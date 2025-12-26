Макбет Кончаловского и Гамлет Левитина: чем удивят столичные театры

В Театре имени Моссовета в начале декабря Андрей Кончаловский показал свою версию шекспировской пьесы «Макбет», действия которой происходят на Кавказе. В театре «Эрмитаж» режиссёр Михаил Левитин выпустил премьерный спектакль «Гамлет. Путь к отцу». А в Театре имени Ермоловой поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» переделали на современный лад. Автор «Рамблера» отобрал интересные спектакли, которые вышли в декабре в Москве.

© Елена Лапина

Спектакль «Макбет»

«Макбет»

Где: Театр имени Моссовета.

Когда: 16 декабря 2025 года, 7 и 8 февраля 2026 года.

За месяц до премьеры в середине декабря прошёл показ спектакля «Макбет» для журналистов и блогеров, чтобы создать вокруг него волнующий шум. Главную роль в «Макбете» Андрея Кончаловского исполнил Евгений Ткачук, который сыграл Ленина в сериале режиссёра «Хроники русской революции».

Двух героев Евгения Ткачука объединяют стремление к верховной власти и готовность убрать все преграды, мешающие её получить. В шекспировской пьесе путь к короне преграждают всего несколько человек, и ещё парочка-другая представляет опасность для уже коронованного Макбета. Поскольку режиссёр сократил пьесу максимально (спектакль идет 1 час 40 минут), сюжет раскручивается со скоростью немого кино: Макбету здесь некогда рефлексировать, он должен действовать.

Действие Кончаловский перенес из Шотландии на Кавказ: Макбет здесь не шотландский тан, а кавказский князь, три ведьмы, предсказавшие Макбету королевский трон и подтолкнувшие его к убийствам, похожи на злых духов из восточных легенд. Спектакль идёт под кавказскую музыку и танцы с оружием, поставленные хореографом Рамуне Ходоркайте.

Главной темой становится расплата за совершенные преступления. В отчаянии прижимает несуществующего ребёнка к груди обезумевшая леди Макбет (Юлия Высоцкая), медленно сходит с ума её муж. Прежде чем погибнуть в бою, как положено воину, он умирает многократно, утратив всё, что у него было до начала этого кровавого пути, — спокойствие, честь и любимую женщину.

«Гамлет. Путь к отцу»

Где: театр «Эрмитаж».

Когда: 26 и 27 декабря.

80-летний писатель и телеведущий Михаил Левитин решил поставить «Гамлета». По сюжету к шекспировскому Гамлету явился призрак его отца и рассказал, кто стал его убийцей — брат короля. Призрак просит Гамлета отомстить за него, после чего мир принца рушится: он мучительно пытается понять, что требует от него обещание, данное отцу.

© Пресс-служба театра «Эрмитаж»

Помимо истории Гамлета и судьбы датского королевства, режиссёр воспроизводит в этом спектакле истории из своего детства. Спектакль длинный, около четырёх часов. Чтобы дать возможность зрителям переварить увиденное, Михаил Левитин даже предусмотрел возможность разделить его на два вечера: по специальному билету можно будет увидеть второй акт в другой день.

Сценограф «Гамлета», как и многих других спектаклей театра «Эрмитаж», — художник Гарри Гуммель. Музыку написал композитор Владимир Дашкевич, автор 9 симфоний, 5 мюзиклов, музыки к 90 кинофильмам (включая «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона) и к 15 спектаклям театра «Эрмитаж». В роли Гамлета — ученик Михаила Левитина Василий Корсунов.

«Марьино поле»

Где: Электротеатр Станиславский.

Когда: 12 декабря 2025 года, 24 и 25 января 2026 года.

Три старухи — Марья, Прасковья и Серафима — отправляются на станцию встречать своих мужей, на которых им давно, ещё в Великую Отечественную, пришли похоронки. Но Марья уверяет, что смерти нет и мужья живы. На мистическом пути три женщины встречают главных персонажей столетия, Сталина и Гитлера, а в самом конце Марья сталкивается ещё и с самой Смертью, которая даёт ей отсрочку, — как выясняется не в первый раз, потому что Марья ждала своего суженого и с Турецкой, и с Первой мировой, и с Гражданской, и с Финской.

© electrotheatre.ru

В спектакле Романа Дробота по пьесе екатеринбургского драматурга Олега Богаева старух играют молодые актрисы, поэтому постановка балансирует на грани фантасмагории и абсурда.

«Дядя»

Где: МТЮЗ.

Когда: 6 декабря 2025 года, 23 января 2026 года.

Спектакль поставил главный режиссёр МТЮЗа Петр Шерешевский. В основе чеховский «Дядя Ваня», но персонажи нет-нет да и вспомнят что-то из «Чайки» или «Вишнёвого сада». Серебряков (Игорь Балаев) здесь, как и у Чехова, профессор, но не филолог, а киновед (властители дум за сто с лишним лет стали другими). Иван Петрович Войницкий, брат его покойной жены (Игорь Гордин), не управляющий имением, а бывший математик, сейчас торгует помповыми насосами (видимо, ушёл из профессии еще в 90-е, да так и остался). Доктор Астров ездит на скорой, он устал и от работы, и от личных обстоятельств, но по ночам занимается великим делом — разрабатывает лекарство от рака. Соня работает логопедом в детском садике.

© moscowtyz.ru

Вся эта компания собирается на поминки по ушедшей год назад из жизни жене профессора Вере, но поминки превращаются в свадьбу — в этот момент сюжет становится откровенно абсурдистским и остаётся таким до конца — до рокового выстрела. У Чехова Войницкий стреляет в профессора, но промахивается, но Шерешевский решил переписать финал.

Профессор, вокруг которого три с половиной часа сплетался клубок раздражения, зависти и любви, умирает, но в следующей сцене он встанет и сядет с раздробленной головой за тот же стол, за которым ещё недавно поминали его жену Веру.

«На Руси хорошо»

Где: Театр имени Ермоловой.

Когда: 11 декабря 2025 года, 9 и 31 января 2026 года.

«Кому на Руси жить хорошо» — это поэма в стихах русского поэта Николая Некрасова, который начал работу над этим масштабным произведением в 1863 году, после отмены крепостного права, и закончил 15 лет спустя. Сюжет поэмы сказочный: семь мужиков, вооружившись скатертью-самобранкой и волшебными, неснашиваемыми армяками, путешествуют по России, чтобы найти счастливого человека, которому на Руси жить хорошо.

© Женя Сириная

Некрасов, разочарованный результатами александровских реформ, хотел показать, что живётся всем не очень — и крестьянину, и помещику, и попу. В спектакле Дмитрия Мулькова некрасовская тема приобрела несколько иной поворот (что видно уже из названия). В основе постановки — оригинальная пьеса Артёма Козюханова, написанная по мотивам поэмы Некрасова. Действие перенесено со «столбовой дороженьки», на которой сошлись семь мужиков, в гараж, где заводская рок-группа после смены играет свои песни. На одном из вечеров приятели поспорили и отправились искать ответы на свои вопросы.

Расспрашивают они не некрасовских современников, а наших, дают возможность высказаться начальнику производства, чиновнику и даже региональному министру. Каждый монолог заканчивается одной и той же фразой: «Да всё ведь хорошо».

Специально для этой постановки были написаны песни на стихи Николая Некрасова (композиторы — Дмитрий Мульков и Андрей Платонов), а чтобы найти уникальное звучание, созданы особые музыкальные инструменты, стилизованные гусли и балалайки, которые поддерживают фольклорную тему и усиливают рефрен: «Славно жить народу на Руси святой».

