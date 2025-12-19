Трагедия в кукурузном поле и современный «Лес»: что смотреть в театрах в декабре

В Перми покажут спектакль о женщине, которая потерялась в кукурузном поле. В Санкт-Петербурге поставят спектакль по роману Андрея Битова. А в Нижним Новгороде пройдёт премьера «Леди Макбет Мценского уезда». Автор «Рамблера» отобрал интересные премьеры, которые состоятся за пределами Москвы в декабре.

Спектакль «Лес» в Прокопьевском драматическом театре

«Кукурузная азбука»

Где: «Театр-театр», «Сцена-Молот», Пермь.

Когда: 21 и 24 декабря.

Белорусская пенсионерка пошла встречать коров с пастбища и заблудилась на кукурузном поле. Реальная история, случившаяся в агрогородке Оброво в 2017 году, подсказала драматургу Павлу Пряжко сюжет пьесы «Кукурузная азбука». Впрочем, говорить о сюжете можно с большой натяжкой — пьеса представляет собой набор случайных слов и слогов, обрывков фраз, имён и вопросов, напоминающий «заумную поэзию» футуриста Алексея Кручёных. Но мысли потерявшегося человека примерно так и выглядят: он то зовет кого-то на помощь, то вспоминает что-то из прошлого, то просто вздыхает или кричит.

Режиссёр Дмитрий Волкострелов в анонсе на сайте Театр-Театра объясняет, что это очень понятная метафора сегодняшней жизни, в которой легко заблудиться. «Блуждаем среди всего происходящего. И в итоге остаёмся одинокими и потерянными в этом кукурузном поле человеческих вещей…» — комментирует Волкострелов.

Три года назад хореограф Татьяна Гордеева и учёный-эколог Игорь Польский превратили «Кукурузную азбуку» в танец-перформанс и показали в пространстве ГЭС-2. В Театр-Театре «Азбуку» представляют как камерную оперу Владимира Раннева по либретто Павла Пряжко. Зрителям Перми композитор известен как автор музыки, сценограф и постановщик оперы «Серёжа очень тупой» по абсурдистской пьесе Дмитрия Данилова, поставленной здесь же, на «Сцене-Молот».

«Пушкинский дом»

Где: Театр «Мастерская», Санкт-Петербург.

Когда: 5, 6, 7 декабря 2025 года, 28 января 2026 года.

Сложная форма романа Андрея Битова, признанного классикой постмодернизма, нашла отражение в форме спектакля. Роман построен так, что в нём нет прямой сюжетной линии. «Пушкинский дом» состоит из трёх частей: в первой рассказывается о семье главного героя, Лёвы Одоевцева, представителя славного дворянского рода, выдуманного автором романа. Лёва был зачат в роковом 1937 году, как и автор книги, и в его биографии был такой же, как у многих его ровесников, эпизод — репрессированный дед, которого «взяли» ещё в год смерти родителей.

Во второй части рассказывается о жизни Лёвы Одоевцева, не связанной с его семьёй, в третьей разные сюжетные линии соединяются в одну. Финал открытый: неясно, погиб ли Лёва во время драки со своим одноклассником и вечным противником Митишатьевым или остался жив. Кроме этих трёх разделов в романе есть пролог и комментарий.

В спектакле «Мастерской» пять частей, поставленных пятью режиссёрами, учениками основателя театра Григория Козлова. Каждый режиссёр работает в своей эстетике, представляя одну из сюжетных линий романа. Главного героя, филолога Льва Одоевцева, тоже играют пять разных актёров. Проводником по сложносочинённому, полижанровому спектаклю становится придуманный в ходе репетиций персонаж — Экскурсовод (Ксения Морозова). Появляется на сцене и условный Автор (Максим Фомин). Эти двое ведут расследование убийства главного героя, которого, возможно, и не было, он гибнет лишь метафорически.

«Руки женщин моей семьи были не для письма»

Где: «Один театр», Краснодар.

Когда: 6–7 декабря.

В крупнейшем независимом театре юга России прошла премьера спектакля по автобиографической повести азербайджанской писательницы Еганы Джаббаровой. Егана дебютировала как поэтесса, выпустив две поэтические книги — «Босфор» и «Красная кнопка тревоги». Повесть «Руки женщин моей семьи были не для письма» — её первый опыт в прозе.

В ней Егана, выросшая в Екатеринбурге, рассказывает о своём детстве и взрослении, об опыте переживания болезни, который стал для неё трансформирующим событием, о жизни в пограничье между двумя культурами и о том, что можно и нельзя женщине в мусульманской семье. Открыв этот роман, оторваться от него невозможно.

Спектакль, который поставила режиссёр Анна Додока, актриса и режиссёр «Одного театра», появился сначала как эскиз в рамках режиссёрской лаборатории и к декабрю вырос в короткую — всего час с небольшим, — но полноценную постановку. Историю Еганы Джаббаровой рассказывают два артиста (Валерия Васславская и Антон Семко), но по жанру это скорее моноспектакль, в котором актриса пропускает через себя личную историю Еганы Джаббаровой.

«Лес»

Где: Прокопьевский драмтеатр.

Когда: 1 декабря 2025 года, 25 января 2026 года.

Прокопьевский драматический театр отмечает 80-летие премьерой спектакля «Лес» по пьесе «русского Шекспира» Александра Островского. Театр был основан 1 декабря 1945 года в городе Анжеро-Судженске и свой первый сезон открыл как раз «Лесом». В 1950-м театр перевели в Прокопьевск, один из крупнейших угледобывающих центров страны, но своё здание у него появилось только спустя десять лет. Сейчас это здание, спроектированное столичным «Гопротеатром» в стиле неоклассицизма, признано памятником архитектуры регионального значения.

В 2010 году главным режиссёром Прокопьевской драмы стал Марат Гацалов, с его приходом у театра начался новый этап — с фокусом на современную драматургию, участием во всероссийских и международных фестивалях и номинациями на «Золотую маску».

К 80-летию Прокопьевский драматический решил вернуться к истокам и выпустить «Лес», с которого началась его история. Постановку театр доверил молодому режиссёру и тонкому интерпретатору классики Евгению Закирову. Среди его последних по времени работ — «Разбойники» Шиллера в Театре имени Маяковского и «Строитель Сольнес» в Школе драматического искусства.

Закиров перенёс действие пьесы Островского из XIX века в сегодняшний день. В его спектакле зритель увидит не персонажей «тёмного царства», а людей современных, но таких же циничных, как те, которых вывел в своей пьесе Островский.

«Леди Макбет Мценского уезда»

Где: Нижегородский центр театрального мастерства.

Когда: 10 декабря.

Катерина Львовна, женщина «по наружности очень приятная», живёт в зажиточном доме с немолодым мужем и вдовым свёкром, изнывая от скуки. На шестой год замужества в доме появляется холостой работник Сергей, и Катерина Львовна бросается во все тяжкие. Свёкор, заметивший красную рубаху Сергея в невесткином окне, получает приправленный крысиным ядом ужин, возвратившегося мужа любовники тоже убивают, а затем наступает черёд и малолетнего племянника покойного мужа.

После этого тайное становится явным, Катерину и Сергея арестуют, судят и ссылают. Этап идёт через Нижний Новгород, поэтому спектакль, поставленный по мотивам повести Николая Лескова, можно считать представителем популярного жанра site-specific (предметно-ориентированное искусство). Здесь, в Нижнем, к этапу присоединятся две женщины, которые вызовут бешеную ревность Катерины Львовны. Одну из них она будет ненавидеть так сильно, что, уходя из жизни, заберёт её с собой.

В интерпретации режиссёра Владимира Золотаря спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» — вольная кинематографичная версия классического текста. История женщины из внешне благополучной семьи, которая становится серийной убийцей.

