Пушкин в цирке, Буратино на льду: новогодние спектакли для взрослых и детей

В Лужниках артисты «Нового русского цирка» покажут сказки Александра Пушкина, на «ЦСКА Арене» Imperial Orchestra исполнит мелодии из кинофраншизы «Гарри Поттер», а в Электротеатре состоится спектакль «Воспоминание об одном Рождестве». Автор «Рамблера» отобрал интересные новогодние представления, которые можно посетить в Москве этой зимой.

Шоу «Сны Пушкина»

«Аленький цветочек»

Где: Театр имени Пушкина.

Когда: 13 и 14 декабря 2025 года, 3 января 2026 года.

Возрастной ценз: 0+.

«Аленький цветочек» Сергея Аксакова — история о доброте, которая способна творить чудеса. Чтобы спасти своего отца, девушка соглашается жить во дворце страшного чудовища. Её любовь снимает колдовские чары, и чудовище превращается в прекрасного принца.

Режиссёр Евгений Писарев не стал использовать в постановке современные технологии, без которых сегодня невозможно представить себе детский спектакль. Текст Аксакова тоже остался неизмененным. «Хотелось, чтобы у детей была возможность прикоснуться и к одной из лучших русских сказок, и к настоящему театральному чуду», — пишет режиссёр в анонсе, опубликованном на сайте театра. «Винтажность» постановки подчёркивают декорации, созданные художником Марией Рыбасовой: они расписаны вручную.

«Мир потерянных животных»

Где: Театр имени Маяковского.

Когда: 20 и 21 декабря 2025 года, 5 и 6 января 2026 года.

Возрастной ценз: 6+.

На сцене Театра имени Маяковского оживёт комикс французской художницы Ноэми Уэбер «Мир потерянных животных». Комикс рассказывает историю девочки Эльзы, лучший друг которой, золотая рыбка Альдо, накануне нового учебного года неожиданно умирает. Не желая мириться с её уходом, Эльза отправляется на поиски в Мир потерянных животных. Ей предстоит встретиться с невероятными обитателями этого фантастического мира и пережить множество приключений, а в заключение — навсегда попрощаться с Альдо и обрести нового друга.

На театральную сцену «Мир потерянных животных» перенесла режиссёр Ирина Васильева. В анонсе на сайте театра она рассказывает, что путешествие Эльзы — это путешествие ребёнка внутрь себя и столкновение с собственными страхами. «Ещё один важный мотив нашего спектакля — это принятие потерь и расставание с близкими, — говорит режиссер. — В детских спектаклях эта тема часто табуирована, но мне кажется, что с детьми очень важно говорить об этом прямо и бескомпромиссно».

«Сны Пушкина»

Где: Лужники, зал «Дружба».

Когда: с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Возрастной ценз: 0+.

В цирке возможно всё, и артисты «Нового русского цирка» это показывают. В «Снах Пушкина» маленькие и большие зрители попадут в Лукоморье, где оживет не только Кот учёный, но и Перо, Чернильница и Бумага — верные спутники Александра Сергеевича Пушкина. Коварное Злодейство встанет у них на пути, но добрые силы его победят.

Героев «Руслана и Людмилы», «Сказки о мёртвой царевне», «Сказки о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», «О золотом петушке» сыграют 60 цирковых артистов. Классические цирковые трюки позволят сделать сюжет пушкинских сказок максимально понятным: борьба Руслана с Черномором будет происходить под куполом цирка, на головокружительной высоте, а Кощей продемонстрирует фантастическую, доступную только неземному персонажу пластику.

Музыку для шоу написал композитор Тарас Демчук, исполняет её мультиинструменталистка Анна Март. На сцене она появляется в образе няни, но не рассказывает сказки, как пушкинская Арина Родионовна, а поёт и аккомпанирует, соединяя магию звука и магию цирка.

«Буратино»

Где: Дворец гимнастики Ирины Винер.

Когда: с 27 декабря 2025 года по 7 января 2026 года.

Возрастной ценз: 0+.

Главное в этом шоу — великолепная музыка композитора Алексея Рыбникова, написанная 50 лет назад, к фильму Леонида Нечаева «Приключения Буратино». В этом году она впервые станет частью ледового спектакля, который выпускает к новому году Илья Авербух, в прошлом — чемпион мира в танцах на льду, а сейчас хореограф и продюсер грандиозных ледовых шоу.

В роли Буратино на лёд выйдет 17-летняя фигуристка Алиса Двоеглазова, которая выиграла в этом году этап российского Гран-при в Красноярске. А черепаху Тортилу сыграет легендарный советский тренер Тамара Москвина. В других ролях заняты Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие звёзды российского фигурного катания.

«Воспоминание об одном Рождестве»

Где: Электротеатр.

Когда: 27 и 31 декабря.

Возрастной ценз: 6+.

Режиссёр Ирина Михеева поставила спектакль по мотивам рассказа американского писателя Трумена Капоте, автора повести «Завтрак у Тиффани». Рассказ автобиографичный — писатель вспоминает собственное детство. Его юная мать строила личную жизнь, а заботу о сыне переложила на родственников. Детство будущего писателя прошло в компании трёх пожилых старых дев, одна из которых стала для него лучшим другом.

«Воспоминание об одном Рождестве» — о том, как встречают праздник мальчик по имени Дружок и его дальняя родственница. Они живут очень бедно, каждый год придумывают, как раздобыть деньги, чтобы испечь рождественский пирог и накормить им не только близких, но и незнакомых людей. Это история об ожидании чуда — в спектакле оно происходит на глазах у зрителей. Кухонная утварь начинает оживать, мука превращается в снег, ёлочная гирлянда загорается, обещая праздник. А в заключение появляется и пирог — специально для спектакля «Эклерная Клер» придумала рецепт праздничного десерта, который зрители премьерных показов смогут попробовать.

«Новый год в Хогвартсе».

Где: «ЦСКА Арена».

Когда: 31 декабря.

Коллектив Imperial Orchestra за два часа исполнит музыку из серии фильмов, снятых по книгам английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Над музыкальным проектом трудилась огромная команда, включая не только симфонический оркестр и хор, но и артистов цирка, благодаря которым музыка словно оживает в пространстве. Экран на 250 кв. м, парящие свечи и другие магические артефакты усиливают ощущение волшебства.

Музыкальное шоу понравится не только взрослым, которые выросли на книгах о волшебном мальчике, но и детям. Также музыканты обещают исполнить мелодии из фильма «Один дома» и мультфильма «Рождественская история».

«Ёлочки-иголочки»

Где: Детский музыкальный театр юного актёра.

Когда: 31 декабря.

Это спектакль подойдёт для детей от двух до шести лет. Юным зрителям в сопровождении родителей в камерной атмосфере предложат вместе нарядить ёлку, пообщаться с Дедом Морозом, поиграть в снежки, спеть песни и даже поиграть на музыкальных инструментах. Актёры в образах Пингвинов, Ёжиков, Зайчиков и Щенят будут не только развлекать маленьких гостей, но и проведут для них небольшую интерактивную лекцию о мире животных. Например, расскажут, где зимуют пчёлы и что едят пингвины.

«Щелкунчик»

Где: Live Arena.

Когда: с 2 по 4 января 2026 года.

Возрастной ценз: 0+.

В прошлом году ледовое шоу «Щелкунчик», создателями которого являются Яна Рудковская и Евгений Плющенко, впервые показали русской публике — до этого его видели только жители Пекина. В первые дни 2026 года «Щелкунчик» вновь пройдёт в комплексе Live Arena в «Сколково».

В основе постановки — классическое либретто балета Петра Ильича Чайковского. По сюжету Мари (Александра Трусова) получает в подарок от своего крестного Дроссельмейера (Евгений Плющенко) игрушку — Щелкунчика. В новогоднюю ночь она попадает в волшебное царство, в котором Щелкунчик (Саша Плющенко или Макар Игнатов) оживает и сражается с Мышиным королём (Георгий Куница).

В этот всем с детства известный сюжет создатели шоу решили внести небольшие изменения, чтобы сказка стала более понятной самым маленьким зрителям. Мышиный король превратился в принца Конфетенбурга. Щелкунчик при помощи Мари одерживает над ним победу, а потом они вместе отправляются в город Конфетенбург.

