Выжившая бесприданница и царская комедия: чем удивят московские театры в январе

Московские подмостки готовит удивить своих зрителей. В Театре Наций покажут спектакль о людях, которые сами или их близкие болеют деменцией. В Театре имени Вахтангова подготовили постановку по библейскому рассказу, а в Театре Ермоловой пройдет спектакль о подростке, который переживает развод родителей. Автор “Рамблера” отобрал интересные спектакли января.

«Беззаботные»

Где: Малый театр.

Премьера прошла 8 января.

Ася Князева руководит театральной компанией «Вахтанговский практикум», которая объединяет выпускников ГИТИСа, Щуки и петербургского Института сценических искусств и ставит спектакли на вахтанговской сцене. «Беззаботные» — её режиссёрский дебют в Малом театре и первая работа с произведениями австрийского писателя Стефана Цвейга.

Три новеллы Цвейга — «Страх», «Закат одного сердца» и «24 часа из жизни женщины» — режиссёр объединила в одну композицию. В этих новеллах события происходят в разных городах и даже странах, но в спектакле их герои оказываются в одном отеле. Все они попадают в ситуацию, которая не позволяет им дальше оставаться беззаботными, не замечать чувств тех, кто находится рядом. Свидетелем происходящего с постояльцами становится портье отеля (Максим Хрусталёв).

В других ролях Константин Юдаев, Алэн Салтыков, Алексей Мишин, Александр Наумов, Лидия Милюзина, Анастасия Дубровская, Ксения Лукьянчикова, Анастасия Ермошина.

«Гуттаперчевый человек и Nutcracker»

Где: Пространство «Внутри».

Премьера прошла 17 и 18 января.

Ещё недавно этот спектакль назывался «Гуттаперчевый человек, или Сносная тяжесть небытия», но за два дня до премьеры Игорь Миркурбанов, автор текста, режиссёр и исполнитель главной роли, название поменял. Теперь вторая часть отсылает не к роману чешского и французского писателя Милана Кундеры, а к сказке немецкого автора Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Не только название, но и весь текст — сплошная шарада, коллаж из текстов разных авторов, от братьев Стругацких до Достоевского, советских песенок (в начале звучит «Голубой вагон» из советского мультфильма о приключениях Чебурашки, в середине — Piccolo bambino Александра Вертинского и «Две судьбы» Владимира Высоцкого), сегодняшних шуток и мемов.

Всех авторов Миркурбанов не раскрывает, оставляя зрителю шанс догадаться, откуда взят тот или иной фрагмент. Сценография спектакля тоже цитата, это загадочная красная комната из телесериала «Твин Пикс» Дэвида Линча, символизирующая портал между реальным и потусторонним мирами. В ролях Игорь Миркурбанов, Мария Антипп, Владислав Долженков, Дмитрий Гостев, Всеволод Чукарев.

«Аркаим»

Где: Театр Наций.

Премьера прошла 20 января.

Счастлив тот, кто не знает, что такое деменция, никогда с ней не сталкивался и не наблюдал, как она меняет близкого человека. Мудр тот, кому удалось её принять и относиться к ней спокойно и даже с юмором. Автор пьесы «Аркаим» Ксения Адамович — как раз такой человек. Пьеса основана на её личном опыте и рассказах других людей, столкнувшихся с этой болезнью.

Но спектакль не о деменции, а о любви. Место действия — метафизический вокзал, с которого поезд отбывает в таинственный Аркаим. Перед отправлением поезда пассажиры собираются в зале ожидания, и в реальность происходящего вплетаются их воспоминания. Режиссёр Руслан Маликов известен своими социальными проектами: в Театре Наций до сих пор идёт его спектакль «Прикасаемые» о слепоглухих людях. «Аркаим» создан при поддержке благотворительной организации Деменция.net.

«Одна из тем спектакля и пьесы — то, что, заботясь о наших стариках, мы начинаем драматизировать и сами страдать от этого. Мы постарались ответить на вопрос, как с этим быть и как помогать», — пишет на страничке проекта «Аркаим» Руслан Маликов. В ролях: Нелли Уварова, Юлия Башорина, Мария Лапшина, Константин Кожевников, Иван Василевский, Ольга Евсеева.

«Иосиф и его братья»

Где: Театр имени Вахтангова.

Премьера пройдет 22 и 23 января.

Тетралогия немецкого писателя Томаса Манна «Иосиф и его братья» — один из главных романов XX века. Автор начал писать его в 1926 году и закончил в 1943-м. За это время он успел получить Нобелевскую премию по литературе (за свой первый роман «Будденброки», в котором рассказал историю своей семьи), эмигрировать из Германии, где к власти пришли нацисты, сначала в Швейцарию, а потом в США. За океаном Томас Манн читал лекции в Принстонском университете и вёл антифашистские передачи для немецких радиослушателей.

Никита Шаманов

В своём романе он обращается к ветхозаветным временам — библейскому рассказу об Иосифе Прекрасном из Книги Бытия. На вахтанговскую сцену роман «Иосиф и его братья» перенёс актёр и режиссёр «Мастерской Петра Фоменко» Юрий Титов. Для этой постановки он выбрал жанр притчи, позволяющий передать суть истории, не соблюдая принцип исторической достоверности в декорациях и костюмах. В роли Иосифа — участник стажёрской группы Театра имени Вахтангова Никита Шаманов.

«Сын»

Где: Театр Ермоловой.

Премьера пройдет 24 и 25 января.

Режиссёр Георгий Сурков готовит к выпуску спектакль «Сын» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера, которая была написана в 2018 году и завершила его «семейную трилогию». Сюжет бытовой: развод родителей и подросток, который чувствует себя ненужным отцу и не может найти общий язык с матерью.

В 2020 году в РАМТе вышел «Сын» Юрия Бутусова, увидевшего в пьесе Зеллера историю современного Гамлета, который живёт в каждом из нас. Для Георгия Суркова это пьеса про бездну человеческого несовершенства. «В центре — семья под напором мощных обстоятельств и испытаний, — пишет он, анонсируя спектакль на сайте Театра Ермоловой. — И вот в чём вопрос: станет ли эта семья сильнее или всё-таки эти обстоятельства её убьют? В ответ — тишина».

В роли отца подростка — артист Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенёва в сериале «Король и Шут». Сына играет Леон Кемстач, маму — Василина Маковцева.

«Расстроенная семья»

Где: Малый театр.

Премьера пройдет 31 января.

Автор комедии «Расстроенная семья» (в оригинале «Разстроенная семья») — императрица Екатерина II, которая не только вела переписку с французскими писателями Вольтером и Дидро, но и сама любила сочинить что-нибудь. В её наследии кроме писем научные записки, публицистика и около 20 пьес, в основном комических. Одному из своих корреспондентов она писала, что смотрит на свои сочинения как на «безделки», но это было не так, своими комедиями императрица пыталась воздействовать на нравы.

Елена Харитонова

Свою литературную деятельность Екатерина начала с журналистики: стала издателем и одним из главных авторов журнала «Всякая всячина». Поскольку императрица издавала его анонимно, по её примеру начали издавать журналы и другие особы, желающие высказаться на общественно значимые темы.

Лучшими считаются «О, время!», «Именины г-жи Ворчалкиной» и «Разстроенная семья». Последнюю пьесу и выбрал для постановки режиссёр Андрей Максимов. В новой сценической версии язык пьесы стал более современным, но основные сюжетные линии остались. Семья Собрины оказывается под угрозой разрушения из-за появления персонажа, который провоцирует конфликты, получая удовольствие от самого процесса и питаясь энергией ссор. Но хозяйка дома, мудрая женщина, восстанавливает семейное благополучие.

В спектакле заняты Елена Харитонова, Владимир Носик, Владимир Дубровский, Александр Ермаков и другие артисты Малого театра.

«Опус 48. Островский»

Где: Театр на Таганке.

Премьера пройдет 31 января.

К 47 пьесам, написанным Александром Островским, режиссёр Александр Карпушин решил добавить ещё одну, собранную, как пазл, из разных произведений великого русского драматурга. В основе — «Бесприданница», получившая в спектакле новое прочтение. Место действия всё то же — провинциальный волжский город. В нём живёт выжившая после рокового выстрела Лариса Огудалова. Прошлое забыто — до тех пор, пока в город не возвращается оставивший бесприданницу 20 лет назад Паратов. Повзрослевшую Ларису играет Ирина Апексимова, в роли Паратова — Анатолий Григорьев.

