Папаха вместо короны: каким получился «Макбет» Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский представил в Театре Моссовета знаменитую трагедию Уильяма Шекспира «Макбет», необычно и непредсказуемо поменяв место действия. Вместо Шотландии на сцене — колоритный Кавказ, в главных ролях — Евгений Ткачук и Юлия Высоцкая. «Рамблер» рассказывает, чем интересен спектакль и как режиссёру удалось показать древние страсти в современном ключе.

© Елена Лапина

Андрей Кончаловский уже обращался к произведениям Уильяма Шекспира в Театре Моссовета. В 2022 году он интерпретировал «Укрощение строптивой» — причём спектакль был анонсирован как триптих (сценическая композиция из трёх отдельных спектаклей, обособленных по жанру и стилистике, но в то же время составляющих единое театральное произведение — прим. «Рамблера»). Второй частью стал новый «Макбет», а в планах — трагикомедия «Буря».

Шекспир написал трагедию «Макбет» в 1603–1606 годах, взяв за основу историю реального шотландского короля. Эту пьесу часто ставят на подмостках разных театров мира. Впервые её представили в 1610 году в Лондоне, а главные роли в разные годы играли такие легендарные артисты, как Джон Кембл, Сара Сиддонс, Иэн Маккеллен, Джуди Денч, Кеннет Брана и другие.

© Елена Лапина

Храбрый шотландский генерал по имени Макбет получает пророчество от трёх ведьм о том, что однажды он станет королём Шотландии. Под влиянием своей амбициозной жены Макбет убивает короля Дункана и сам занимает шотландский трон.

Эта история остаётся актуальной спустя века. «Макбет» исследует темы природы власти, стремления к ней, неуёмных амбиций, измены и расплаты за содеянное. В поэтическом тексте британского драматурга совмещаются необъяснимая мистика и приземлённые дворцовые интриги, в нём скрыто множество символов и метафор, что делает его многослойным и превращает в ценный материал для истолкования.

Несмотря на это, в России одна из самых мрачных и напряжённых пьес в мировой драматургии была запрещена к постановке до 1860 года. Да и после немногие театры осмелилась её ставить из-за специфики сюжета и суеверий (одним из таких является запрет на упоминание пьесы за кулисами. Считается, что в таком случае театр на клички на себя не явится или может претерпеть крах) — первыми спектаклями были проекты американской и немецкой трупп. Впоследствии, впрочем, пьеса прочно вошла в список наименований, которые театры ставят в каждом сезоне.

© Елена Лапина

Учитывая богатую историю первоисточника, Кончаловский перед началом работы над спектаклем по Шекспиру поставил себе целью быть «соразмерным» британскому гению. Задача была непростой: показать историю так, чтобы она выглядела свежо и не превратилась в простую историческую реконструкцию. Постановщик выбрал свой путь пересказа фабулы, намеренно не сводя место и время действия к средневековой Шотландии, и дополнил рядом интересных сценических решений вместе с театральными спецэффектами. Всё вместе это подчеркивает вневременной характер истории.

Версия Кончаловского — не буквальное построчное воспроизведение оригинального текста, а собственная интерпретация, в которой при этом заметно уважительное отношение к первоисточнику. В спектакле, который длится чуть меньше двух часов, сохранены основные сюжетные сцены и только немного изменены акценты: фокус сделан не на мистическом и необъяснимом, а на психологической и политической составляющих истории. Ряд монологов сокращён, за счёт чего действие получается более насыщенным.

«Идиоты»: каким получился спектакль ученика Юрия Бутусова по роману Достоевского

Основное внимание сосредоточено на трансформации Макбета от отважного воина к тирану, его внутренней борьбе, противоречиях и, конечно, отношениях с леди Макбет. Параллельно зрители могут наблюдать, как придворная борьба за трон превращается в расчётливую игру, немногим отличающуюся от партии в шахматы, где важны ум, смекалка, стратегия и отсутствие эмоций.

© Елена Лапина

Чтобы подчеркнуть разительный контраст того, как меняется Макбет, декорации в спектакле сведены к минимуму. По сути, это замкнутый двор в условной горной деревне с несколькими дверями, в которые герои входят, вбегают, а ещё они их выбивают и из них же крадутся. Затемнённые стены отсылают к кавказским горным хребтам, также становясь метафорой дворца как западни, а колёса-жернова по бокам сценического пространства намекают и на колесо истории, в которой всё происходит циклично, и на жернова времени, которые могут быть беспощадными. А множество копий воинов массовки становятся аллюзией на Бирманский лес (упоминается в пророчестве Макбета) и прямой цитатой из трагедии.

Спектакль в определённом смысле напоминает триллер с элементами психологического детектива. Интересно наблюдать не только за изменением характеров героев, но и за сценами физической борьбы, фехтования, схваток и столкновений. Они, в свою очередь, чередуются с лаконичными, почти статичными, фрагментами, когда персонажи произносят монологи или проникновенно беседуют друг с другом. На таком контрасте ещё ярче подсвечивается страстное взаимодействие главных героев.

© Елена Лапина

Макбет-Ткачук, сложный в своей противоречивости персонаж, постоянно тревожится, опасается, но под натиском супруги решается на подлость. Из поначалу неразумного, на грани бестолковости, мужчины он становится отчаянным и жёстким властителем. Подобная смесь эмоций и переживаний убеждает аудиторию в том, что такой герой мог существовать в реальности — не просто сильный мира сего, а реальный человек с его достоинствами и недостатками.

Юлия Высоцкая в образе леди Макбет — утончённая, грозная и неистовая сила. Впервые на сцене она появляется в трогательном образе, но светлые оттенки её одежд вводят зрителей в заблуждение — её речи коварны, а эмоции непредсказуемы. Поэтому вечно сомневающийся и ищущий правду Макбет так легко поддается её убедительным и безжалостным речам.

Благодаря тому, что трагедия выводится за ограничения определённой эпохи и конкретного места действия, история демонстрирует свою универсальность. Кончаловский показывает, что страсти, которые обуревают героев, не зависят от времени и понятны любому зрителю.

Кому понравится спектакль

Постановка будет интересна тем, кто не ожидает от спектакля построчного соответствия оригиналу и готов воспринимать классический сюжет без предубеждения. Благодаря тому, что трагедия выводится за ограничения определенной эпохи и конкретного места действия, история демонстрирует свою универсальность. Кончаловский показывает, что страсти, которые обуревают героев, не зависят от времени и понятны любому зрителю.

Кроме того, темы вражды, предубеждений, ответственности, нравственного выбора играют новыми красками. Дополнительными бонусами становятся компактность – чуть меньше двух часов, – динамичное музыкальное сопровождение и энергичная массовка.

Ближайшие постановки намечены на 19, 20 января, 7, 8 февраля.

Неверный муж и зимняя сказка: что смотреть и слушать в Москве на праздники