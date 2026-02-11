«Жар-птица» в офисе, «Щелкунчик» на войне: что смотреть и слушать в Москве в феврале

Режиссёр Алексей Франдетти перенёс действие двух знаменитых балетов Игоря Стравинского в необычные локации. Хореограф Павел Глухов превратил классическую сказку о Щелкунчике в драму о любви и потере иллюзий. А хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит духовную музыку разных эпох: от Византии до современности. «Рамблер» рассказывает, какие оперы, балеты и классические концерты стоит посетить в этом месяце в столице.

© Пресс-служба Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Стравинский. Куклы. Танцы»

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Когда: 13–14 февраля.

Режиссёр Алексей Франдетти в соавторстве с двумя хореографами осуществил смелую интерпретацию двух знаменитых балетов Игоря Стравинского — «Петрушки» и «Жар-птицы». Сохранив музыку и фабулу оригиналов, созданных для «Русских сезонов» Дягилева, он полностью переосмыслил либретто: перенёс действие в новые, подчас неожиданные реальности. Обе постановки созданы совместно с Театром кукол имени Образцова, и куклы действительно появляются на балетной сцене — едва ли не впервые в России.

© Пресс-служба Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

В «Петрушке», над которым работал хореограф Константин Семёнов, герои оказываются не на ярмарочной площади, а в мастерской кукольника. Арап предстаёт в образе самовлюблённого Кена, а его соперник Петрушка ищет не только любви Балерины-Барби, но и свободы чувств. На сцене возвышаются гигантские куклы-тотемы, а артистам балета пришлось освоить сложнейшее искусство танца в паре с куклами, которыми управляют несколько человек. Это превращает дуэты в пластические квартеты, а порой и квинтеты.

В «Жар-птице» в хореографии Кирилла Радева постановщики говорят о биче современного человека — выгорании. Действие переносится в офисный комплекс. Главный герой Иван — архитектор, в чьём воспалённом от переутомления уме рождается образ Жар-птицы, вдохновлённый героиней «Пятого элемента» Лилу. Сказочные царевны становятся офисными сотрудницами, а угроза исходит от гигантской куклы, символизирующей корпоративную систему.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Пятая симфония Малера

© konservatoria.com

Где: Большой зал Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Когда: 19 февраля.

Пятая симфония Малера — одно из самых известных произведений композитора благодаря четвертой части — Адажиетто, которое вошло в музыкальную сокровищницу. В Большом зале консерватории симфонию исполнит Российский национальный оркестр под управлением Фёдора Безносикова — молодого музыканта, отмеченного и премиями, и должностями, и слушательской любовью.

Безносикову чуть больше 30, но он уже успел посотрудничать с титулованными оркестрами, например Госоркестром России имени Светланова, и стать дирижёром-постановщиком балетных спектаклей, к примеру «Снежной королевы» на музыку Петра Чайковского. Более того, уже сейчас Фёдор занимает должность музыкального руководителя театра «Новая Опера».

С Российским национальным оркестром, одним из самых авторитетных музыкальных коллективов России, Безносикова связывают несколько лет совместной работы. Музыканты коллектива неизменно очень чутки к интерпретациям маэстро, что показывает и признание молодого дирижёра, и уважение к нему.

В паре с симфонией прозвучит вокальный цикл Малера «Пять песен на стихи Рюккерта». Мир внутренней тишины и любовного томления вместе с оркестром интерпретирует сопрано Елены Гвритишвили. Певица — восходящая звезда, артистка с опытом работы в хоре musicAeterna и Молодёжной программе Большого театра.

Приобрести билеты можно по ссылке.

«Турандот»

© Марина Михайлова/bolshoi.ru

Где: Большой театр.

Когда: 19–22 февраля.

100 лет назад, 25 апреля 1926 года, в миланском театре «Ла Скала» случилось событие, навсегда вошедшее в историю оперного искусства. Звучало первое исполнение оперы Джакомо Пуччини «Турандот», которую композитор не успел завершить: он скончался от инфаркта миокарда. После сцены смерти маленькой рабыни Лиу дирижёр Артуро Тосканини опустил дирижёрскую палочку и обратился к публике со словами: «Опера заканчивается здесь, потому что в этот момент маэстро не стало». Так Тосканини почтил память своего друга и великого композитора.

Уже на следующий день партитура прозвучала с финалом, который по эскизам Пуччини написал композитор Франко Альфано. С этой концовкой последняя опера великого итальянца будет исполнена и в Большом театре — под управлением Валерия Гергиева.

Над постановкой работают режиссёр Алексей Франдетти, художник Вячеслав Окунев и художник по свету Глеб Фильштинский. Франдетти готовит колоритное и впечатляющее зрелище. Его «Турандот» отражает мир сильных женщин, умеющих добиваться своих целей. Режиссёр пытается разобраться в мотивах, которые толкают мужчин, в том числе и главного героя Калафа, на неразумный поступок — участие в состязании за руку принцессы, когда вокруг уже лежит гора отрубленных голов.

Во фрагменте с разгадыванием загадок ожидается сцена в духе фильма «Голодные игры», а знаменитая ария Калафа Nessun dorma будет поставлена совсем не в романтическом ключе — напротив, довольно остро и даже жестоко. Обещает Франдетти и интригу в финале.

«Щелкунчик. Несказка»

© novayaopera.ru

Где: Театр «Новая Опера».

Когда: 20–22 февраля.

Музыка та же, история другая. «Балет Москва» и театр «Новая Опера» представляют спектакль, который ломает все ожидания: и смысловые, и сюжетные, и даже временные, поскольку вместо Нового года постановка выходит накануне 23 февраля. «Щелкунчик. Несказка» — вызывающий взгляд на классическую историю, действие которой перенесено из сказочного мира в мясорубку Первой мировой войны.

Хореограф Павел Глухов предлагает не волшебное путешествие в город Конфетенбург, а честную драму о любви, смерти и потере иллюзий. Судьбы главных героев Клары и Натаниэля исковерканы жестокостью войны. Вместо битвы игрушек с Мышиным королём на сцене разворачиваются конкретные боевые действия. А знаменитый «Вальс снежинок» становится танцем душ погибших солдат, которые восстали из мёртвых, чтобы узнать, ради чего они отдали свои жизни.

В интервью изданию «Коммерсантъ» Глухов рассказывал, что главным источником вдохновения для постановки стал немой антивоенный шедевр Абеля Ганса «Я обвиняю» 1919 года. Разумеется, в спектакле есть и светлые моменты, в том числе финал. Ведь и в реальной жизни грустные истории порой вселяют надежду.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Мистерия Esperia

© zaryadyehall.ru

Где: Концертный зал «Зарядье».

Когда: 23–24 февраля.

В пространстве «Зарядья» оживёт перформативная программа Esperia — медитативное действо под управлением Теодора Курентзиса, объединяющее музыку, пластику и свет. Название, отсылающее к древнегреческому «западному краю земли», символизирует момент заката, вечернего бдения, где время останавливается и начинается литургия.

В программе — антология духовной музыки десяти веков: от византийских песнопений IV века и секвенций немецкой монахини, святой Хильдегарды Бингенской до сочинений Рахманинова, Гурецкого, Бриттена и современных произведений, включая премьеру «Утреннего песнопения» самого Курентзиса. Православные и католические традиции вступают в диалог, переплетаясь в многоголосии эпох.

Особое звучание придают действу тембры старинных инструментов — леверсной арфы, органетто, классической критской лиры — в сочетании с аккордеоном, фортепиано и перкуссией. Хор musicAeterna, танцевальная труппа musicAeterna Dance и приглашённые солисты пытаются создать атмосферу катакомбного ночного бдения, где свет рождается из тьмы веков.

Финал мистерии, в котором прозвучат рассветное песнопение и авангардная импровизация на «Бикапо» — шумовом объекте, созданном российским композитором-авангардистом, музыкантом и художником Германом Виноградовым, возвестит возвращение из небытия.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Обзор новых театральных спектаклей в регионах России: рассказываем о постановках и датах