Фильм с Ткачёвым и шоу о Щелкунчике: куда сходить в Москве 13–14 декабря

Приключенческая комедия «Волчок» c Евгением Ткачёвым, концерт группы «Дискотека Авария», выставка работ Марка Шагала и открытие катка в кинопарке «Москино». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© MEM Cinema Production; Okko

Кадр из фильма «Волчок»

Что посмотреть

Комедия «Волчок» с Евгением Ткачёвым

В российском прокате идёт приключенческая комедия «Волчок». Действие фильма происходит на рубеже XIX и XX веков в Российской империи. У 13-летнего Вани умерли родители, и его собственный дядя подослал к мальчику убийц, чтобы завладеть наследством. Спасаясь, Ваня бежит из Москвы в Нижний Новгород под защиту верного друга отца.

Подростка сопровождает кулачный боец Волчок — простой и грубоватый мужчина, которому многое не нравится в аристократе и фантазёре Ване. В пути парочку ожидает немало опасных авантюр.

Режиссёром картины стал Константин Смирнов, работавший над ситкомом «Девушки с Макаровым». Главные роли сыграли звезда «Лихих» Евгений Ткачёв и знакомый зрителям по фэнтези-блокбастеру «Соловей против Муромца» Марк-Малик Мурашкин. Также в фильме снялись Юлия Хлынина, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьёв и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» в ГМИИ имени Пушкина

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открывается масштабная моновыставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения». В основу экспозиции войдут работы «русского периода» творчества знаменитого художника, то есть произведения конца 1900-х — 1922 года.

© pushkinmuseum.art

На выставке можно будет увидеть не только хрестоматийные полотна Шагала вроде «Над городом», но и работы «витебской серии» — виды родного города и изображения близких живописца. Ещё один экспонат — «Комната семьи Шагал» будет представлять собой воссозданный интерьер дома художника в Витебске.

Выставка продлится до 15 марта 2026 года.

Шоу-спектакль «Щелкунчик и Барабанный король» в «ЦСКА Арена»

14 декабря в 18:00 в «ЦСКА Арена» начнётся спектакль «Щелкунчик и Барабанный король» с участием барабанного шоу Vasiliev Groove. В основу сюжета легла история о главных героях классической сказки Гофмана Щелкунчике и Мари, которые попадают в мир музыки и барабанов.

© icearenamsk.ru

На площадку выйдет более 100 артистов, в программе заявлены выступления воздушных гимнастов, акробатический балет, видеоинсталляции и световое шоу. Исполнять музыку Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» будет симфонический оркестр, также в шоу примет участие детский хор академии Игоря Крутого.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Чужой ребёнок» в Театре на Трубной

13 декабря в Театре на Трубной покажут спектакль «Чужой ребёнок» по пьесе советского драматурга, одного из самых востребованных театральных авторов 1930-х годов Василия Шкваркина.

© neglinka29.ru

За один день жизнь главной героини, молодой артистки Мани, переворачивается с ног на голову. Девушка готовится к первой в карьере роли и внезапно попадает в мир сплетен и интриг. Причиной этому становится чужой ребёнок. Чей именно и каким образом он нарушил размеренное существование артистки — зрители узнают, посмотрев постановку.

Пьеса «Чужой ребёнок» была написана в 1933 году и пользовалась огромным успехом. Только в год своего создания она была поставлена более 500 раз. «В пьесе очень много юмора. В ней содержатся очень ценные, ныне редкие “витамины” для наших организмов, такие как оптимизм и вера в счастливое будущее, которых сегодня так не хватает», — отмечает режиссёр спектакля в Театре на Трубной Роман Самгин, чьи слова приводятся на официальном сайте театра.

В постановке заняты Анатолий Журавлёв, Юлия Сулес, Анастасия Акатова, Семён Лопатин.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Что послушать

Концерт группы «Дискотека Авария» в Live Арена

14 декабря на площадке Live Арена пройдёт концерт группы «Дискотека Авария». Команда, основанная в 1990 году в городе Иваново, стала одним из самых успешных поп-коллективов страны. На её счету множество всенародных хитов, порой удивляющих своей разноплановостью, — от юмористического трека «Заколебал ты!» и неофициального новогоднего гимна «Новогодняя» до лирической композиции «Если хочешь остаться» и мрачной философской песни «Зло».

© Страница группы «Дискотека Авария» в VK

За свою 35-летнюю карьеру «Дискотека Авария» записала восемь студийных альбомов, выпустила шесть сборников и получила множество наград, в том числе несколько премий МУЗ-ТВ и «Золотой граммофон». Музыканты сотрудничали с Жанной Фриске, Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, а в апреле этого года вместе с Ольгой Бузовой представили публике ироничную композицию «Страна Аления» — переработанный хит певицы Жени Отрадной «Уходи и дверь закрой».

Начало концерта в 19:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт Boulevard Depo в TAU

14 декабря в пространстве TAU состоится концерт российского рэпера Boulevard Depo (настоящее имя — Антон Кулик). 34-летний певец начал заниматься музыкой в середине нулевых. Boulevard Depo был основателем творческого объединения YungRussia, в которое входили такие хип-хоп-исполнители, как Pharaoh, Thomas Mraz и Gone.Fludd.

© Telegram-канал Boulevard Depo

В 2014 году артист выпустил свой дебютный студийный альбом Depp. С тех пор он записал ещё шесть студийных лонгплеев. Его последний на данный момент альбом «Футуроархаика» вышел в 2024 году и попал в списки лучших альбомов года по версии изданий «Афиша Daily», «Правила жизни» и «Собака.ru».

В Tau рэпер выступит со специальной программой Winter Special Show. Начало концерта в 20:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Открытие катка в кинопарке «Москино»

14 декабря в кинопарке «Москино» на площадке «Соборная площадь» откроется каток. Его площадь составит 3 тысячи кв. м, он будет оснащён тёплыми раздевалками, пунктом проката и фудкортом. На открытии ожидаются выступления двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой и других фигуристов. Гости смогут сфотографироваться со спортсменами и получить их автографы.

© zima.mos.ru

Начало церемонии открытия — в 17:00. Для посещения нужно приобрести входной билет в кинопарк на официальном сайте кинопарка «Москино».

Рождественская ярмарка «Светлица» во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства

13 и 14 декабря во Всероссийском музее прикладного искусства пройдёт рождественская ярмарка «Светлица». Посетители смогут приобрести изделия от локальных мастеров и послушать лекции о русских промыслах, новогодних традициях, а также культурном коде русской моды. В программе заявлены мастер-классы по традиционным ремёслам от российских брендов, например марки украшений ручной работы Derzkaya Matrena и создателей предметов интерьера «Само росло!».

© damuseum.ru

Кроме того, гости ярмарки смогут побывать на встречах с тревел-блогерами и на презентации книги «Сердце России» отечественного фотографа Андрея Белавина.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00. Билеты можно приобрести на сервисе Timepad.

