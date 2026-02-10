История Мымры и китайский фольклор: главные театральные премьеры февраля

В Краснодаре покажут спектакль по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы». В Санкт-Петербурге можно посмотреть спектакль по повести Тургенева о неразделённой любви, а в Новосибирске идёт постановка молодого китайского режиссёра. Автор «Рамблера» отобрал интересные новые театральные постановки, которые покажут в феврале за пределами Москвы.

© Ю. Смелкина/lensov-theatre.spb.ru

«Тургенев. Ася»

Где: Театр Ленсовета, Санкт-Петербург.

Премьера прошла 4 февраля, следующий спектакль — 1 марта.

Повесть «Ася» рассказывает о трагической любви. 25-летний светский мужчина отверг влюблённую в него 17-летнюю девушку (сестру своего приятеля, которая родилась вне брака от дворянина и служанки), а после — долгое время пытался найти её, потому что понял, что тоже испытывает к ней чувства. В этом произведении Тургенева режиссёр Евгения Богинская увидела историю человека, который так увлёкся наблюдениями за людьми, что прошел мимо самого сильного и необычного чувства, которое ему пришлось испытать.

Современники Тургенева об этой повести много спорили: Лев Толстой считал её самым слабым произведением писателя, а критик Николай Чернышевский посвятил ей статью «Русский человек на rendez-vous», в которой назвал главного героя «лишним человеком». Таких «лишних» в русской литературе XIX века было немало: это и Онегин, и Печорин, и Чацкий. Умные и образованные люди, они не могут найти своё место в жизни, в любовных отношениях нерешительны, а иногда и просто грубы и легко разбивают девушкам сердца.

Между сюжетом пьесы и жизнью писателя можно провести параллель. У самого Тургенева была дочь Пелагея, которая родилась от его связи с крепостной девушкой. Полина воспитывалась в доме его возлюбленной Полины Виардо, писатель приехал к ней, только когда ей исполнилось 14 лет.

«Один день что три осени»

© old-house.ru

Где: Театр «Старый дом», Новосибирск.

Премьера прошла 6 февраля , следующий спектакль — 23 марта.

Дин Итэн, один из самых перспективных молодых театральных режиссёров Китая, мечтает соединить школу Станиславского и пекинскую оперу, а в числе своих любимых писателей называет Пушкина, Чехова и Булгакова. В России он частый гость — в прошлом сезоне в Театре Наций вышел его спектакль «Я не убивала своего мужа» по роману Лю Чжэньюня. Главная героиня романа, которую в спектакле Театра Наций играет Мария Смольникова, придумала способ обойти закон «Одна семья — один ребёнок», действовавший в Китае с конца 1970-х до 2015 года.

«Один день что три осени» — это сага, рассказывающая о жителях города Яньцзиня. Драматические события в ней описываются с юмором, обыденное превращается в магическое. Одна из главных идей романа: любые испытания надо принимать спокойно, по-философски. Если они кажутся нам чрезмерными, постараться изменить своё отношение к ним — и всё сложится.

Фольклорное произведение делится на три части. Первая история рассказывает о девушке, которая три тысячелетия ждала своего возлюбленного, а после превратилась в фею. По ночам она являлась людям и просила рассказать ей шутки. Вторая посвящена двум друзьям и их семьям. А третья — мальчику, чья умершая мать стала являться ему в образе духа.

Над новым спектаклем с Дин Итэном работает китайская постановочная команда, в неё входят художник Лю Кэдун, ассистент художника Цай Жожань, хореограф Цзян Шуюань.

«Утренний предшественник»

© Стас Левшин/bdt.spb.ru

Где: БДТ, Санкт-Петербург.

Премьера — 19 февраля.

Доктор физико-математических наук, лауреат премии Московского математического общества и стипендии фон Неймана в Принстоне, автор более 60 научных работ Роман Михайлов пишет художественную прозу (за роман «Дождись лета и посмотри, что будет» он получил премию Андрея Белого), снимает фильмы и ставит спектакли.

В своих книгах и драматургических произведениях он рассказывает о собственном опыте и тех удивительных людях, которых встретил. Его герои — это люди тайн, странные, немного наивные. Постановки по его прозе делали режиссёры Андрей Могучий (Театр Наций, «Сказка про последнего ангела») и Егор Перегудов (РАМТ, «Сны моего отца»).

«Утренний предшественник» — четвёртая работа Романа Михайлова в БДТ и его первый спектакль на Основной сцене. Как и многие другие его произведения, это сказка. «Герой каждый вечер ждёт на станции прибытия электричек, чтобы слиться с толпой расходящихся по домам людей, — говорится в описании спектакля на сайте БДТ. — Случайная встреча всё меняет». Герой очаровывается и в следующие дни приходит на вокзал в надежде на новую встречу.

«Когда я снова стану маленьким»

Где: «Театр-театр», Пермь.

Премьера — 19 февраля.

Польский педагог-новатор Януш Корчак создал уникальную систему воспитания, основанную на уважении к детям и детском самоуправлении, руководил «Домом сирот» в Варшаве. В 1942 году он погиб в концлагере Треблинка.

Его книга «Когда я снова стану маленьким» рассказывает о человеке, который однажды задумался о том, как хорошо было бы вернуться в детство, но со всем тем багажом, который накоплен за взрослую жизнь. Сохранить все свои знания и умения, но вновь ощутить полноту жизни. И в одно прекрасное утро его мечта осуществляется: он становится школьником. В спектакле режиссёров Ольги Шайдуллиной и Антона Калипанова много фантазий и много знакомых детям и взрослым ситуаций, в главном герое каждый может узнать себя.

«Служебный роман»

Где: Красноярский театр имени Пушкина.

Премьера — 28 февраля.

Стоит произнести: «Служебный роман» — и в памяти сразу всплывают сцены из кинофильма Эльдара Рязанова с Алисой Фрейндлих, Андреем Мягковым, Олегом Басилашвили, Светланой Немоляевой, Петром Щербаковым и другими любимыми артистами. Соперничать с великими было бы слишком смело, поэтому авторы спектакля, режиссёр Тимур Насиров и художник Никита Сазонов, заранее предупреждают, что никакого соперничества не будет.

Спектакль по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы» — это дань уважения, восхищения и искренней любви к фильму и его гениальному режиссёру. «Мы взяли канцелярскую сагу о перерождении Мымры и провели собственное расследование, — рассказывают авторы спектакля “Служебный роман”, их слова приводятся в сообщении пресс-службы театра. — Что заставило персонажей этой истории проснуться и кардинально измениться? И, может быть, такая встряска нужна каждому из нас?»

Какие спектакли посмотреть в Москве в феврале — афиша, расписание и особенности сюжета