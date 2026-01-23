Эксперты высказались о назначении Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ

23 января режиссёр Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём официальном Telegram-канале. «Рамблер» узнал у театральных деятелей, насколько закономерно это назначение и что оно может дать Школе-студии МХАТ.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

В своём Telegram-канале Ольга Любимова отметила, что творчество Богомолова занимает «особое место в современном культурном пространстве России». Министр поблагодарила режиссёра «за профессионализм и преданное служение своему делу» и выразила признательность «за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России». Она также пожелала Богомолову успехов.

Школа-студия МХАТ была основана в 1943 году по инициативе русского и советского режиссёра, педагога и драматурга Владимира Немировича-Данченко. Первым ректором Школы-студии был русский и советский педагог, театровед Василий Сахновский. Также в числе её ректоров были советский театральный педагог и театровед Вениамин Радомысленский, театральный актёр Николай Алексеев, актёр театра и кино, педагог Олег Табаков.

С 2013 по 2026 годы ректором учебного заведения был актёр театра и кино, телережиссёр и театральный педагог Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января 2026 года. Среди выпускников Школы-студии МХАТ — Олег Басилашвили, Алексей Баталов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Максим Матвеев, Дарья Мороз и многие другие звёзды отечественного театра и кино.

Константин Богомолов родился в 1975 году. В 1997 году закончил филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В 2003 году закончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Работал в Театре Олега Табакова, МХАТ имени Чехова, театре «Ленком». В 2012 году стал педагогом Московской школы нового кино. В 2019 году Богомолов был назначен художественным руководителем Театра на Бронной, на этой должности он пребывает до сих пор.

В 2024 году также стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка. С приходом Богомолова театр сменил название на Сцена «Мельников». Также из репертуара был снят ряд спектаклей Романа Виктюка, например, «Служанки», «Последняя любовь Дон Жуана» и «Иллюзии любви», а также постановки других режиссеров: «Венецианка» Игоря Неведрова и «Лакейские игры» Александра Карпушина, писал РБК. 9 июля 2024 года в Сети была создана петиция анонимного пользователя против переименования театра, . издание «Театрал». Автор петиции назвал произошедшее «беспределом и театральным вандализмом», отмечало издание. В октябре 2024 года Сцена «Мельников» вошла в состав Театра на Бронной.

Константин Богомолов — режиссёр более 60 спектаклей. В 2007 году его постановка «Много шума из ничего» в Театре на Малой Бронной была отмечена премией «Чайка» в номинации «Сделай шаг» за нетрадиционное прочтение классического произведения. В 2008 году Богомолов стал лауреатом Премии города Москвы в области литературы и искусства за постановку «Театральный роман» в Театре имени Гоголя (сейчас — Гоголь-центр).

В 2014 году режиссёр был отмечен «Призом критики» фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Идеальный муж. Комедия». В 2020 году постановка Богомолова «Преступление и наказание» в театре «Приют комедианта» получила «Золотую маску». В качестве кинорежиссёра Богомолов снял сериалы «Содержанки», «Хороший человек» и «Безопасные связи».

Константин Богомолов и в своём Театре на Бронной, и в своём театре в широком смысле этого слова воспитывает нового актёра, отметил в комментарии «Рамблеру» российский театральный критик, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

«Для него как для режиссёра очень важно понятие современного звучания актёра на сцене. И с этой точки зрения он нуждается в педагогическом опыте на более ранних этапах, чем получение артиста из того или иного вуза», — отметил Заславский.

Если учитывать, что при Игоре Золотовицком Школа-студия МХАТ стала самым передовым театральным вузом, где используются новые методики, новые техники, например, вербатим (вид театра, спектакли в котором выстроены на дословном воспроизведении прямой речи реальных людей — Примечание «Рамблера»), наверное, это самое закономерное назначение, сказал Григорий Заславский.

Он добавил, что Богомолов — «прекрасный управленец», о чем свидетельствует его руководство Театром Виктюка. «С приходом Богомолова в театре возник конфликт, но Богомолов довольно быстро преодолел эти оппозиционные настроения предлагаемой им работой. Подобные ситуации не так просто решить, поэтому у него стоит поучиться управленческим навыкам. К тому же он выдающийся режиссёр, один из режиссёров первого ряда», — пояснил ректор ГИТИСа.

Константин Богомолов – человек, который ярко проявил себя в театре, у него есть своя методология, свой ни на что не похожий стиль, отметил в комментарии «Рамблеру» директор Театра имени Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. «Он немного иначе учит и понимает, как должен сегодня существовать артист в его театре. Что из этого получится со Школой-студией МХАТ — жизнь покажет. Школа-студия МХАТ требует огромного внимания, времени. [Учитывая его занятость в театре], я желаю Константину Юрьевичу в этом непростом пути только успехов!», — заключил Кирилл Крок.

