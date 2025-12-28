Неверный муж и зимняя сказка: что смотреть и слушать в Москве на праздники

В «Геликон-опере» зрителям не только покажут оперетту про неверного мужа, который хотел увлечься незнакомкой, но снова влюбился в жену, но и угостят водкой. В Большом театре представят музыкальную версию истории Кая и Герды — героев сказки про Снежную королеву. А в концертном зале имени Чайковского дадут рождественский концерт. Автор «Рамблера» посетил интересные оперы и концерты классической музыки, которые пройдут в Москве в конце декабря и в начале января.

© helikon.ru

«Летучая мышь»

Где: «Геликон-опера».

Когда: 27–30 декабря.

В 1996 году совсем молодой московский театр «Геликон-опера» представил публике свою новую постановку — оперетту Штрауса «Летучая мышь». За прошедшие 29 лет (юбилей спектакль отметит уже в новом году) эта постановка стала легендарной. А для своего времени она была хулиганской и прорывной.

В сюжете история разоблачения неверного супруга. Заподозрившая обман жена Розалинда отправляется вслед за супругом Айзенштайном на бал, переодевшись в платье Летучей мыши. Там за ней ухаживает ничего не подозревающий собственный муж. Неверному Айзенштайну предстоит влюбиться в собственную супругу, представшую в образе прекрасной незнакомки.

За это время «Летучая мышь» стала визитной карточкой театра, особенно в его новогодний период. Дирижёром-постановщиком спектакля стал легендарный Мстислав Ростропович, который не побоялся сотрудничества с молодым и известным своими яркими интерпретациями режиссёром и основателем «Геликон-оперы» Дмитрием Бертманом.

© helikon.ru

Бертман смело переосмыслил классику, сделав акцент на карнавальной стихии. Его версия — это искромётный, остроумный и почти абсурдный бал-феерия, действие которого перенесено в условные роскошные 1920-е годы. Здесь появилась своя традиция — приглашать на роль «неожиданного гостя» на балу у князя Орловского звёзд театра, эстрады и кино. В разные годы в этом камео появлялись Алла Сигалова, Алёна Апина, Вячеслав Маневич и многие другие, и имя гостя держится в секрете.

Но магия театра начинается ещё до поднятия занавеса. Зрителей на парадной лестнице встречает живой духовой оркестр, а во время спектакля по традиции угощают шампанским и водкой с огурчиком. Эти детали — не просто антураж, а важная часть концепции иммерсивного-театра, где стирается грань между сценой и залом, а публика становится полноправным участником великосветского маскарада. Сегодня это театральное движение вошло в обиход, а в 1996 году было в диковинку.

Сегодня в «Летучей мыши» поют звёзды театра, а зрителям всё так же предлагают закусить огурчиком.

«История Кая и Герды»

© Дамир Юсупов/bolshoi.ru

Где: Большой театр.

Когда: 27 декабря — 4 января.

Новый год в Большом театре принято ассоциировать с балетом «Щелкунчик». Между тем на Новой сцене есть свой зимний спектакль — опера Сергея Баневича «История Кая и Герды». Знакомая с детства сказка Андерсена о Снежной королеве раскрывается здесь в формате полноценной музыкальной драмы, где есть место лирике, философии и юмору.

Петербургский композитор Сергей Баневич, ученик советского композитора Галины Уствольской, прославился как автор выразительных сочинений для сцены, рассчитанных на детскую и семейную аудиторию. Его оперы идут во многих театрах страны, в том числе и в Мариинке.

Каждый герой обрёл в партитуре свой уникальный музыкальный голос: тёплые и напевные мелодии Герды контрастируют с холодными, хрустальными звучаниями темы Снежной Королевы (для неё композитор выбрал тембры челесты, арфы и колокольчиков). Музыкальный образ Кая трансформируется: от наивной непосредственности в детских мелодиях — к прозрению через сложную музыку в финале.

В 2014-м, специально для постановки в Большом театре, Баневич сделал новую редакцию оперы. Он ввёл в сюжет нового героя. Им стал мудрый Фонарщик — это проводник, который проводит героев и зрителя через вечные темы веры, надежды и силы настоящих чувств.

Над постановкой работал тогда начинающий режиссёр Дмитрий Белянушкин и мэтр сценографии Валерий Левенталь, который создал рукотворный и уютный мир датского города Оденсе, а также холодное окружение Снежной королевы, которая здесь появляется в чёрном платье как символ злой силы. Ледяное царство сталкивается в спектакле с тёплым миром детства и любви, подчёркивая конфликт между живым человеческим теплом и холодным совершенством.

В «Снежной королеве» молодые вокалисты поют вместе с опытными солистами: в роли Снежной выйдет Агунда Кулаева, а в партии Атаманши исполнит Валерий Гильманов.

«Зимний вечер в Шамони»

© stanmuz.ru

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Когда: 6–8 января.

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко тоже создал спектакль в пандан к «Щелкунчику» и предлагает путешествие в мир оперетты — спектакль-концерт «Зимний вечер в Шамони». Обращение к жанру оперетты обусловлено не только новогодним весельем: это родной жанр для театра. Его первым спектаклем стала оперетта «Дочь Анго», а само здание на Большой Дмитровке помнит легендарный дореволюционный Театр оперетты Григория Ярона.

Действие «Зимнего вечера в Шамони» переносит зрителя на фешенебельный горнолыжный курорт, где царит атмосфера праздника, лёгкого флирта и романтики. Гости Шамони влюбляются, танцуют и поют, вовлекая публику в эмоциональное путешествие, которое от изящного и спокойного первого акта движется к страстному и лихому финалу. Здесь нет сложной драматургической интриги, но главное, на что делал ставку режиссёр Александр Титель, — вокальное мастерство исполнителей.

В основе спектакля — блистательное музыкальное пастиччо (опера, музыка которой заимствована из различных ранее написанных опер — прим. «Рамблера»), настоящая энциклопедия жанра, собранная из хитов. В один вечер слушатель погружается в шик французских композиторов Жака Оффенбаха («Орфей в аду», «Перикола») и Шарля Лекока («Рука и сердце»), венскую классику Иоганна Штрауса («Летучая мышь», «Цыганский барон») и Франца Легара («Паганини», «Цыганская любовь»). А также в огненную страсть Имре Кальмана («Сильва», «Принцесса цирка»).

Помимо прочего, в программе — лирические романсы, страстные арии, остроумные куплеты и зажигательные дуэты и ансамбли из оперетт из оперетт Франца фон Зуппе, Карла Миллёкера, Рудольфа Фримля, Пала Абрахама, Николая Стрельникова и многих других известных мастеров жанра.

Рождественский концерт

© meloman.ru

Где: Концертный зал имени Чайковского.

Когда: 7 января.

В светлый праздник Рождества Христова Государственный академический русский хор имени Свешникова под управлением Екатерины Антоненко представит программу духовной музыки. В исполнении самого статусного российского хорового коллектива прозвучат великие произведения, составляющие золотой фонд русской и европейской хоровой культуры.

Рождественский концерт станет настоящим путешествием во времени. Программа охватывает несколько веков — от древних православных распевов до музыки XX столетия. Слушателей ждёт встреча с шедеврами русской духовной классики: торжественным концертом Дмитрия Бортнянского, проникновенной литургической музыкой Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Особое место займут сочинения основателя хора — Николая Данилина, чьи традиции живут и развиваются в коллективе сегодня. Прозвучат также и яркие страницы музыки XX века — произведения композиторов Анатолия Лядова, Альфреда Шнитке и Георгия Свиридова.

Сквозной темой вечера станет образ Богородицы. Ему будут посвящены как древние песнопения, так и знаменитые европейские гимны — от григорианского хорала до сочинений композиторов Антона Брукнера, Франсиса Пуленка и Бенджамина Бриттена.

Макбет Кончаловского и Гамлет Левитина: чем удивят столичные театры