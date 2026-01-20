«Волки и овцы»: как в Театре сатиры интерпретируют классическую пьесу

Честный отзыв на спектакль «Волки и овцы» в Театре cатиры — актёры, костюмы и впечатления
Александр Островский написал пьесу «Волки и овцы» в 1875 году, тогда же она была поставлена сначала в Петербурге в Александринском театре, а затем в Малом театре в Москве. С конца XIX века практически каждый год пьесу ставят в нескольких театрах России и СНГ. Это отчасти объясняется талантом российского классика непредвзято показывать пороки людей, а также тем, что за века человечество не сильно изменилось: история всё так же актуальна и свежа. Кроме того, для актёров в сюжете пьесы скрываются богатая россыпь образов и простор для их трактовок.
О чём сюжет
В центре сюжета пьесы «Волки и овцы» — молодая богатая вдова Евлампия Купавина (Майя Горбань), которая наслаждается своим одиночеством, но при этом мечтает о новых возвышенных чувствах. За ней пристально наблюдает влиятельная помещица Меропия Мурзавецкая (Алёна Яковлева, Наталья Карпунина), которую очень интересуют богатства Евлампии.
Мурзавецкая планирует женить своего племянника Аполлона Викторовича Мурзавецкого (Евгений Хазов) на Евлампии. Несмотря на то что молодая вдова не испытывает любви к этому инфантильному повесе, Мурзавецкая начинает расставлять сети интриг, чтобы заманить Евлампию в новый брак.
Когда Купавина игнорирует намёки Мурзавецкой на необходимость заключения нового союза, та начинает угрожать девушке. Помещица прибегает к помощи Вукола Наумыча Чугунова (художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов), ушлого управляющего поместьем вдовы. Циничный делец втайне наживается на богатстве Евлампии и не прочь ещё раз обмануть женщину.
Впрочем, Евлампия уже поглядывает на представительного помещика средних лет, импозантного Василия Беркутова (Виктор Логинов, Игорь Лагутин). А тот с интересом оценивает её поместья. Ради них он готов вступить в битву с Мурзавецкой за руку и угодья девушки.
Кто работал над постановкой
За комедийную часть отвечает героиня Глафиры Алексеевны, бедной родственницы Мурзавецкой в исполнении Янины Студилиной. Девушка в этой версии спектакля становится настоящим хамелеоном: она то изображает из себя скромницу без каких-либо амбиций, то в открытую признаётся Купавиной в том, что будет счастлива найти себе богатого мужа, а остальные характеристики мужчины для неё не важны.
Постановщик спектакля Антон Непомнящий сделал ставку не на изменение сюжетных ходов пьесы или перенесение действия в современность, а на более глубинных проблемах, которые заложены в этой истории. Поэтому в центре действия — вопросы любви и богатства, демонстрация того, как каждый человек решает, что важнее для него и на что он готов пойти ради своей цели. В связи с этим повествование превращается в настоящий пороховой коктейль, где каждый персонаж словно фигура на шахматной доске, от неверного хода которой может произойти взрыв эмоций со стороны других.
Отдельная удача спектакля — костюмы героев. Они стилизованы под моду конца XIX века, выглядят элегантно и дорого. Кринолины женщин и их украшения намекают на особенности характеров — от скромных образов Глафиры Алексеевны до игривых и витиеватых у Купавиной или сдержанных, но пышущих превосходством у Мурзавецкой. Выдают природу мужчин и их одеяния: щеголеватый и дорогой фрак у Чугунова, помятый и разнузданный бушлат у Аполлона Викторовича или роскошный костюм у Беркутова.
Оформление спектакля тоже становится «говорящим»: сцена исполнена в двух тонах. Тёмная часть олицетворяет дом Мурзавецкой, а светлая — имение Купавиной. В зависимости от того, где происходит действие, оно приобретает оттенки драмы или комедии, юмора или гротеска. Сюжетные хитросплетения показываются логично и нескучно, так что почти три часа постановки проходят незаметно.
Стоит ли смотреть
Спектакль будет интересен как тем, кто хочет впервые увидеть эту классическую историю на сцене без значительных изменений и отклонений от сюжета, так и тем, кто уже знает содержание пьесы, но хочет полюбоваться на любимых артистов на театральных подмостках.
Ближайшие постановки намечены на 25 января, 22 февраля.
