Плавала на ледоколе, дружила с Карденом. 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой

20 ноября 2025 года великой балерине Майе Плисецкой могло бы исполниться 100 лет. Её коллега по сцене Михаил Барышников называл Майю Михайловну «одной из величайших танцовщиц нашего времени», а Николай Цискаридзе отмечал, что для него она «была ориентиром, к чему стремиться в искусстве балета». В честь юбилея выдающейся артистки «Рамблер» вспомнил интересные факты из её биографии.

Детство за Полярным кругом

Майя Плисецкая родилась в Москве в 1925 году. В 1932 году она вместе с семьёй — отцом Михаилом Эммануиловичем, матерью Рахилью Михайловной и младшим братом Александром — отправилась на Шпицбергене, где её отец работал руководителем треста «Арктикуголь» и выполнял обязанности генерального консула СССР.

В своей автобиографии «Я, Майя Плисецкая» балерина вспоминала, что на архипелаг они плыли на ледоколе «Красин», капитан которого одолжил Плисецким старый патефон, чтобы они коротали время за прослушиванием музыки. Из пластинок у капитана была только одна, с записью отрывков из оперы «Кармен». Майя Михайловна в своих мемуарах писала, что десятки лет спустя, во время репетиций одноактного балета «Кармен-сюита», где она танцевала Кармен, её память «добавляла к нотам завывание штормового ветра и удары свирепых волн о корпус корабля».

На Шпицбергене Плисецкие жили в посёлке Баренцбург, где маленькая Майя полюбила кататься на лыжах. «Не чувствуя времени, до середины ночи я слетала, карабкалась ввысь, вновь слетала с причудливых извилистых гор. Зазвать меня домой не было никакой возможности», — писала она в автобиографии. Там же состоялся её сценический дебют: Плисецкая сыграла маленькую роль Русалочки в самодеятельном спектакле по опере Александра Даргомыжского «Русалка».

Хореографическое училище и арест родителей

С балетным искусством Плисецкую познакомила её тетя по материнской линии, балерина Суламифь Мессерер. Однажды она взяла маленькую Майю на спектакль «Красная Шапочка», где исполняла одну из ролей. Вернувшись домой, девочка начала показывать фрагменты балетных партий. Летом 1934 года, когда отцу Плисецкой дали небольшой отпуск, семья вернулась со Шпицбергена в Москву и Майю отдали в Московское хореографическое училище. Первый учебный год она провела в классе Евгении Долинской. Затем Плисецкие снова уехали на Шпицберген, но вскоре решили отправить Майю назад в Москву. Педагогом девочки стала Елизавета Гердт, у которой Плисецкая занималась шесть лет.

© Александр Макаров/РИА Новости

В 1937 году отца будущей балерины арестовали по ложному доносу и расстреляли. Менее чем через год мать осудили на 8 лет и вместе с ещё одним младшим братом, восьмимесячным Азарием, отправили в Казахстан. Суламифь Мессерер забрала Майю к себе, а позже официально удочерила её, чтобы девочка не попала в детский дом. В 1941 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны, мать Плисецкой освободили, и семья наконец воссоединилась.

Из кордебалета в примы Большого театра

После начала войны Плисецкая с матерью и братом отправились в эвакуацию в Свердловск (ныне — Екатеринбург). Майя по-прежнему грезила балетом и в сентябре 1942 года приняла решение вернуться обратно в Москву, где окончила хореографическое училище. Её приняли в труппу Большого театра, где Плисецкая сначала танцевала в кордебалете. Чтобы больше практиковаться и помочь семье, будущая звезда, по её собственным воспоминаниям, «стала брать много концертов и “обтанцевала” все концертные и клубные сцены Москвы». «Там уж я отвела душу. “Умирающий лебедь”, “Мелодия” Глюка, “Элегия” Рахманинова», — писала Майя Михайловна в своих мемуарах.

Первый успех пришёл к Плисецкой после выступления в балете «Шопениана». Балерина вспоминала, что за две репетиции выучила прыжковую мазурку и станцевала её «с громовым успехом». «Я намеренно старалась в пике каждого прыжка на мгновение задержаться в воздухе, что вызывало у аудитории энтузиазм. Каждый прыжок сопровождался крещендо аплодисментов», — писала в автобиографии Плисецкая. Она добавляла, что уже на следующие «Шопенианы» некоторые балетоманы шли «на Плисецкую».

© Евгений Умнов/РИА Новости

После этого Майю Михайловну стали чаще брать на сольные партии. Она танцевала Машу в «Щелкунчике», Мирту в «Жизель», Повелительницу дриад в «Дон Кихоте». В 1945 году Плисецкая получила ведущую партию в балете «Раймонда». В мемуарах она вспоминала, что её премьера в этой роли проходила «шумно, с редким для непремьерного спектакля успехом». Через неделю после этого в квартиру балерины принесли пачку писем на её имя. «Предлагают руку и сердце, признаются в любви, просят взаймы денег, объясняют, что родственники. Похоже, я стала знаменита», — писала Плисецкая в автобиографии.

Ещё большим успехом пользовалось «Лебединое озеро», где Плисецкая дебютировала в 1947 году с партиями Одиллии-Одетты. В своих мемуарах она признавалась, что этот балет Чайковского сыграл решающую роль в её жизни: она станцевала его более восьмисот раз. «И все восемьсот раз в любой точке планеты аплодисменты закрывали негромкую, затихающую, поэтичнейшую музыку Чайковского», — писала в автобиографии балерина.

Она отмечала, что благодаря этому спектаклю утвердились её манера танца, принципы, новшества. «Со сцены, с экрана телевизора нет-нет да и увижу своё преломленное отражение — поникшие кисти, лебединые локти, вскинутая голова, брошенный назад корпус, оптимальность фиксированных поз», — вспоминала в мемуарах Майя Михайловна.

В 1960 году она стала прима-балериной Большого театра и пребывала в этом почётном статусе 30 лет. Когда ей разрешили выступать за границей, Плисецкая работала с выдающимися хореографами: кубинский хореограф Альберто Алонсо специально для неё поставил одноактный балет «Кармен-сюита», а французский балетмейстер Морис Бежар — балеты «Айседора» и «Болеро».

Не только балерина

Майя Михайловна не только танцевала, но и снималась в кино и ставила балеты. В 1967 году она сыграла роль княгини Бетси Тверской в фильме Александра Зархи «Анна Каренина», и во время съёмок у неё появилась идея воплотить роман Льва Толстого в хореографии. Музыку к картине написал её супруг, композитор Родион Щедрин. «Музыка … была театральна и пластична. Ее можно было танцевать. Это тоже провоцировало», — писала она в автобиографии.

Четыре года спустя Плисецкая дебютировала в качестве балетмейстера, поставив балет «Анна Каренина» на сцене Большого, и исполнила в постановке партию Анны. По её воспоминаниям, дальнейшая судьба этого спектакля была счастливой: он был показан в Большом более 100 раз, вывозился на гастроли, ставился за границей, по нему был снят фильм-балет.

© Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

В 1980 году Плисецкая поставила в Большом театре «Чайку», а пять лет спустя — «Даму с собачкой». Автором музыки к этим спектаклям также стал Родион Щедрин, а сама Майя Михайловна танцевала в них главные женские партии. Костюмы для «Анны Карениной», «Чайки» и «Дамы с собачкой» были созданы по эскизам французского модельера Пьера Кардена. Плисецкая познакомилась с ним в 1971 году за кулисами на одном из своих концертов и сохранила тёплые отношения с дизайнером до конца своей жизни.

Майя Михайловна также была художественным руководителем: с 1983 по 1984 год она занимала эту должность в Римском театре оперы и балета, а с 1988-го по 1990-й — в Испанском национальном балете в Мадриде. Уйдя в 1990 году из Большого театра, она продолжала выступать: принимала участие в концертах, давала мастер-классы, а в 1994 году стала председателем ежегодного международного балетного конкурса «Майя», который проходил в Петербурге.

Без диет и гимнастики

Обладая изящной фигурой, Майя Плисецкая, по её словам, никогда не сидела на диете и не делала специальные упражнения. «Гимнастикой я не занимаюсь, потому что просто не знаю этих упражнений. … Я себя насильно заставляю заниматься — надеваю балетные туфли, ставлю магнитофон, где записан балетный класс, — и тогда я уже обязана что-то делать», — рассказывала она в интервью газете «Коммерсантъ» в 1998 году.

В разговоре с «Комсомольской правдой» в 2010 году Майя Михайловна делилась, что «ела всегда много» и её вес был «чуть-чуть больше, чем нужно». «Бывали периоды, когда я худела, но неумышленно — просто из-за репетиций не успевала поесть», — рассказывала она.

© Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Последние годы жизни великая балерина и её муж Родион Щедрин провели в Германии, в Мюнхене. Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года, не дожив несколько месяцев до своего 90-летия.

