Монстр Гоголя и рыцарь Булгакова: чем удивят московские театры в феврале

В МХТ имени Чехова пройдут сразу две премьеры: режиссёр Арсений Мещеряков представит на новой сцене спектакль «Вий», а Николай Рощин поставит инсценировку «Дон-Кихот». В пространстве «Внутри» актриса Мария Смольникова покажет свой дебютный спектакль «Гроза». А в Театре на Таганке приготовили премьеру по мотивам романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Автор «Рамблера» отобрал интересные спектакли, которые покажут в Москве в феврале.

«Вий»

Где: МХТ имени Чехова.

Премьера — 4 февраля.

Как написал один из биографов Гоголя Александр Воронский, «Вий» — очень странная повесть, может быть, самая странная из всего написанного Гоголем. Хотя сам автор в примечании написал, что всего лишь записал народное предание, научные изыскания доказали, что ни в русском, ни в украинском фольклоре никакого Вия (начальника гномов) нет. То есть Гоголь придумал это жуткое существо и стал родоначальником жанра хоррор в русской литературе.

Первый советский фильм ужасов, снятый по этой книге, появился благодаря одному из руководителей «Мосфильма» Ивану Пырьеву, который из-за нехватки времени сам снимать не мог и поручил проект двум молодым режиссёрам. В процессе подготовки к съёмкам менялись актёры, ближе к финалу заменили режиссёра и оператора. Вышедший в 1967 году «Вий» стал образцовым ужастиком и вошел в золотой фонд советского кино.

Каким может стать современный «Вий», да ещё и не в кино, а на театральной сцене? Видимо, не только страшным, но и немного ироничным. Режиссёр Арсений Мещеряков рассказывает, что на репетициях говорили о Кафке, но вспоминали и великих комиков — Чарли Чаплина и Бастера Китона (его слова приводятся в сообщении пресс-службы театра). Современную инсценировку гоголевского «Вия» сделал Владимир Антипов, в ролях: Павел Филиппов, Маргарита Якимова, Ростислав Лаврентьев, Дмитрий Сумин, Артём Соколов, Владимир Тимофеев, Николай Романов, Сергей Медведев.

«Гроза»

Где: пространство «Внутри».

Премьера — 8 февраля.

Сюжет «Грозы» Александра Островского многие хорошо помнят ещё со школы. Тот случай, когда на цитаты разошлась не только пьеса, но и то, что написали о ней критики. Кто не вспомнит высказывание литературного критика Николая Добролюбова «луч света в тёмном царстве» о главной героине пьесы?

Актриса Мария Смольникова, известная зрителям по спектаклям МХАТ имени Чехова, Театра Наций и сериалам «Плевако» и «Шаляпин», представляет свою первую режиссёрскую работу. Её «Гроза» начинается с похорон: Анфиса Михайловна Дикая, державшая в страхе не только дом, но и город, на днях скончалась. Все члены семей Диких и Кабановых долгие годы занимаются икорным бизнесом, причём весьма успешно, но что будет теперь? Спектакль создан независимым театральным объединением «Озеро», которое специализируется на современных постановках.

В ролях: Таисия Вилкова, Агриппина Стеклова, Виталий Коваленко, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев, Сергей Мелконян, Александра Веселова, Александр Самсонов.

«Дон-Кихот»

Где: МХТ имени Чехова.

Премьера — 14 февраля.

Весна 1937 года, Михаил Булгаков в глубоком кризисе. Год назад спектакль по его пьесе «Мольер» был поставлен в Московском Художественном театре, но после разгромной статьи в газете «Правда» снят. Его успели сыграть только семь раз. Следом ещё до премьеры сняли спектакль «Иван Васильевич» в Театре сатиры.

Булгаков зарёкся писать для сцены, в 1936 году он уволился из МХАТа и поступил на службу в Большой театр в качестве консультанта-либреттиста. Тогда же писатель получил предложение от Вахтанговского театра инсценировать роман Сервантеса о Дон-Кихоте. После чего о данном себе обещании Булгаков забыл и вновь взялся за создание очередной инсценировки.

В театре пьеса была принята восторженно, Комитет по контролю за репертуаром и зрелищами, хотя и не сразу, но дал разрешение на её постановку. А сам Булгаков смотрел на будущее своего «Дон-Кихота» довольно мрачно. «В своём плане они его поставили в такой дальний угол, — пишет Михаил Афанасьевич Викентию Вересаеву, — что совершенно ясно: он у них не пойдёт». Пьесу вахтанговцы действительно отложили — и достали только в 1941 году, когда писателя уже не было в живых.

А если представить, что пьесу всё-таки начали репетировать сразу же, как только она была получена театром? В спектакле Николая Рощина всё именно так и происходит. Время действия — конец 1930-х годов, место действия — условный театр, в котором идут репетиции булгаковской пьесы. Постановка приурочена к юбилею Михаила Булгакова — в 2026 году исполняется 135 лет со дня его рождения.

«Герой нашего времени»

Где: Театр на Таганке.

Премьера — 4 февраля.

«Герой нашего времени» стал вторым спектаклем театрального режиссёра Юрия Любимова в Московском театре драмы и комедии на Таганке. В этой постановке 1964 года Печорина играл Николай Губенко, Грушницкого — Валерий Золотухин, а Владимиру Высоцкому достались две крошечные роли — драгунского капитана и отца Бэлы. Помимо этого, он изображал горное эхо.

В этом сезоне на сцену Театра на Таганке вновь выйдут Печорин и Грушницкий: спектакль по мотивам романа Михаила Лермонтова выпускает Сергей Тонышев. Режиссёр пытается разгадать тайну Печорина: кем был этот человек, глаза которого не смеялись, когда он смеялся. Что он чувствовал, раскаивался ли в совершённом. В роли Печорина — Даниил Роменский, выпускник мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе.

«Маленькие трагедии»

Где: Театр в Хамовниках.

Премьера — 10 февраля.

Режиссёр Владимир Мирзоев известен современными интерпретациями русской классики. Например, он снял сериал «Преступление и наказание», в котором Иван Янковский сыграл бедного студента Родиона Раскольникова, живущего в условиях современного Петербурга. Следом за ним режиссёр выпустил иммерсивный спектакль «Преступление и наказание» в особняке «Дашков, 5», где зрителям предлагалось надеть маски и проследовать за героями «Преступления», чтобы вместе с ними пережить наиболее острые моменты романа.

«Маленькие трагедии» — новый проект Мирзоева, который обещает зрителям много сильных эмоций, поскольку страсти, моральные дилеммы и внутренние конфликты героев Пушкина будут переданы языком современного танца. Соавтор постановки — Ксения Михеева, хореограф импрессивной драмы «Преступление и наказание» и проекта «Танцы со звёздами», лауреат театральных премий «Золотая Маска» и «Золотой софит».

Сценограф и художник по костюмам — Алиса Меликова, с которой Мирзоев работал не только над спектаклем «Преступление и наказание», но и над постановками «Оборванец» и «Эзоп» в РАМТе, «Король умирает» и «Я убил царя» в пространстве «Внутри».

В команду спектакля вошли артисты разных поколений и школ: Владимир Ерёмин («Ленком», Театр Российской армии), Мамука Патарава (Театр имени Маяковского), Алексей Шильников, Эвелина Мазурина, Александр Доронин (РАМТ).

«Тупейный художник»

Где: пространство «Внутри».

Премьера — 17 февраля.

Театральный режиссёр и педагог Кама Гинкас исследует механизм насилия, взяв за основу рассказ классика русской литературы Николая Лескова «Тупейный художник». Лесков написал свой рассказ о любви актрисы и гримёра крепостного театра на документальном материале. В орловском имении графа Сергея Каменского, который в «Тупейном художнике» выведен под своей фамилией, действительно существовал публичный крепостной. Актёры были, по выражению Лескова, «приучены к мучительству»: граф ходил по театру с плеткой и лично наказывал их за любую неудачу.

Режиссёр решил объединить рассказ Лескова о крепостном театре с историей театра вильнюсского гетто, в котором зрителями зачастую бывали немецкие охранники. Последний спектакль в этом театре прошёл за десять дней до уничтожения гетто вместе с его жителями. Сам Кама Гинкас, будучи младенцем, вместе с родителями попал в другое гетто, каунасское, откуда его семье спустя два года удалось бежать. В 2024 году в Литве вышла в переводе на русский язык книга его отца Мирона Гинкаса «Сквозь колючую проволоку».

Ради «Тупейного художника» в пространстве «Внутри» собрана команда актёров из разных театров: в неё вошли актриса Театра имени Моссовета Ольга Остроумова, актёры МТЮЗа Дмитрий Агафонов, Александр Тараньжин и Илья Созыкин. А также певица, руководитель «Ансамбля Дмитрия Покровского» Мария Нефедова.

