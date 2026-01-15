Комедия с Шаламе и лекция про Чехова: куда сходить в Москве 17–18 января

Яркая авантюрная комедия с Тимоти Шаламе «Марти Великолепный», спектакль «Мой Онегин» в Губернском театре, выступление Большого детского хора имени Попова в Доме музыки, концерт группы «Лицей» и развлекательная программа для детей в кинопарке «Москино». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Central Pictures

Кадр из фильма «Марти Великолепный».

Что посмотреть

Комедия «Марти Великолепный»

В российский прокат выходит один из самых ярких фильмов этого года «Марти Великолепный». Авантюрная комедия режиссёра Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе в главной роли рассказывает о молодом американце, который мечтает выиграть международный турнир по настольному теннису. Марти зарабатывает денег и отправляется в Лондон. Он моментально становится любимцем публики, знакомится с популярной актрисой Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу) и попадает в разные истории, в том числе связанные с криминалом.

На прошедшей 12 января церемонии вручения премии «Золотой глобус» Тимоти Шаламе получил награду как лучший актёр.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно на сайте.

Балет «Продавец игрушек» в Кремлёвском дворце

17 января в Кремлёвском дворце пройдёт волшебный балет для детей и взрослых «Продавец игрушек». В основе постановки народного артиста России Андрея Петрова — одноимённый роман писателя Виктора Добросоцкого о приключениях молодого продавца игрушек дворянского происхождения Николя Берски. Музыку написал композитор Алексей Шелыгин.

© kremlinpalace.org

Николя вместе с матерью живёт в Париже. Накануне Рождества он отправляется в Россию, чтобы найти сокровища прадедушки. В пути его ждёт множество невероятных приключений, герой найдёт новых друзей, а главное — встретит свою любовь. При этом режиссёр максимально приблизил историю Николя Берски к современности: герои летают самолётами знакомых нам марок, обедают в известных заведениях, решают насущные проблемы и так далее.

Приобрести билет можно по ссылке.

Спектакль «Мой Онегин» в Губернском театре

18 января в Московском Губернском театре покажут спектакль по мотивам бессмертного произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин» — «Мой Онегин». Режиссёр Елена Чёрная переосмыслила роман в стихах и попыталась ответить на вопрос, который до сих пор волнует многих читателей: почему Евгений Онегин и Татьяна Ларина не смогли быть вместе?

© fondbezrukova.ru

На сцене образы главных героев воплотили Кирилл Зайцев и Мария Берар. Во время спектакля Татьяна и Онегин вступают в диалог друг с другом, раскрывают свои чувства и эмоции, от которых пытались спрятаться. И показывают зрителям, какой могла бы быть концовка романа, если бы герои смогли договориться.

Приобрести билеты можно на сайте.

Что послушать

Концерт Большого детского хора имени Попова

17 января в Доме музыки на Космодамианской набережной состоится концерт Большого детского хора имени Попова. Его создал в 1970 году известный российский дирижёр Виктор Попов, а в 2000 году передал управление заслуженному артисту России Анатолию Кислякову.

© bdh-popova.ru

За это время коллектив стал одним из самых знаковых в России, исполнять свои произведения ему доверяли Александра Пахмутова, Владимир Шаинский, Родион Щедрин и другие именитые композиторы, также хор выступает на многих правительственных мероприятиях. Сегодня в его составе около 200 мальчиков и девочек от 5 до 16 лет, ежегодно хор даёт около 50 концертов.

Приобрести билеты можно на сайте.

Концерт группы «Лицей»

17 января в ресторанном зале гостиницы «Астро-Плаза» пройдёт концерт популярной группы 1990-х «Лицей». Коллектив был основан в 1991 году композитором, бывшим гитаристом группы «Воскресение» Алексеем Макаревичем. В него вошли его 14-летняя дочь Настя Макаревич, а также 14-летняя Изольда Ишханишвили и 15-летняя Лена Перова. Первый альбом «Домашний арест» выпустили в 1993 году, а уже в 1994-м — второй альбом «Подруга ночь». Всего на счету группы больше 10 студийных альбомов.

© licey-group.ru

За почти 35 лет состав группы несколько раз менялся: сегодня из первоначального состава в коллективе осталась лишь Анастасия Макаревич, с которой фанаты и ассоциируют «Лицей». Во время концерта девушки исполнят известные хиты в оригинальном звучании, например «Осень», «Как ты о нём мечтала», «Она не верит больше в любовь», «Ты станешь взрослой», а также каверы на эти композиции и новые песни.

Приобрести билет можно на сайте.

Лекция про Чехова в КЦ «Хитровка»

17 января в культурном центре «Хитровка» состоится авторская лекция литературного критика и знатока русской литературы Александра Ирбе «Чехов. Об интеллигенте с чудинкой». Именно в подвале этого здания Антон Чехов когда-то работал врачом, поэтому слушателей ждёт полное погружение в контекст той эпохи.

© www.hitrovka.com

На лекции перед гостями предстанет подлинный Чехов, а не тот, которого мы знаем из школьных учебников. Ирбе развенчает миф о «добром докторе», вместе со слушателями проследит его феноменальный путь от провинциального юмориста до мирового классика и раскроет цену этого успеха. Гости узнают о сложных отношениях Чехова с Толстым, Буниным, о браке с Книппер. Поймут, как личные драмы и мысли писателя отразились в его героях, а также увидят уникальные архивные материалы.

Купить билет можно здесь.

Где погулять

Программа «Эфир детства» в кинопарке «Москино»

17 и 18 января в кинопарке «Москино» пройдут сказочные киновыходные для детей и их родителей под названием «Эфир детства». Организаторы в эти дни подготовили много интересного: мастер-классы, зимние забавы, экскурсии, состязания и многое другое.

Оба дня в павильоне возле натуральной площадки «Ковбойский городок» юные гости смогут перевоплотиться в актёров дубляжа, подарив голос полюбившимся персонажам из «Ералаша». Рядом, у натурного хромакея, пройдут творческие занятия по созданию раскадровок к сказке «Морозко». На ярмарочной площади будет работать павильон «Анимация», где можно будет слепить мультгероя из пластилина или создать красочные картины из песка.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В субботу в Театре Гонзаги артисты Театра юных москвичей покажут спектакль по мотивам сказки «Муми-тролль и комета». В воскресенье здесь состоится премьера постановки «Путешествие в страну одуванчиков». На центральной площади будет работать тюбинговая горка с четырьмя спусками, а на Соборной площади можно будет покататься на коньках.

Билеты можно приобрести на сайте Mosbilet.ru.

