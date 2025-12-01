«Идиоты»: каким получился спектакль ученика Юрия Бутусова по роману Достоевского

На Малой сцене МХТ имени Чехова свою версию романа Фёдора Достоевского «Идиот» представил режиссёр и актёр Сергей Волков. Он исполнил в спектакле главную роль князя Мышкина. Вместе с ним в спектакле сыграли Анна Чиповская и Данил Стеклов. Автор «Рамблера» одним из первых посмотрел театральную премьеру и поделился своими впечатлениями.

Действие «Идиотов» в МХТ им Чехова стартует ещё до официального начала спектакля: когда зрители входят в зал, актёры уже находятся на сцене. Они располагаются в разных точках сценического пространства, в естественных позах пристально наблюдая за тем, как и кем занимаются места.

Волков, ученик режиссёра Юрия Бутусова, посвятил свою постановку своему мастеру. Это считывается и в накале страстей, и по тому, как раскрывается внутренний мир персонажей. За счёт того, что площадкой для спектакля стала Малая сцена театра, подобный режиссёрский ход, как постепенный и естественный старт спектакля, добавляет камерности повествованию. Между артистами и аудиторией устанавливается доверительная эмоциональная связь, благодаря которой зрителям проще подключаться к переживаниям героев. Такой подход напоминает постановку «Живой труп» в Театре Наций. Её тоже играют на Малой сцене, и актёры находятся так же близко к публике.

С постановкой Театра Наций «Идиотов» роднит ещё и апатичная атмосфера, царящая на подмостках. Она символизирует хаос, который происходит и в душах героев. Перед зрителями — полуподвальное пространство на стадии ремонта с разбросанным мусором и пожухлыми цветами. Яркими пятнами выделяются надписи на стенах — «Швейцария», «Питер». Сделанные ярко-голубой краской, они отсылают к основным локациям романа. Цвет тоже выбран не случайно — по сцене расставлены банки с аналогичной голубой субстанцией, символизирующей «ждановскую жидкость» для устранения неприятных запахов.

Как и антураж, звуковое начало спектакля тоже неожиданное: князь Мышкин в исполнении Сергея Волкова просто начинает говорить, его тихий тон завораживает, мгновенно приковывая внимание аудитории. Этот Мышкин — ранимый, трагический герой, любитель размышлять о фатуме, судьбе страны и высших материях.

Волков уже обращался к творчеству Достоевского: 2013 году он поставил и сыграл главную роль в спектакле «Преступление и наказание» в Театре Ленсовета. Репетиции «Идиота» начались ещё в Вахтанговском театре под руководством Бутусова, но та постановка не сложилась. Теперь в совершенно новом, не имеющем ничего общего с вахтанговской версией, проекте Волков продолжает свои творческие поиски. Здесь он выступает и как постановщик, и как актёр, смело выходя в поле для экспериментов.

Например, в спектакле решено было сделать нелинейную структуру повествования, он состоит из отдельных смысловых акцентов и, по сути, начинается с финала романа. По сюжету книги Князь Мышкин возвращается из швейцарской лечебницы в Петербург и встречает среди прочих семейства Епанчиных, Ганю Иволгина и Парфёна Рогожина, который одержим роковой красавицей Настасьей Филипповной, бывшей содержанкой Афанасия Тоцкого. Тоцкий планирует «пристроить» Настасью, дав ей приданое и выдав замуж за Иволгина.

В свою очередь Рогожин предлагает ей ещё большую сумму как символ её «приобретения», но женщина бросает деньги в камин. Мышкин, испытывая чувства к Аглае, сочувствует Настасье и предлагает ей выйти за него. В финале Настасья в день свадьбы с Мышкиным сбегает с Рогожиным, который её убивает. А Мышкин, обнаружив тело, теряет рассудок и возвращается в швейцарскую лечебницу.

Спектакль же начинается со сцены убийства, которая становится катализатором последующих событий. Затем — торги с уничтожением денег в камине, встреча Аглаи и Настасьи Филипповны и другие поворотные моменты.

В отличие от густонаселённого романа, в спектакле задействованы всего четыре актёра, которые превращают действие в настоящую пантомиму. Особенно яркое впечатление производит перевоплощение Ани Чиповской: в один момент она вспыльчивая, громкая, эмоциональная и грозная Настасья Филипповна, а уже в следующий — совершенно противоположный по характеру, тембру, пластике Афанасий Тоцкий. Не отстаёт и Данил Стеклов, который в зависимости от сцены изображает то интеллигентного Парфёна Рогожина с тесаком в руке, то Лукьяна Лебедева.

Актёры словно ведут разговор с самими собой, превращаясь в средоточие противоречивых голосов и настроений. Всё это сливается в какофонию помешательства — именно на это намекает режиссёр. Каждый из героев романа не в себе (и каждый в разной степени «отмечен» пятнами «ждановской жидкости», символизирующей безумие), и только князю Мышкину достаёт смелости признать это.

Как и нелинейное повествование, оформление постановки исполнено более чем вольно — это не XIX век, а смесь эпох. Строгие вневременные костюмы соседствуют с относительно современным магнитофоном, в зале то звучат классические симфонии, то треки группы «Кино». Так постановка словно намекает: никто не идеален, а безумие, как и любовь, вневременны. А заключительный аккорд заставит расчувствоваться каждого зрителя: в финале, словно философское наставление, звучит аудиозапись голоса Юрия Бутусова, в которой он разбирает театральную постановку «Идиота» и призывает делиться впечатлениями.

Ближайшие показы спектакля в МХТ намечены на 7, 29 декабря.

