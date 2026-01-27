Владимир Машков переделал популярный спектакль и снова всех рассмешил

Московский Театр Олега Табакова представил обновлённую версию легендарного спектакля «№ 13». Ставшая хитом постановка Владимира Машкова по британской пьесе посвящена истории помощника премьер-министра, который надеется провести вечер в компании секретарши из враждебной партии. Но неожиданные обстоятельства и курьёзные ситуации превращают запланированную романтическую встречу в комедию положений. «Рамблер» рассказывает, чем отличается новое прочтение спектакля и почему постановку можно назвать одной из самых смешных на московской театральной сцене.

История создания

Спектакль «ТОТ самый № 13» основан на культовой комедийной пьесе британского драматурга Рэя Куни 1990 года. Эта эксцентричная комедия получила театральную премию Лоуренса Оливье и регулярно ставится на подмостках всего мира.

Впервые спектакль по этой пьесе Владимир Машков представил в 2001 году в МХТ имени Чехова. Энергичная комедия положений получила название «№ 13» и мгновенно стала хитом: бодрое действие, абсурдные ситуации, блестящие актёрские работы (в ней были заняты Авангард Леонтьев, Евгений Миронов, Ксения Лаврова-Глинка и другие) сделали постановку настоящим блокбастером на московской театральной сцене.

Через некоторое время, в 2014 году, спектакль «обновили», превратив в версию «№ 13D» с новым актёрским составом. Она шла до июня 2025 года, в разные сезоны в ней играли Игорь Верник, Паулина Андреева, Кристина Бабушкина, Виктор Хориняк, Ирина Пегова, Андрей Бурковский и другие. Эта история тоже полюбилась зрителям, но спустя более чем декаду потребовала нововведений.

Задачей нынешней, третьей по счёту, версии спектакля стала актуализация некоторых ситуаций и сбор нового, не менее блестящего состава. В итоге некоторые сцены были переделаны, а ряд из них удалён, но без изменения основной линии. Постановка получила название «ТОТ самый № 13» и передислоцировалась на сцену Театра Олега Табакова. А пока там проходит ремонт, спектакль играют на подмостках «Современника» в качестве прокатной площадки.

Кто работал над спектаклем

Постановщиком всё так же выступил Владимир Машков, а в центре сюжета по-прежнему помощник британского премьер-министра Ричард Уилли (на этот раз в исполнении Сергея Угрюмова), который снимает комнату под номером 13 в шикарном отеле, чтобы провести там ночь с секретаршей Джейн (Диана Булавина, Ксения Утехина), которая работает на политического противника Ричарда.

Довольно быстро ситуация накаляется: в номере обнаруживается тело неизвестного мужчины. Чтобы избавиться от бездыханного непрошеного незнакомца и отвести от себя любые возможные улики, Ричард вызывает в номер своего помощника Джорджа Пигдена (Владислав Миллер). Молодой исполнительный парень готов на всё, чтобы угодить своему боссу. Вот только его неопытность и излишняя экзальтированность, а также эмоциональность Джейн никак не помогают делу. Вдобавок к этому всем планам Ричарда мешают назойливый официант, подозрительный управляющий отеля, муж Джейн Ронни и появление откуда ни возьмись монахини строгих нравов.

Чем интересен сюжет

Происходящее в номере с видом на Биг-Бен действие практически моментально превращается в фарс, а курьёзные и нелепые ситуации следуют друг за другом. По мере того как персонажи пытаются скрыть правду, в том числе о себе, они ещё больше запутываются, а звуковые, световые и разного рода технические эффекты добавляют действию зрелищности. Порой зритель не успевает следить за происходящим: трюки, фокусы, неожиданные смены декораций превращаются в какофонию звуков и смыслов, но в то же время только помогают подчеркнуть ироничность истории и актёрские приёмы.

В воплощении Сергея Угрюмова британский политик органично вписывается в действие: он то аристократически холоден и официален, то практически впадает в панику от невозможности скрыть возможный скандал, который повлияет на репутацию. Его помощник Пигден на контрасте представляет собой наивный выразительный типаж. Миллера можно назвать настоящим двигателем действия: Пигден очень много двигается по сцене, его пластичные движения перетекают из одного в другое, связывая всех героев воедино в рамках одного сюжета. Не менее интересна и трансформация этого персонажа от скованного педанта до задорного искателя приключений.

Женским образам уделяется меньше времени, но они не менее ярки и интересны. Секретарша Джейн демонстрирует широкую палитру эмоций, от жеманной скромницы до испуганной девицы, при этом не теряя кокетливого шарма. Супруга Ричарда Памела появляется во втором акте неожиданно, заставая врасплох и главных действующих лиц, и зрителей. На этом эффекте неожиданности построена вся её линия: её костюмы яркие на грани крикливости, а безапелляционные реплики не встречают отпора.

Стоит ли смотреть

Ставший классикой спектакль в новом прочтении получился не менее смешным, динамичным и стремительным. Он понравится тем, кто хочет видеть на сцене не тяжёлые метафоры и страдания, а комедийные обстоятельства, ироничные столкновения и искромётный юмор. Постановка доказывает, что российский психологический театр отлично вписывается в жанр комедии положений.

Ближайшие спектакли намечены на 12, 27 февраля.

