«Нарушены все традиции»: звёзды отреагировали на новое назначение Богомолова

Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало резонанс в театральном сообществе и стало предметом острой дискуссии. Выпускники Школы-студии МХАТ опубликовали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть это решение. Но у знаменитого режиссёра нашлись и защитники. Разбираемся в сути конфликта и аргументах сторон.

Суть обращения выпускников: преемственность и традиции

23 января министр культуры РФ Ольга Любимова в своём официальном Telegram-канале объявила о назначении режиссёра, художественного руководителя Театра на Бронной и Сцены «Мельников» Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она отметила, что творчество Богомолова занимает «особое место в современном культурном пространстве России», поблагодарила режиссёра «за профессионализм и преданное служение своему делу» и выразила признательность «за вклад в сохранение и приумножение культурного наследия России». Богомолов сменил на этом посту актёра, телеведущего, педагога Игоря Золотовицкого, который скончался 14 января 2026 года.

Назначение вызвало бурную реакцию в театральных кругах. 26 января актриса Марьяна Спивак, окончившая Школу-студию МХАТ, опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой — прим. «Рамблера») открытое письмо Ольге Любимовой от имени выпускников Школы-студии. В обращении артисты выразили несогласие с назначением Богомолова, подчеркнув, что это решение «категорически нарушает традиции преемственности», сложившиеся в вузе с момента его основания.

Авторы письма напомнили, что в Школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом» с опорой на преемственность. Они подчеркнули, что преемственность заключается не только в управлении, но прежде всего в «бережной передаче этических принципов и принципов русского психологического театра».

«Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы», — говорится в тексте обращения. Авторы указали, что все предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», воспитанниками школы, что позволяло сохранять особое духовное пространство и традиции учебного заведения (Константин Богомолов — выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИСа — прим. «Рамблера»).

Нарушение традиций, по мнению авторов обращения, может привести к «разрыву преемственности, упадку и забвению» истории школы.

Авторы письма попросили рассмотреть на должность ректора Школы-студии кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с этим учебным заведением и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра.

Кто из знаменитостей высказался против назначения Богомолова

Текст письма опубликовали в своих соцсетях другие выпускники Школы-студии МХАТ: актёры Марк Богатырёв и Антон Шагин, актрисы Юлия Хлынина и Юлия Меньшова. В своём Telegram-канале Меньшова также прокомментировала: «Очень поддерживаю. И очень прошу внимания со стороны нашего министра к этому обращению как выпускница Школы-студии МХАТ, которую окончили и мои родители (режиссёр Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова — прим. “Рамблера”)».

В другой записи в Telegram актриса отметила: «В самом деле нарушены все исконные традиции, да и само назначение на девятый день после ухода из жизни Игоря Золотовицкого, по которому Школа-студия искренне горюет до сих пор, кажется несколько кощунственным жестом…»

Просьбу выпускников Школы-студии МХАТ о пересмотре назначения Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора поддержала и актриса Ксения Алфёрова, также окончившая этот вуз.

«Я поддерживаю их целиком и полностью. <...> К детям пускать человека такого эпатажного нельзя», — заявила артистка новостному ресурсу News.ru на премьере спортивной драмы «Золотой дубль».

На назначение резко отреагировала певица Вика Цыганова. В своём Telegram-канале она написала: «Школа-студия МХАТ официально всё!.. И. о. ректора столичного театрального вуза назначили Богомолова... Золотовицкий в гробу вертится от этой новости, наверное. Худшей кандидатуры и не придумаешь». Исполнительница задалась вопросами, не купила ли эту должность мужу супруга Богомолова Ксения Собчак. «Чему вообще новый ректор учить студентов собрался, голышом по сцене скакать и извращенцев отыгрывать?» — продолжила Цыганова.

Своё мнение выразил и актёр, выпускник курса Игоря Золотовицкого в Школе-студии МХАТ Андрей Бурковский (сериал «Даёшь молодёжь»), сейчас проживающий в США. «Я не раз работал с Костей [Богомоловым], дорожу каждым спектаклем, помню все невероятные репетиции, говорю спасибо! И вполне допускаю, что он мог бы быть хорошим руководителем, но форма, в которой всё происходит, — просто неуважение ко всем, кто много лет строил и строит мою любимую Школу-студию МХАТ, лучшую актёрскую школу в мире», — написал артист в своём аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой — прим. «Рамблера»). Бурковский отметил, что будет рад, «если министерство не останется глухо к этой единодушной просьбе».

«Надеюсь, справедливость восторжествует», — заключил актёр.

Кто из знаменитостей выступил в поддержку Богомолова

26 января актриса и выпускница Школы-студии МХАТ Софья Эрнст опубликовала в сторис в своём Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой — прим. «Рамблера») запись, где выражала иную точку зрения, нежели та, что была сформулирована в открытом письме.

«В Школе-студии МХАТ нет режиссёрского факультета, поэтому, желая стать режиссёром, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нём носителя “принципов русского психологического театра”», — написала артистка.

Эрнст напомнила, что в самом начале карьеры Богомолов был приглашён Олегом Табаковым сначала в Театр Олега Табакова, затем в Московский Художественный театр имени Чехова, где поставил более 10 спектаклей, «находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии».

«Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссёра более значимо», — отметила Софья Эрнст.

Она также констатировала, что в открытом письме большое внимание уделено традициям, но нет ни слова о текущих проблемах, на которых, по мнению актрисы, важнее сконцентрироваться сейчас.

«Пример Театра на Малой Бронной под руководством Богомолова демонстрирует и художественную состоятельность, и, что важно, управленческую эффективность. Важнее заниматься не консервированием традиций, а их развитием и интеграцией в современность, с чем Константин Богомолов, безусловно, справится», — заключила артистка.

Как отреагировал на письмо сам Константин Богомолов

Новый исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ пока не делал никаких публичных заявлений по поводу письма. Но в сторис в своём Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой — прим. «Рамблера») он опубликовал запись Софьи Эрнст.

Были ли подобные случаи в других театральных вузах

В 2013 году исполняющим обязанности Академии русского балета имени Вагановой (Санкт-Петербург) был назначен бывший танцор Большого театра, выпускник Московской академии хореографии Николай Цискаридзе. Он сменил на этом посту Веру Дорофееву, которая руководила Вагановкой с 2004 года. Должность художественного руководителя заняла балерина Ульяна Лопаткина — она пришла на смену покинувшей учебное заведение Алтынай Асылмуратовой.

Тогда часть коллектива учебного заведения выразила несогласие с назначением Цискаридзе. Профессорско-преподавательский состав Академии, а также артисты балета Мариинского театра обратились в открытом письме к Министерству культуры РФ с просьбой пересмотреть это решение. Письмо подписали около 100 человек. Авторы отметили, что уход Дорофеевой и Асылмуратовой «наносит непоправимый урон всему административно-творческому потенциалу заведения» и «прерывает преемственность традиций школы».

Тогда же на сайте OnlinePetition.ru была опубликована петиция с призывом разрешить учёному совету Академии предложить Министерству культуры свои кандидатуры на пост ректора и художественного руководителя. В обращении отмечалось, что Цискаридзе не ученик петербургской балетной школы и, следовательно, не продолжатель её традиций, складывавшихся на протяжении более 200 лет. Также авторы обращали внимание, что, несмотря на свой незаурядный творческий талант, Николай Цискаридзе на тот момент не обладал нужным опытом управленческой работы.

Григорий Ивлиев, занимавший тогда должность заместителя министра культуры, в официальном комментарии призвал «не поднимать волну негодования» вокруг назначения Цискаридзе исполняющим обязанности ректора, писал ТАСС. Ивлиев отметил, что будет «целесообразнее дать Николаю Цискаридзе время разобраться в ситуации».

Спустя год после назначения на пост исполняющего обязанности Цискаридзе был избран ректором Вагановского училища. Как отмечал Григорий Ивлиев, чьи слова цитировало РИА Новости, «выборы прошли демократично». За кандидатуру Николая Цискаридзе проголосовали 227 человек, против — 17, приводил данные Ивлиев. Сейчас бывший солист Большого театра по-прежнему возглавляет Академию.

