Дуэт-концертино» Рихарда Штрауса, а продолжит концерт страстная «История танго» Астора Пьяццоллы в исполнении Андрианова и гитариста-виртуоза Артёма Дервоеда.

Кульминацией вечера и всего фестиваля станет мировая премьера концерта «Святые и грешники» американского композитора Кори Аллена. Это сочинение, вдохновлённое атмосферой знаменитых карнавалов в Рио-де-Жанейро, пронизано горячими ритмами джаза и бразильских танцев. Специально для московского исполнения партитуру аранжировал знаменитый пианист и композитор Леонид Винцкевич, который выйдет на сцену вместе с ансамблем джазменов.

«Мёртвые души»

© Игорь Желнов/bolshoi.ru

Когда: 22–23 ноября.

Где: Большой театр.

Большой театр возвращает на свою сцену один из самых значительных спектаклей последних 50 лет — оперу Родиона Щедрина «Мёртвые души» в постановке режиссёра Бориса Покровского и художника Валерия Левенталя. Капитальное возобновление постановки, впервые показанной в 1977 году, осуществляют режиссёр Ксения Шостакович и художник Альона Пикалова.

Полвека назад спектакль «Мёртвые души» по одноимённой поэме Николая Гоголя стал потрясением для оперного ландшафта страны. Родион Щедрин написал сложнейшую партитуру в техниках ХХ века. В ней ярко контрастируют два пласта: сатирический и лирический.

Первый создан на основе острых, буффонадных музыкальных приёмов, например скороговорки Коробочки, тяжеловесных фраз Собакевича и так далее. Второй связан с темой дороги и Руси и раскрывается через народное пение. В опере зачином звучит стилизованная Щедриным песня «Не белы снеги»: автор написал к ней мелодию, взяв народный текст. А вместо скрипок композитор использует хор.

Щедрин виртуозно вводит оркестровые краски для характеристики персонажей: фагот для Коробочки, валторна для Ноздрёва, гобой для Плюшкина. И только у Чичикова нет лейтмотива — он приспосабливается под манеру того, с кем в данный момент общается.

Покровский создал потрясающий по своей виртуозности спектакль, ярко раскрыв каждого персонажа. Та постановка запомнилась современникам феноменальным актёрским ансамблем: работа Александра Ворошило (Чичиков) и Владислава Пьявко (Ноздрёв) прославила этих артистов. Состав исполнителей нынешнего спектакля будет объявлен дополнительно.

Недетские сказки и новая Анна Каренина: что смотреть в театрах в ноябре