Вневременной герой: в Театре на Таганке интерпретировали пьесу Лермонтова

В Театре на Таганке представили сценическую версию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Режиссёр Сергей Тонышев бережно работает с первоисточником и ловко вплетает современные смыслы в известную историю о прапорщике Григории Печорине. Обаятельный циник предстаёт перед зрителями в том же мундире и с теми же манерами, как описывалось в книге два века назад, но благодаря стильной сценографии, пластичной хореографии, точному музыкальному ряду его проще понять, а его дилеммы выглядят знакомыми. «Рамблер» рассказывает об особенностях постановки, необычных творческих решениях и почему она интересна.

© Игорь Червяков

Герои 1960-х и 2020-х годов

Роман «Герой нашего времени» уже показывался на подмостках Таганки: в 1964 году Юрий Любимов впервые представил собственную инсценировку произведения с Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким, Ириной Кузнецовой, Николаем Губенко в главных ролях. В версии Любимова статичный тон спектакля располагал не к динамике, а к философским размышлениям. Одновременно с этим Печорин выставлялся трагическим поэтом, а не саркастическим циником.

В новом спектакле Сергея Тонышева ставка делается на внутренний мир противоречивого Печорина. При этом путешествие дворянина, офицера и любителя приключений показывается через призму стороннего наблюдателя.

© Игорь Червяков

Кто работал над спектаклем

Выпускник мастерской Сергей Женовача режиссёрского факультета ГИТИСа Сергей Тонышев часто и много обращается к классике в своих работах. Он ставил повесть Антона Чехова «Моя жизнь» в МХТ имени Чехова (в рамках лаборатории молодой режиссуры), переносил на сцену «Братьев Карамазовых» Фёдора Достоевского в Театре Российской Армии, показал «Гамлета» Уильяма Шекспира в Сургутском музыкально-драматическом театре.

На примере «Героя нашего времени» в Театре на Таганке Тонышев представил не просто адаптацию классики, но создал экзистенциальный манифест, полный контрастов, эмоциональных противоречий и тонко осязаемых чувств. В этой версии драма каждого из персонажей произведения Лермонтова выглядит свежо и понятно — не только для тех, кто уже знает сюжет, но и для тех, кто впервые знакомится с содержанием этого социально-психологического романа.

О чём роман

В романе «Герой нашего времени» Лермонтов рассказывает про офицера Григория Печорина на примере нескольких историй, произошедших с тем. В центре повествования — внутренний мир Печорина: его цинизм, эгоизм, поиски смысла жизни.

Печорина отправляют служить на Кавказ, где он похищает черкешенку Бэлу, но быстро теряет к ней интерес, и впоследствии девушка погибает. Заскучав в Пятигорске, Григорий добивается внимания княжны Мери, после вызывает на дуэль своего приятеля Грушницкого, на которой тот гибнет. Другая история — о том, как Печорин встречает бывшую возлюбленную Веру, но не способен удержать её. А в финале герой размышляет о фатализме.

© Игорь Червяков

Чем постановка отличается от первоисточника

Основная сложность «Героя нашего времени» при переносе на театральные подмостки — его содержание. А точнее, малое количество сценического действия, ведь значительную часть повествования занимает саморефлексия героя, из-за которой очень просто свести сюжет спектакля к простому цитированию фраз из дневниковых записей.

Тонышев ловко уходит от подобного пересказа, превращая действие в пластический и чувственный эксперимент, в котором разбор холодного характера Печорина превращается в разгорячённую мазурку полярных настроений и видений. В первую очередь это обеспечивает нелинейный нарратив. Пожалуй, основное и важное для структуры истории нововведение — ключевая роль Максима Максимыча (Александр Резалин). Он здесь не просто рассказчик, но в некотором смысле эмоциональный соучастник Печорина.

© Игорь Червяков

Действие выстраивается нелинейно: суть сюжета сохранена, но история рассказывается в отличном от первоисточника порядке. Начинается она с «Фаталиста» (в романе эта часть заканчивает книгу), а завершается «Бэлой», причём всё действие зрительный зал видит через призму Максима Максимыча, который читает оставшиеся после смерти главного героя документы, тем самым восстанавливая происходившие с Печориным события.

Сценография «Героя нашего времени»

Свежую динамику в историю привносит и сценография. На подмостках — горы паркетной доски, которые то ли имитируют коварные горы Кавказа, то ли символизируют мятежный дух и характер Печорина. Герои иногда оступаются на них, пробираются к своей цели и балансируют. Не менее колоритны венский стул и двухстворчатая французская дверь — как образы дворянской усадьбы, эпоха которой канула в прошлое.

© Игорь Червяков

Спектакль выглядит очень кинематографично: этому способствует, в частности, свет, выгодно подчёркивающий статичные позы героев, акцентирующий внимание на их жестах. Синеватый туман, вихрь бала — освещение разной интенсивности и оттенков словно играет с воображением персонажей и зрителей. Также интересны длинные паузы в диалогах и монологах героев. Они помогают аудитории сконцентрировать внимание на происходящем — мизансцены наполняют действие смыслом и создают атмосферу чего-то нереального. На протяжении действия зал буквально застывает, ловя каждую реплику Печорина, княжны Мери, Грушницкого или Вернера.

Исторические костюмы с толикой дерзкой иронии проливают свет на характеры своих хозяев: Печорин (Даниил Роменский) щеголяет в строгом мундире, «реальности» которому придают небрежные детали. Бальное платье княжны Мери (Ксения Галибина) подчёркивает её скромность и отстранённость — порой оно выглядит словно броня, защита от окружающего мира, а костюм романтичного юнкера Грушницкого (Эльдар Данильчик) дополнен игривыми на грани кокетства деталями вроде слишком вычурных рубашек с манжетами.

© Игорь Червяков

Нахождение таких разных героев в одном пространстве превращается в виртуозную какофонию столкновений, споров, признаний и осознаний. Как и контрастный свет в спектакле, также по-разному меняются герои, от ситуации к ситуации трансформируется их взгляд на вещи, они то драматично тоскуют, то громко веселятся, после — смиренно рассуждают о бытии, а затем тихо рефлексируют.

Понятные эмоции делают героев «настоящими»: Печорин Даниила Роменского получился одновременно нагловатым и уязвимым, а его живая мимика подкупает с первых сказанных фраз. Княжна Мери Ксении Галибиной выглядит наивной и одновременно кокетливой, а противопоставляется ей эмоциональная глубина Веры в исполнении Анастасии Лазукиной.

© Игорь Червяков

Стоит ли смотреть новую инсценировку

Спектакль будет интересен и любителям классики, и ценителям современного театра. Многоголосая личность Печорина здесь показана без существенных изменений, герой и его душевные терзания выглядят удивительно актуально. А на редкость живописное оформление постановки помогает погрузиться в атмосферу страстных эмоций Кавказа. Любопытно и то, что режиссёр не даёт зрителю готовых ответов относительно мотивов героев: он оставляет каждому пространство для размышления и интерпретации о природе человека.

Ближайшие постановки намечены на 25 февраля, 21 марта.

