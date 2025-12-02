Не только в Большом: где ещё посмотреть «Щелкунчика» в Москве и Петербурге

2 декабря Большой театр начинает продажи билетов на балет «Щелкунчик». Вокруг этой постановки не первый год царит ажиотаж: например, в 2023 году в очереди за билетами на спектакль произошла давка. Автор «Рамблера» рассказывает, чем примечательна версия этого балета в Большом и в каких ещё театрах Москвы и Петербурга можно посмотреть «Щелкунчика».

История балета «Щелкунчик»

Мировая премьера балета «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Петербурге. Автором либретто стал знаменитый балетмейстер Мариус Петипа: он взял за основу вольное переложение классической сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» Александром Дюма-отцом. Поэтому сюжет постановки получился более сказочным, отличающимся от произведения Гофмана.

Действие спектакля происходит накануне Рождества в доме доктора Штальбаума. Его дети Мари и Фриц с нетерпением ждут подарков. Крёстный Мари Дроссельмейер дарит девочке странную куклу — Щелкунчика.

Ночью игрушки благодаря волшебству Дроссельмейера оживают. Вместе с солдатиками Щелкунчик пытается отбить атаку Мышиного короля и его войска. Видя, что силы соперников неравны, Мари бросает в Мышиного короля свою туфельку, и тот спасается бегством. Щелкунчик превращается в принца и намеревается жениться на Мари. Но утром оказывается, что и ожившие игрушки, и битва, и преображение Щелкунчика были лишь сказочным сном девочки.

Хореографом первой постановки балета был Лев Иванов. Впоследствии свои версии «Щелкунчика» ставили Александр Горский, Василий Вайнонен, Юрий Григорович. Сейчас в столичных театрах можно увидеть спектакли и классиков, и современных авторов.

Марина Семёнова и Алексей Ермолаев в балете «Щелкунчик», 1939 год.

Москва

Большой театр

Когда: 17 декабря — 11 января.

Считающийся иконой Большого «Щелкунчик» появляется в афише театра только один раз в год — зимой. Эта работа, созданная в 1966 году балетмейстером Юрием Григоровичем в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе, превратилась в неотъемлемый символ новогодних праздников, а попасть в эти дни на спектакль — заветное желание многих ценителей искусства.

Григорович совершил настоящий переворот в сценической жизни знаменитого рождественского сюжета. Глубоко проникнув в сложную симфоническую ткань музыки Чайковского и философскую, причудливую вселенную Гофмана, он, пожалуй, впервые создал постановку, в равной степени обращённую и к детям, и ко взрослой аудитории.

Центральной и самой загадочной фигурой в его версии становится Дроссельмейер. Это не просто добрый чародей, а двойственная, гофмановская личность — кукловод, режиссёр волшебного сна, покровитель главных героев и одновременно персонаж, испытывающий их на прочность. Через этот образ в спектакль входят темы судьбоносного выбора и вечного взаимодействия светлых и тёмных сил.

Хореограф выстроил цельное драматургическое полотно, проведя зрителей по единой сюжетной линии. После победы над мышиным войском начинается волшебное странствие — герои отправляются к верхушке гигантской рождественской ели, к мерцающей звезде. Этот путь, наполненный испытаниями и чудесами, обретает глубокий смысл, становясь метафорой поиска счастья и перехода от беззаботного детства к трепетной юности.

Художник-постановщик и соратник Григоровича Симон Вирсаладзе создал удивительно сдержанный и в то же время изысканный визуальный мир спектакля. Его сердцем и главным чудом становится волшебно растущая и преображающаяся ёлка — зрелище, которое никого не оставляет равнодушным.

Екатерина Максимова и Владимир Васильев в балете «Щелкунчик», 1981 год.

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Когда: 20 декабря — 4 января.

В 2022 году на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялась премьера «Щелкунчика» в постановке одной из самых заметных фигур среди современных хореографов — Юрия Посохова. Этот спектакль по-прежнему идёт в театре, и тем, кто видел версию Григоровича, наверняка будет интересно сравнить работы двух мастеров.

Ключевым образом спектакля Посохова служит книга. Мари предстаёт одновременно и как читатель, и как персонаж магического сюжета. Её вселенная — это ожившая на страницах история, где грань между явью и фантазией размыта, а взросление неотделимо от способности грезить.

Хотя основа сюжета сохранена — рождественский вечер у Штальбаумов, таинственный Дроссельмейер, дарение Щелкунчика и путешествие в сказочную страну, — Посохов делает акцент на внутреннем мире героини. В спектакле возникает фигура племянника Дроссельмейера, олицетворяющая первую детскую привязанность Мари. Сама же героиня проявляется в двух версиях: как юная девочка и как её взрослое «Я», которое является ей в грёзах.

Художественное пространство создала сценограф Полина Бахтина, представившая грандиозную декорацию в виде книги, чьи разворачивающиеся страницы становятся разными мирами. Костюмы Сандры Вудалл, анимированные проекции и изысканная световая партитура вместе образуют целостный, элегантный и актуальный визуальный язык спектакля.

Санкт-Петербург

Мариинский театр

Когда: 2 декабря — 13 января.

Балетмейстер Василий Вайнонен создал свою хореографию балета «Щелкунчик» в 1934 году — с момента мировой премьеры спектакля к этому моменту прошло более сорока лет. И именно версия Вайнонена укоренилась и стала необыкновенно популярной— по крайней мере, до появления спектакля Григоровича в Большом.

Эта редакция до сих пор пользуется спросом у театров. Например, в Санкт-Петербурге её одновременно представляют три разные труппы, и нынешней зимой все они выходят на историческую сцену Мариинки.

Вайнонен, сохранив основные идеи первоначальной хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова, сумел сделать спектакль более гармоничным и эффектным. На премьере главные партии доверили будущим звёздам — Галине Улановой и Константину Сергееву.

Хореограф сосредоточился на волшебной атмосфере, создав представление о мире детских фантазий. Изначально он задумывал спектакль для юных артистов — учащихся Ленинградского хореографического техникума (ныне Академия русского балета имени Вагановой). По этой задумке роли Маши и Щелкунчика в первой, «детской», части исполняли ученики. И лишь во втором акте, в сказочном царстве сладостей, где герои превращаются в Принцессу и Принца, для виртуозного адажио и дивертисментов на сцену выходили взрослые солисты.

Именно эту версию Вайнонена можно будет увидеть в исполнении как воспитанников Академии русского балета, так и артистов Театра Леонида Якобсона и самой труппы Мариинского театра — все эти показы включены в зимний репертуар главной сцены.

Новая сцена Мариинского театра

Когда: 5 декабря — 4 января.

Мариинка — единственный в России, а может, и в мире, театр, в репертуаре которого значатся две разные версии «Щелкунчика». Если на исторической сцене можно увидеть версию Вайнонена, то Новая сцена Мариинского театра (Мариинский-2) отдана во власть спектаклю Михаила Шемякина. Эта постановка уникальна тем, что автором не только визуального мира, но и режиссёрской концепции выступил именно художник, а не хореограф. Над танцем работал Кирилл Симонов. Экспериментальная постановка, созданная в начале 2000-х, поначалу вызвала резкую критику, но затем прочно заняла своё место в афише.

Шемякин полностью отошёл от традиционной рождественской сказки, представив зрителям тревожную и даже мрачную фантазию. Например, снежинки здесь танцуют в чёрных пачках, украшенных белыми коронами.

В воображении художника армия мышей преобразилась в аристократическую династию крыс в богатых, но поношенных нарядах. Уютный мир сказки сменился тщательно проработанной, почти гиперреалистичной бутафорией: на кухне, увешанной окороками и чесноком, хозяйничают вредители, а среди сладостей в кондитерской лавке порхают искусственные насекомые.

В центре этой истории — не праздник, а одиночество. Маша здесь — нелюбимая дочь в простом платье, а её побег от безрадостной реальности заканчивается горьким и поэтичным преображением в хрупкую сахарную куклу на огромном торте.

Михайловский театр

Когда: 16 декабря — 9 января.

В Михайловском театре «Щелкунчик» идёт в постановке художественного руководителя балетной труппы театра Начо Дуато. В соавторстве с французским художником Жеромом Капланом испанский хореограф создал ностальгическое посвящение Санкт-Петербургу. Премьера этой версии состоялась в 2013 году.

Действие балета, перенесённое в начало XX века, разворачивается в роскошной квартире Штальбаумов, где за фасадом праздника уже ощущается тревога грядущих потрясений. Например, в сценах боя с Мышиным королём и его войском угадываются очертания схватки Первой мировой, а снежинки потеряли волшебную сущность и, завернутые в пластик, больше похожи на замёрзшие слезы.

Это спектакль о детстве, ускользающей эпохе и хрупкости грёз. Но он не лишён очарования: дивертисмент проходит среди розовых декораций, украшенных изображениями соблазнительных сладостей.

