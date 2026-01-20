«Волки и овцы»: как в Театре сатиры интерпретируют классическую пьесу

Александр Островский написал пьесу «Волки и овцы» в 1875 году, тогда же она была поставлена сначала в Петербурге в Александринском театре, а затем в Малом театре в Москве. С конца XIX века практически каждый год пьесу ставят в нескольких театрах России и СНГ. Это отчасти объясняется талантом российского классика непредвзято показывать пороки людей, а также тем, что за века человечество не сильно изменилось: история всё так же актуальна и свежа. Кроме того, для актёров в сюжете пьесы скрываются богатая россыпь образов и простор для их трактовок.

© Пресс-служба Театра сатиры

О чём сюжет

В центре сюжета пьесы «Волки и овцы» — молодая богатая вдова Евлампия Купавина (Майя Горбань), которая наслаждается своим одиночеством, но при этом мечтает о новых возвышенных чувствах. За ней пристально наблюдает влиятельная помещица Меропия Мурзавецкая (Алёна Яковлева, Наталья Карпунина), которую очень интересуют богатства Евлампии.

© Пресс-служба Театра сатиры

Мурзавецкая планирует женить своего племянника Аполлона Викторовича Мурзавецкого (Евгений Хазов) на Евлампии. Несмотря на то что молодая вдова не испытывает любви к этому инфантильному повесе, Мурзавецкая начинает расставлять сети интриг, чтобы заманить Евлампию в новый брак.

Когда Купавина игнорирует намёки Мурзавецкой на необходимость заключения нового союза, та начинает угрожать девушке. Помещица прибегает к помощи Вукола Наумыча Чугунова (художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов), ушлого управляющего поместьем вдовы. Циничный делец втайне наживается на богатстве Евлампии и не прочь ещё раз обмануть женщину.

© Пресс-служба Театра сатиры

Впрочем, Евлампия уже поглядывает на представительного помещика средних лет, импозантного Василия Беркутова (Виктор Логинов, Игорь Лагутин). А тот с интересом оценивает её поместья. Ради них он готов вступить в битву с Мурзавецкой за руку и угодья девушки.

Макбет Кончаловского и Гамлет Левитина: чем удивят столичные театры

Кто работал над постановкой

За комедийную часть отвечает героиня Глафиры Алексеевны, бедной родственницы Мурзавецкой в исполнении Янины Студилиной. Девушка в этой версии спектакля становится настоящим хамелеоном: она то изображает из себя скромницу без каких-либо амбиций, то в открытую признаётся Купавиной в том, что будет счастлива найти себе богатого мужа, а остальные характеристики мужчины для неё не важны.

© Пресс-служба Театра сатиры

Постановщик спектакля Антон Непомнящий сделал ставку не на изменение сюжетных ходов пьесы или перенесение действия в современность, а на более глубинных проблемах, которые заложены в этой истории. Поэтому в центре действия — вопросы любви и богатства, демонстрация того, как каждый человек решает, что важнее для него и на что он готов пойти ради своей цели. В связи с этим повествование превращается в настоящий пороховой коктейль, где каждый персонаж словно фигура на шахматной доске, от неверного хода которой может произойти взрыв эмоций со стороны других.

© Пресс-служба Театра сатиры

Отдельная удача спектакля — костюмы героев. Они стилизованы под моду конца XIX века, выглядят элегантно и дорого. Кринолины женщин и их украшения намекают на особенности характеров — от скромных образов Глафиры Алексеевны до игривых и витиеватых у Купавиной или сдержанных, но пышущих превосходством у Мурзавецкой. Выдают природу мужчин и их одеяния: щеголеватый и дорогой фрак у Чугунова, помятый и разнузданный бушлат у Аполлона Викторовича или роскошный костюм у Беркутова.

Оформление спектакля тоже становится «говорящим»: сцена исполнена в двух тонах. Тёмная часть олицетворяет дом Мурзавецкой, а светлая — имение Купавиной. В зависимости от того, где происходит действие, оно приобретает оттенки драмы или комедии, юмора или гротеска. Сюжетные хитросплетения показываются логично и нескучно, так что почти три часа постановки проходят незаметно.

© Пресс-служба Театра сатиры

Стоит ли смотреть

Спектакль будет интересен как тем, кто хочет впервые увидеть эту классическую историю на сцене без значительных изменений и отклонений от сюжета, так и тем, кто уже знает содержание пьесы, но хочет полюбоваться на любимых артистов на театральных подмостках.

Ближайшие постановки намечены на 25 января, 22 февраля.

Макбет на Кавказе: как Андрей Кончаловский переосмыслил трагедию Шекспира