«Комедия о виндзорских жёнушках»: как в Малом театре обыграли комедию Шекспира

«Весьма остроумную и превесёлую комедию о виндзорских женушках» представили в Малом театре. Комедия, в основе которой пьеса Уильяма Шекспира, удивляет пышностью костюмов елизаветинской эпохи, динамичной круговертью мизансцен и добрым юмором. Режиссёр Александр Вельмакин обратился не к критической, а к ироничной составляющей истории. «Рамблер» рассказывает, как спектакль играючи погружает аудиторию в атмосферу Британии Нового времени, что изменилось в изначальном сюжете и почему это пошло истории на пользу.

© Евгений Люлюкин

В Малом театре режиссёр Александр Вельмакин поставил «Весьма остроумную и превесёлую комедию о виндзорских жёнушках». Это интерпретация комедийной пьесы Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы». Написанная в 1597 году и опубликованная в 1602 году, она стала единственной пьесой британского классика, где действие разворачивается в эпоху королевы Елизаветы, а ключевые герои — представители среднего класса, живущие в английской провинции.

© Евгений Люлюкин

Вельмакин уже работал в Малом театре: в прошлом сезоне его «Бесприданница» открывала сезон. На этот раз он взялся за британскую классику, обратившись к сценической версии «Виндзорских жёнушек» Сергея Плотова. Не стремясь повторять каждую сцену пьесы, авторы несколько изменили ряд событий, задав спектаклю более игривый и динамичный тон. При этом канва повествования осталась без радикальных трансформаций: все герои на месте, всё так же попадают в забавные переделки и ввязываются в авантюры.

Действие происходит в небольшом английском городе Виндзор, где уже какое-то время на постоялом дворе проживает сэр Джон Фальстаф (Александр Клюквин), упитанный, хвастливый плут и рыцарь. Это довольно известный герой — он также является комедийным персонажем другой пьесы Шекспира, «Генрих IV». В «Виндзорских жёнушках» Фальстаф не так ярко бравирует, как в исторической хронике про Генриха: тут он поиздержался и очень нуждается в деньгах. Недолго думая, герой решает завязать сразу два романа с состоятельными замужними дамами: миссис Мартой Форд (Светлана Аманова) и миссис Джейн Пейдж (Людмила Титова). Находчивый персонаж отправляет им любовные письма, признаётся в чувствах и договаривается о свиданиях.

© Евгений Люлюкин

Но обман почти сразу раскрывают слуги, рассказывая о задумке «рыцаря» женщинам. Те решают проучить Фальстафа и устраивают несколько розыгрышей, чтобы наказать наглеца. Так Виндзор погружается в череду гротескных ситуаций — абсурд усиливается за счёт того, что в спектакле, по сути, нет ни одного негативного персонажа. Любой герой, пусть и наделён не самыми приятными чертами, всё же не обладает отчётливо отрицательным характером.

Ещё одно новшество спектакля заключается фокусе на женских характерах. Несмотря на то что Фальстаф — главный герой пьесы, в спектакле на первый ряд также выходят дамы. Это, безусловно, миссис Форд и миссис Пейдж. Вместе они составляют красочный и эмоциональный дуэт: властная и ироничная Пейдж оттеняет настоящую королеву драмы Форд. Будучи давними подругами, они являются настоящими противоположностями, которые дополняют друг друга. Ещё одна леди, к которой приковано внимание зрителей, — дочь миссис Пейдж Анна (Варвара Шаталова).

Анну хотят выгодно выдать замуж, но она уже давно влюблена в обедневшего дворянина Фентона (Никита Шайдаров). Её любовная линия развивается параллельно с приключениями Фальстафа и оказывается не менее сатирической. В Анне доминирует бунтарский дух воительницы: она упражняется в фехтовании, постоянно дерзит и отказывается соблюдать правила приличий. Её возлюбленный, напротив, показан как мужчина, преисполненный нежными чувствами, мягкий и стеснительный. Именно Анна защищает его от разбойников и чуть ли не сама принимает решение о том, что они должны тайно заключить брачный союз.

© Евгений Люлюкин

За счёт новых акцентов меняется тон повествования: пьеса обличает не корысть героев, а иронизирует над недальновидностью и глупостью. Вместо шекспировской социальной сатиры на первое место выходит карнавальный, балаганный восторг. Фальстаф в постановке соединяет барочную фактуру и наивный взгляд на мир. Один из второстепенных персонажей, доктор Каюс (Алексей Коновалов), перетягивает на себя внимание зрителей практически во всех комических сценах. Его появление перед зрителями сопровождается суетливой музыкой, а ломаный язык, на котором он общается, становится предметом подшучиваний и иронии.

Другим центральным героем можно назвать гигантский лабиринт из зелёной растительности во всю сцену. Он имитирует английский сад и становится символом хитросплетения сюжетных линий. Кроме сценографии лабиринт влияет на динамику: актёры появляются и исчезают в нём, иногда превращают его в настоящий портал, обыгрывая отправку корреспонденции, а порой и вовсе блуждают, порождая очередные забавные ситуации. Создатели наделили лабиринт волшебными чертами: при луне он меняет цвет, слышатся странные звуки — всё это имитирует погружение в сказки и легенды, где происходят самые невероятные события.

© Евгений Люлюкин

В театре постарались перенести зрителей в атмосферу Англии рубежа XVI–XVII веков: костюмы приближены к моде того времени, а вывески с названием таверн, постоялых дворов, гостиниц и частных усадеб выполнены в виде старинных гербов с соответствующими шрифтами и стилизацией. В музыке, которая звучит на протяжении действия, угадываются британские фольклорные мотивы. Музыка вообще играет большую роль в постановке: с первой сцены героев сопровождают мелодии, отображая настроение персонажей.

В Малом театре пьеса из комедии положений становится волшебным мюзиклом, в котором основное внимание делается не на критике действий героев, а важности вечных ценностей — любви, дружбе, самоиронии, умении прощать. Неудивительно, что спектакль заканчивается на весёлой и позитивной ноте, — каждый герой усваивает урок и обретает нечто ценное.

Ближайшие постановки намечены на 29 ноября, 10, 17 декабря.

