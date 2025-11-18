Страшная русская сказка и история любовника: что смотреть в театрах в ноябре

В Калининграде покажут спектакль по мотивам фильма «Любовник». В Омске состоится постановка о забытом герое войны. А в Театра Ленсовета пройдёт премьера спектакля «Старший сын». Автор «Рамблера» отобрал интересные спектакли, которые покажут в ноябре за пределами Москвы.

© Пресс-служба театра «Глобус»

«Кира и Кира»

Где: Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», малая сцена.

Премьера: 12 ноября.

Актёр новосибирского театра «Глобус» Александр Липовской пишет пьесы. В Красноярском драматическом театре имени Пушкина сейчас идут «Кулисы» Александра Липовского в его постановке, в «Глобусе» 12 лет играли его «Кубу». В Молодёжном театре Алтая (Барнаул) шли Cash и Kiddo.

О пьесе «Кира и Кира» автор и режиссёр спектакля Александр Липовской на сайте «Глобуса» рассказывает так: «Пьеса о любви. Об одиночестве. О кризисе среднего возраста. О семье. О жизни. О людях среднего возраста — моих ровесниках. Но в первую очередь, конечно, о любви и весне». Постановка «Кира и Кира» рассказывает о встрече мужчины и женщины, оставшихся без пары с детьми на руках. Встреча помогает им начать жизнь заново.

На предпоказ спектакля пришли сотрудники Главного управления МЧС по Новосибирской области. Дело в том, что один из двух главных героев, Кирилл, по профессии пожарный. Команда спектакля вместе с режиссёром специально ездила в пожарную часть, чтобы примерить противопожарную форму и узнать, как проходят дни борцов с огнём.

«Любовник»

© Пресс-служба Калининградского драматического театра

Где: Калининградский драматический театр.

Премьера: 8 ноября.

Главный режиссёр санкт-петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа и его ученик Григорий Козлов выпустили в Калининградском драматическом театре спектакль «Любовник». В его основе — киносценарий Геннадия Островского к одноимённому фильму Валерия Тодоровского, снятому в 2002 году. Фильм собрал несколько престижных наград, включая гран-при открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» и две премии международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Олег Янковский, сыгравший в «Любовнике» главную роль, получил не только приз «Кинотавра», но и «Золотого овна» и «Нику».

Сюжет кинодрамы простой и в то же время детективный. Учёный-лингвист Дмитрий Чарышев (Олег Янковский) после смерти любимой жены начинает разбирать её бумаги и находит письмо, из которого узнаёт, что у неё в течение 20 лет был любовник. Это открытие его ошеломляет: оказывается, он совсем не знал свою женщину. Более того, никогда и не интересовался, счастлива ли она. Кроме превосходного сценария фильм запомнился дуэтом двух талантливых артистов: в роли любовника выступил Сергей Гармаш.

Роман Габриа предлагает авторскую интерпретацию киносценария: в его спектакле реальное смешивается с воображаемым, материальный мир — с сюрреалистическими сновидениями главного героя, которому предстоит пройти сложный путь принятия и прощения.

«Мёртвые души»

© tuzomsk.ru

Где: Омский театр для детей и молодёжи.

Премьера: 13 ноября.

Выпускник ГИТИСа Иван Миневцев с 2018 года является главным режиссёром Челябинского молодёжного театра, но продолжает ставить спектакли в других театрах и городах. «Мёртвые души» в омском ТЮЗе — нестандартная версия гоголевской поэмы. Одним из главных героев стал Копейкин — персонаж из вставной новеллы в составе десятой главы первого тома «Мёртвых душ».

«Повесть о капитане Копейкине» рассказывает о герое войны 1812 года, потерявшем в сражении руку и ногу и оказавшемся без средств к существованию. Вынужденный обратиться за помощью к государству, он едет в Петербург, но чиновники тянут, обещая рассмотреть его дело после возвращения государя из-за границы. Когда Копейкин, у которого уже не осталось денег даже на хлеб, начинает настаивать на скорейшем решении, его выпроваживают из столицы. А через два месяца в рязанских лесах появляется шайка разбойников, и предводитель у них — не кто иной, как несправедливо обиженный властями капитан. Известно, что Гоголь очень дорожил этой вставной новеллой, которую цензор хотел вычеркнуть, и отказался печатать без неё свою поэму.

В спектакле Миневцева холодный делец Чичиков скупает мёртвые души у комичных помещиков как раз в то время, когда капитан Копейкин пытается добиться справедливости от бездушной государственной машины. В загадочном городе N пути двух разбойников — каждый по-своему грабит государство — пересекаются. Жанр спектакля режиссёр определил как «страшную русскую сказку».

«(Не)русские поэты»

© Пресс-служба Театра-Театра

Где: Театр-театр, Пермь, Сцена-Молот.

Предпоказ: 27 ноября.

Режиссёр-хореограф спектакля «(Не)русские поэты» Ксения Малинина руководит в Перми собственной труппой, которая называется «Свободный театр современного танца». В репертуаре Свободного театра — балет Welcome to the Hotel California, пластический спектакль по мотивам шекспировской трагедии «Король Лир» и хореографические открытки на стихи Иосифа Бродского «Не о грядущем, но о прошлом».

Мистический мюзикл «Сонная Лощина», который Ксения Малинина поставила в Театр-Театре, в прошлом году был номинирован на премию «Золотая Маска» в 12 номинациях. Каждый спектакль для неё — эксперимент в прочтении материала, и «(Не)русские поэты» не исключение. На 27 ноября назначен предпоказ нового пластического спектакля Ксении Малининой на стихи поэтов Серебряного века. Зрителей ждёт встреча с Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой, Зинаидой Гиппиус, Иваном Буниным, Сашей Чёрным, Игорем Северяниным, Константином Бальмонтом, Александром Куприным и Елизаветой Кузьминой-Караваевой. Судьба большинства поэтов трагическая, их стихи открывают окно в эпоху, в которой были большие достижения в области науки и искусства и три большие войны.

«Старший сын»

© Пресс-служба театра Ленсовета

Где: Театр Ленсовета, Санкт-Петербург.

Премьера: 22 ноября.

В истории Театра имени Ленсовета это третий спектакль «Старший сын». В 1974 году вышел спектакль Игоря Владимирова, в 2001-м — Юрия Бутусова, и оба уже стали легендой. Четверть века спустя «Старшего сына» по пьесе советского драматурга Александра Вампилова выпускает театральный режиссёр Галина Зальцман — для неё это разговор о праве на счастье. «Мне важен Сарафанов, человек, из-за войны оказавшийся на отшибе собственной жизни, — рассказала режиссёр «Рамблеру». — Это произошло не по его вине, он просто человек, через чью жизнь прошла катастрофа. Он мог бы быть великим музыкантом, но с войны он вернулся потерявшим слух, и сейчас он посредственность, играет на танцах и похоронах. Мне кажется, что эта история — про страстное желание поверить, что счастье возможно, хотя жизнь не получилась, и дети разъезжаются, и должно произойти какое-то чудо, чтобы они остались. Вампилов пишет эту пьесу в послевоенное время, и там есть надежда на чудо. Но вот сбудется ли эта надежда?»

В ролях: Александр Новиков, Александр Крымов, Иван Шевченко, Татьяна Трудова, Римма Саркисян и другие артисты. Поскольку спектакль рассказывает о музыканте, в нём есть маленький оркестр и детский хор.

