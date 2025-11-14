Балет для семьи и джаз на пуантах: что смотреть и слушать в ноябре вне Москвы

В Петербурге покажут танцевальную постановку по рассказу Толстого. В рамках фестиваля «ОпераVita» на карельской сцене впервые представят знаменитую оперу Пуччини «Тоска». А в Ростове-на-Дону пройдёт премьера балета для всей семьи «Фея кукол». «Рамблер» отобрал главные события из мира оперы, балета и классической музыки, которые пройдут в ноябре за пределами Москвы.

VII Фестиваль молодых звёзд оперы «ОпераVita»

Когда: до 16 ноября.

Где: Петрозаводск.

В Музыкальном театре Карелии до 16 ноября проходит VII Фестиваль молодых звёзд оперы «ОпераVita». 14 ноября в рамках этого события состоится концертное исполнение одного из самых ярких шедевров мировой оперы — «Тоска» Джакомо Пуччини. Эта напряжённая драма, более 100 лет не сходящая со подмостков ведущих театров, впервые прозвучит на карельской сцене.

Действие оперы происходит в Риме в 1800 году. Начальник полиции Скарпиа вступает в смертельную игру с певицей Флорией Тоской и её возлюбленным, художником Каварадосси, который укрывает беглого республиканца. Коварный Скарпиа, желая выследить беглеца, арестовывает Каварадосси и играет на чувствах Тоски.

Ради спасения любимого певице придётся пойти на сделку с совестью, уступить желаниям Скарпиа, а затем убить его. Увы, двойная игра оборачивается трагедией. Каварадосси погибает, Тоска в отчаянии бросается с крыши.

В заглавной партии неукротимой Флории Тоски выступит солистка Большого театра Анна Нечаева: она особенно выразительна в трагических ролях, где в полной мере раскрывается её актёрский талант в сочетании с удивительно красивым сопрано. Партию благородного художника Марио Каварадосси исполнит народный артист Узбекистана, тенор Рамиз Усманов. А образ обуреваемого страстями Скарпиа воплотит солист Большого театра Павел Янковский, чей бархатный баритон покорил не одну мировую оперную сцену.

Музыкальный руководитель постановки и дирижёр — заслуженный деятель искусств Карелии Михаил Синькевич. К хору и оркестру Музыкального театра Карелии в этот вечер присоединится хор мальчиков и юношей PellerVo.

Завершится фестиваль 16 ноября традиционным гала-концертом. На одной сцене соберутся оперные звёзды: к Павлу Янковскому, Рамизу Усманову и Анне Нечаевой присоединится тенор из казахстанской труппы «Астана Опера» Алихан Зейнолла. Артисты представят программу арий и дуэтов из мировой оперной классики.

Фестиваль «Голос флейты»

Когда: 26–29 ноября.

Где: Нижний Новгород.

В Нижегородской филармонии пройдёт VII монотематический фестиваль «Голос флейты», который объединит звёзд России и Турции. В течение четырёх дней слушателей ждёт полное погружение в волшебный мир этого инструмента: концерты с шедеврами мировой классики и сочинениями современных авторов, мастер-классы известных музыкантов и выставка инструментов от Московского флейтового центра.

Художественные руководители фестиваля — солист нижегородской филармонии Андрей Малых и московская флейтистка Ирина Стачинская каждый год стараются представить публике что-то неординарное, тщательно готовя программу. Для поддержания международного статуса фестиваля организаторы приглашают ведущих флейтистов из-за рубежа.

Форум откроется концертом юных дарований из разных городов нашей страны, что подчёркивает особое внимание фестиваля к поддержке молодых талантов. Географический охват проекта в этом году значительно расширился: к нижегородцам присоединятся музыканты из обеих российских столиц, Кирова, Иркутска, Екатеринбурга и Стамбула. Среди виртуозов — турецкий флейтист Бюлент Эвджиль, солист оркестра Большого театра Николай Попов, артистка оркестра Санкт-Петербургской филармонии Олеся Тертычная и другие известные исполнители.

Фестиваль впервые выйдет за пределы Нижнего Новгорода: с концертом во Дворце культуры города Павлово вместе с солистами выступят местный духовой оркестр и знаменитый Стамбульский ансамбль флейтистов. В программе заявлены такие произведения, как пьеса для флейты-пикколо Piccolo Picante британского композитора XX века Дерека Буржуа, «Венецианский карнавал» итальянского композитора и флейтиста-виртуоза XIX века Джулио Бриччиальди и другие.

В бальном зале нижегородской усадьбы Рукавишниковых, где фестиваль принимают ежегодно, пройдёт вечер камерной музыки. Для слушателей исполнят произведения Баха, Телемана, Вивальди. Также в рамках вечера в Нижнем Новгороде впервые прозвучат опусы наших современников: российского композитора Яна Круля и финского автора Аулиса Саллинена.

Завершится проект гала-концертом филармонического оркестра под управлением народного артиста России Владимира Понькина. В программе — российские и нижегородские премьеры сочинений итальянского композитора XX века Отторино Респиги, современного бразильского композитора Харри Кроула и французского композитора XX века Раймона Галлуа-Монбрёна. Центральным событием концерта-закрытия станет российская премьера пьесы «Конец времени» турецкого композитора Озгюра Гюлбея.

«Фея кукол»

Когда: 21 ноября.

Где: Ростов-на-Дону.

Ростовский музыкальный театр представляет мировую премьеру балета «Фея кукол». Спектакль для семейного просмотра поднимает вечные вопросы о добре и зле, настоящей дружбе, а также актуальные сегодня проблемы возрастающей роли гаджетов в нашей жизни.

В основе спектакля — оригинальная музыка ростовского композитора, заслуженного деятеля искусств России Игоря Левина, который наконец осуществил свою мечту написать полноценный балет. Его партитура наполнена мелодичными и эмоциональными темами. Первоначально у постановщиков была идея перекинуть мостик от известного романтического балета композитора Йозефа Байера «Фея кукол» в наше время, объединить две партитуры. В ходе работы было решено создать новый спектакль, но оставить укоренившееся в репертуаре название.

Автор либретто и хореограф-постановщик Иван Кузнецов создал кинематографичный и понятный спектакль, в котором пластика и выразительность танца подчинены сюжету. Действие переносит зрителей в фантазийный мир, где мягкие игрушки и ярмарочные палатки соседствуют с гаджетами.

Девочка Ди теряет на рождественской ярмарке своего любимого плюшевого Мишку. Ночью игрушка оживает, знакомится с таким же забытым Зайкой, и они попадают в таинственную лавку Феи кукол. Тем временем Ди, осознав потерю, вместе с бабушкой отправляется на поиски. Фея видит, что девочка искренне привязана к старой игрушке, а не к новому гаджету. Она возвращает маленькой героине Мишку, но с условием взять ещё и Зайку. Ди с радостью соглашается, а Фея предлагает ей стать своим соавтором в создании новых магических игрушек.

Волшебный мир спектаклю дарят яркая сценография Дарьи Самороковой и причудливые костюмы по эскизам обладательницы специального диплома фестиваля «Театральная весна» — 2025 Натальи Земалиндиновой.

Вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева»

Когда: 17 ноября.

Где: Санкт-Петербург.

17 ноября на сцене Александринского театра в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» состоится вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева». Его главным событием станет российская премьера завораживающего дуэта «Лебеди». Этот номер представят его создатели — художественный руководитель балета Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин и звезда китайского балета, основательница и художественный руководитель Театра танца Xie Xin Си Син.

Двадцатиминутный мини-балет, рассказывающий об изменчивости и текучести любовного чувства, уже успел покорить зрителей на премьере в Шэньчжэне в июле этого года. Даже по презентационным фото можно отметить невероятную «химию» между артистами. Тела танцовщиков, подобно символу инь-ян, то похожи, то различны, а временами сливаются в напоминающую сердце фигуру. Их пластика напоминает то движение песчаных волн, то грациозное плавание лебедей. Максим Севагин захватывает всё внимание, заполняя собой сцену. Фестиваль «Дягилев P.S.» выступил сопродюсером этой впечатляющей постановки.

Но вечер на этом не исчерпывается. Любителей балета ждёт ещё одна премьера — новая постановка «Русский характер» Павла Глухова, созданная для продюсерской компании MuzArts по мотивам рассказа Алексея Толстого. Это история об изуродованном на войне танкисте, который, не желая пугать родных, навещает их под видом другого человека. Но те сердцем чувствуют, кто перед ними. Музыку к балету написал баянист-виртуоз Айдар Гайнуллин — эта работа стала его композиторским дебютом. По замыслу композитора и хореографа оркестр и хор расположены прямо на сцене, вместе с артистами балета.

А танцовщики Балета Каталонии добавят в программу дерзкую джазовую ноту. Они исполнят номер Since I Fell For You, поставленный польским хореографом Катаржиной Козельской. Особенность номера в уникальном хореографическом языке: артисты танцуют джаз, но на пуантах — такое сочетание петербургской публике покажут впервые.

